اليابان | في قلب أوساكا... قاعة اليوم الوطني ترحّب بالعالم في لحظة احتفاء فريدة!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 30/04/2025

قاعة ”حديقة الأشعة“ (Ray Garden) في إكسبو 2025 أوساكا كانساي، الواقعة في منطقة البوابة الشرقية، هي المكان المخصص للاحتفالات بالأيام الوطنية للدول والمناطق المشاركة. تُعد هذه التحفة المعمارية مركزًا لعرض الثقافات والتاريخ من خلال عروض فنية وفعاليات متنوعة، تعكس التنوع العالمي. تجسد القاعة روح أوساكا كبوابة تاريخية لليابان، وتسعى لتعزيز العلاقات الدولية طويلة الأمد.

يتميز التصميم بأسطح مائلة طويلة تمتد من الأرض إلى سقف مغطى بالخضرة، مما يعزز الاستدامة والانسجام مع الطبيعة. الجدار الزجاجي الشاهق يسمح بدخول الضوء الطبيعي، مما يخلق أجواء مشرقة ومرحبة. داخليًا، تضم القاعة مسرحًا رئيسيًا يتسع لـ 500 شخص، بما في ذلك أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، ومسرحًا صغيرًا لعروض النوه اليابانية الكلاسيكية، ومساحة عرض للثقافة التقليدية اليابانية. كما تتضمن صالة جلوس ومنطقة طعام تتسع لـ280 شخصًا، مما يوفر بيئة مريحة للتواصل.

تجمع ”حديقة الأشعة“ بين الأناقة المعمارية والوظائف العملية، مع التركيز على الاستدامة من خلال المساحات الخضراء والمواد الصديقة للبيئة. تهدف إلى أن تكون فضاءً ودودًا يعزز التفاعل الثقافي والدبلوماسي، مما يجعلها رمزًا للتعاون العالمي في إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)