اليابان | تمثال جالس لأميدا بوذا في معبد كوزوجي بمحافظة ميياغي

الفن البوذي في اليابان

فن 29/04/2025

يقف بجوار التمثال الرئيسي في قاعة أميدا بمعبد كوزوجي بمحافظة ميياغي، تمثال آخر بنفس الحجم ويعود إلى نفس الحقبة تقريبا. وعلى الرغم من تعرضه لأضرار بالغة، إلا أن ملامحه المتناسقة بشكل دقيق تحمل رسالة قوية عبر العصور.

ملامح نبيلة تغرق في تأمل صامت عميق، توقظ في القلب حنينا عذبا إلى الأرض النقية.

الوجه يعود إلى تمثال متضرر في قاعة أميدا داخل كوزوجي أحد أقدم المعابد البوذية في محافظة ميياغي. وعلى الرغم من أن التمثال قد فقد ذراعه اليمنى، إلا أن شكله الأساسي ما يزال شبه سليم، وإن كانت هناك إصابة تبدو مؤلمة في الجذع كما لو أن أحدهم انتزع القلب من الصدر. ومع ذلك يحافظ بوذا على سكينته، حيث يدعو المعذبين إلى نعيم جنته في الأرض النقية.



(© مودا توموهيرو)

وفقا لما ترويه التقاليد، أُسِّس معبد كوزوجي في مدينة كاكودا بمحافظة ميياغي عام 819. ويتردد أن قاعة أميدا شيّدت فيه عام 1177 بأمر من زوجة فوجيـوارا هيدهيرا، الحاكم الثالث لعشيرة فوجيـوارا الشمالية، الذي أوصل عشيرته إلى ذروة مجدها الثقافي. القاعة عبارة عن مبنى صغير له سقف هرمي من القشّ، وهي تُعدّ إحدى أهم 3 قاعات أميدا في منطقة توهوكو، جنبا إلى جنب مع قاعة كونجيكيدو المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في تشوسونجي (في هيرايزومي بمحافظة إيواتي) وقاعة شيراميزو أميدا (إيواكي بمحافظة فوكوشيما).

قاعة أميدا (© مودا توموهيرو)

توجد المنحوتة الرئيسية في وسط القاعة، وهي تمثال جالس لبوذا أميدا ارتفاعه 2.7 متر. التمثال مصنوع على الطراز الياباني (وايو)، وهو ملكية ثقافية مهمة يعود تاريخه إلى أواخر فترة هييان (794-1185) عندما بدأ النحاتون اليابانيون المختصون بالتماثيل البوذية بالابتعاد عن النماذج الصينية وابتكار تقنياتهم التعبيرية المميزة. وعلى الرغم من أن التمثال نفسه يبلغ ارتفاعه 2.7 متر، إلا أن الهالة المحيطة به تصل تقريبا إلى السقف، ليتجاوز الارتفاع الإجمالي للتمثال 5 أمتار.

تمثالان جالسان لأميدا: التمثال الرئيسي (على اليسار) وفي الخلفية ”التمثال القديم“ المتضرر (© مودا توموهيرو)

قد يتوقع المرء عادة أن يركز المصور على هذا التمثال الرئيسي، ولا سيما إن كان محددا كملكية ثقافية مهمة. لكن مودا توموهيرو وجد نفسه مشدودا بشكل غامض إلى ”الهالة“ التي تحيط بالتمثال القديم في الظل على اليمين. حاليا يعاني التمثال من أضرار بالغة، وهو بنفس ارتفاع التمثال الرئيسي (2.7 متر). التمثال مصنوع باستخدام طريقة ”يوسيغي“، حيث يكون من قطعتين أو أكثر من الخشب، كما يتضح اليوم من الخط المستقيم في الجزء المتضرر من التمثال.

يصعب حاليا تحديد اللون الأصلي للتمثال بعد انكشاف نسيج الخشب. لكن خصلات الشعر الحلزونية الصغيرة (راهوتسو) والعينين والشفتين المتناسقة تُرجّح أن التمثال صُنع في فترة فوجيوارا (أواخر هييان)، وهي تقريبا نفس فترة صنع التمثال الرئيسي. تذكرنا ملامح التمثال الرقيقة بتمثال أميدا الجالس في معبد تشوسونجي في هيرايزومي، وهو تحفة فنية أخرى من تلك الفترة.

تشير إحدى النظريات إلى أن تمثال بوذا المتضرر كان في الأصل التمثال الرئيسي هنا. وإن كان هذا الاحتمال صحيحا فإنه يكشف عن مدى روعة محافظة التمثال على هذا القدر الكبير من شكله الأصلي، رغم كل ما مرّ به المعبد عبر تاريخه الطويل من تغيرات. ولعل هذه القدرة على الصمود في وجه الزمن هي ما أثار اهتمام مودا توموهيرو. سُجل التمثال كأحد الممتلكات ثقافية التابعة لبلدية كاكودا، باسم ”التمثال الخشبي الجالس لبوذا أميدا (التمثال الأقدم)“، وهو أيضا الاسم الرسمي المعتمد في المعبد.

تضرر التمثال الرئيسي في القاعة جراء الزلزال والتسونامي اللذين دمرا منطقة توهوكو عام 2011، وخضع لأعمال ترميم وإصلاح استمرت 4 سنوات، بدءا من أبريل/نيسان عام 2016. تُظهر الصورة هنا التمثال قبل الترميم. وقد عاد اليوم إلى حالته الأصلية، ما يجعل التباين مع ”التمثال القديم“ المتضرر والمتآكل أشد وضوحا من أي وقت مضى. إذا زرتم المعبد، آمل أن تتأملوا وتقفوا بخشوع أمام هذا التمثال، الذي يحمل على شكله المتضرر آثار الزمن، حيث يبدو مكسورا ولكنه غير مهزوم.



(© مودا توموهيرو)

تمثال خشبي جالس لبوذا أميدا (التمثال الأقدم)

الارتفاع: 2.7 متر

التاريخ: فترة هييان (794-1185)

كوزوجي (كاكودا، محافظة ميياغي)

مسجل كملكية ثقافية لدى بلدية كاكودا

يُرجى من الزوار الراغبين في مشاهدة التمثال الاتصال مسبقا للتأكد من إمكانية الزيارة. (هاتف: 0224652038)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال خشبي جالس لبوذا أميدا في كوزوجي، محافظة ميياغي. © مودا توموهيرو)