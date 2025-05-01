اليابان | في قلب أوساكا إكسبو: جناح يُجسد التوازن الديناميكي بين الإنسان والطبيعة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 01/05/2025

جناح ”التوازن الديناميكي“، الذي صممه عالم الأحياء فوكوكا شينيتشي، يجسد مفهومًا عميقًا يربط بين الحياة والموت، مستلهمًا فكرة التوازن المستمر بين التحلل والتركيب داخل الخلايا. يدور الجناح حول السعي وراء الحياة، مع تسليط الضوء على الموت كعنصر يكشف عن تألق الحياة المحدودة، مما يعزز التأمل في قيمتها.

يتميز الجناح بتصميم معماري مبتكر يفتقر إلى الأعمدة الداخلية، حيث يرتكز سقفه الغشائي على أسلاك وأنابيب هوائية تمتد من حلقة فولاذية محيطة. يُجسد هذا التصميم آلية الجنين، المرحلة الأولى لنشأة الحياة في فضاء مستقل، حيث تتفاعل الخلايا في توازن دقيق. قلب الجناح هو تركيب ”كلاترا“، وهو هيكل ثلاثي الأبعاد يضم 320,000 مصباح LED، يُقدم عرضًا ضوئيًا مذهلاً يُحاكي تطور الحياة عبر 3.2 مليار عام، مانحًا الزوار تجربة بصرية وحسية تُعبر عن رحلة الحياة.

في سياق أوسع، يُكمل هذا الجناح رؤية جناح السوق الخيالي الذي صممه كوياما كوندو، حيث يركز الأخير على الطعام كرمز للحياة والثقافة. بينما يستعرض جناح كوندو الطعام كجسر بين التقاليد والمستقبل من خلال أسواق تفاعلية، يأخذ جناح فوكوكا نهجًا بيولوجيًا وفلسفيًا، مستكشفًا الحياة على المستوى الخلوي والكوني. يتشارك الجناحان في تشجيع الزوار على إعادة التفكير في العناصر الأساسية للوجود، سواء من خلال الطعام أو الخلايا، مع تقديم تجارب غامرة تُحفز الحوار حول الاستدامة، التوازن، ومعنى الحياة.

يُشكل جناح فوكوكا دعوة للتأمل في ديناميكية الحياة ومحدوديتها، مستخدمًا التقنية والفن لخلق تجربة تُبرز جمال التوازن الذي يحافظ على الوجود. يُلهم الزوار لاستكشاف كيف تتشابك بدايات الحياة ونهاياتها في نسيج واحد يعكس تألق الوجود البشري.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)