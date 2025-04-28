اليابان | ”إيرث مارت“ في أوساكا إكسبو... عندما تصبح الاستدامة أسلوب حياة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 29/04/2025

التفكير في الحياة والطعام

يُصوَّر هذا الجناح ذو السقف القشي كسوقٍ خيالي، قائم على مفهوم التفكير في الحياة من خلال الطعام. أنتج هذا الجناح كوياما كوندو، كاتب برامج إذاعية وكاتب سيناريو ونائب رئيس جامعة كيوتو للفنون.

يدعو الجناح الزوار للتأمل في علاقتهم بالغذاء من خلال تجارب تفاعلية تُعيد صياغة النظرة التقليدية للطعام ودوره في الحياة اليومية. يضم الجناح حوالي 20 ركنًا، أُعدت بالتعاون مع منتجي أغذية، وطهاة عالميين، وخبراء تكنولوجيا غذائية، مقسمة إلى قسمين رئيسيين. يركز ”سوق الحياة“ على إعادة التفكير في العادات الغذائية من خلال استكشاف مصادر الخضراوات والأسماك والماشية، وتأثيرها على البيئة والمجتمع، مع تشجيع الاستهلاك المستدام عبر تجارب حسية ممتعة. أما ”سوق المستقبل“ فيستلهم التقاليد والثقافة اليابانية، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، ليعرض تطور الطعام من خلال أطباق مثل السوشي والحلويات، مقدمة بأساليب مبتكرة تُبرز إمكانيات علوم الأغذية. يسعى كوندو من خلال هذا الجناح إلى تحفيز الحوار حول الطعام كجسر بين الثقافات والتاريخ والمستقبل، داعيًا الزوار لإعادة تقييم خياراتهم الغذائية بطريقة إبداعية. يقدم الجناح تجربة متعددة الحواس، تجمع بين العروض المرئية، والروائح، والنكهات، مع ورش عمل وحوارات مع الطهاة والمنتجين، مما يجعله منصة حية لتبادل الأفكار. يُسهم الجناح في تعزيز الوعي بالاستدامة والتنوع الثقافي والابتكار، موظفًا الطعام كرمز للحياة والإبداع، ومدعوًا الزوار لإعادة تصور علاقتهم بهذا العنصر الأساسي بأفق مفتوح للمستقبل.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)