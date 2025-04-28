اليابان | موروسي كازومي... حين يلتقي التراث الياباني بالأناقة العصرية في فن الطلاء التقليدي

في عالم يزداد انجذابًا نحو الحداثة، يسطع اسم موروسى كازومي كحارس نادر لجماليات الماضي، يُلقب بـ ”الكنز الوطني الحي“ في اليابان، لما يحمله من براعة متفردة في فن ”الماكييه“—ذلك الفن الياباني الدقيق الذي يدمج بين خشب اللاكيه ومساحيق الذهب والفضة لتشكيل لوحات تزهو بالبريق والرمزية. لكن ما يميّز كازومي حقًا ليس فقط محافظته على تقنيات الأجداد، بل قدرته المذهلة على إعادة إحياء هذا التراث بأسلوب معاصر، يُدهش العين ويحرك الوجدان في آن.

الانغماس في فنّ الطلاء يجعل الزمن يتلاشى

”يمكن اعتبار فن الطلاء بمثابة تجسيد زخرفي للضوء، حيث يُولّد التفاعل الفريد بين لمعان الورنيش الأسود العميق وبريق الذهب المتوهج إحساسًا بالإشراق والتألق لا مثيل له“.

لطالما شكّلت الأواني المطلية باللكّ، المصنوعة بعناية فائقة من عصارة شجرة الأوروشينوكي (شجرة الورنيش اليابانية)، جزءًا أصيلًا من نمط الحياة والثقافة اليابانية، ليس فقط لجمالها، بل أيضًا لما تمنحه من حماية عملية للأسطح. وقد توسّع استخدام هذا الفن العريق ليشمل شتى مناحي الحياة اليومية، بدءًا من أوعية الحساء البسيطة وصولًا إلى أرقى التحف الفنية المعروضة في المتاحف.

ومن بين أبرز المبدعين المعاصرين في هذا المجال، يبرز اسم الفنان موروسي كازومي، الذي يتقن تقنية مميزة تُعرف باسم ”توغيداشي ماكييه“. في هذا الأسلوب، يُرش مسحوق الذهب بدقة متناهية فوق طبقة من الطلاء المصقول بعناية لتشكيل التصميم، ثم تُضاف فوقه طبقات متعددة من الورنيش الشفاف. وفي المرحلة الأخيرة، يُلمَّع السطح باستخدام فحم طبيعي ناعم حتى يُكشف تدريجيًا عن الزخرفة الذهبية المتلألئة الكامنة في الأعماق، فتنبثق وكأنها ضوء يشرق من باطن المادة.



هدية من السماء، صندوق لحفظ الرسائل، مزخرف بتقنية الماكييه ومرصع بعرق اللؤلؤ، عُرض في الدورة السبعين من معرض الحرف التقليدية اليابانية (٢٠٢٣). (بإذن من جمعية كوجي اليابانية)

تحفة ”هدية من السماء“، التي أُنجزت عام 2023، بسطح ورنيشي لامع مصقول كمرآة عاكسة، يكشف عن عالم داخلي بديع. ففي أعماق هذا السطح اللامع، تتراقص حبيبات الذهب بألوان وأشكال وملمس فريد، متداخلة ببراعة ثلاثية الأبعاد لتكوّن زخرفة آسرة تنبض بالثراء والجمال.

”لقد تجسدت رؤيتي الفنية في تصوير عناقيد العنب المتدلية بثقل على الكرمة، وقد اكتسبت نضارتها وحلاوتها من دفء الشمس، بينما تلهو السناجب بحيوية في الجوار. أردت من خلال هذا العمل أن أعبر عن القوة الحيوية لضوء الشمس ودوره الأساسي في تغذية النباتات والحيوانات، وكيف ننعم نحن البشر بهذه القوة المباركة“.



(© موري ماساتوشي)

يستغرق كل عمل وقتًا طويلاً جدًا لإنتاجه. تبدأ العملية بتثبيت قطعة قماش من الكتان على قاعدة خشبية لتقويتها، ثم يتم إضافة طبقة أساسية من الطلاء. تُترك هذه الطبقة لتجف ثم يتم تلميعها. بعد ذلك، تُضاف طبقات متتالية من الطلاء السائل وتُلمع كل طبقة على حدة. يلي ذلك مرحلة الزخرفة.

في تحفة ”هدية من السماء“، تم إبداع رسومات الأوراق وأشعة الشمس بمهارة باستخدام الورنيش، ثم رُش مسحوق الذهب بدقة فوقه بواسطة أداة ”فونزوتسو“، وهي عبارة عن أنبوب من الخيزران يُستخدم لنثر المسحوق بحركة إصبع خفيفة. بعد ذلك، وُضعت طبقة أخرى من الورنيش لتغطي التصميم وتُترك لتتصلب، ليُصار بعدها إلى تلميع السطح بعناية باستخدام الفحم، مما يكشف عن جمال الرسومات الذهبية الكامنة. أما بالنسبة لتجسيد العنب والسناجب في العمل الفني، فقد استخدم الفنان تقنية ”الرادن“، وهي أسلوب زخرفي يعتمد على تطعيم عرق اللؤلؤ. تتضمن هذه التقنية قطع صدفة عرق اللؤلؤ إلى أشكال وأنماط دقيقة، ثم لصقها بعناية على السطح المطلي باللَّك وصقلها بالفحم في المرحلة النهائية لإضفاء لمسة نهائية براقة.



أنبوب مسحوق الخيزران، الفونزوتسو (© موري ماساتوشي)

”يمر العام بسرعة أثناء خوضي هذه العملية من تطبيق الطبقة الأساسية على الخشب ثم التلميع المتكرر وإعادة الطلاء. بالنسبة لقطعة بحجم ’هدية من السماء‘ تقريبًا بحجم (ايه 4 وارتفاع أكثر من 10 سنتيمترات)، تستغرق عملية الزخرفة حوالي عام أيضًا، لذا مع احتساب وقت التخطيط، قد يستغرق كل عمل من أعمالي ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لإتمامه. مع مرور الوقت، يصبح الطلاء أكثر صلابة وشفافية، لذا إذا تم الحفاظ عليه بشكل جيد، يمكن لجماله أن يدوم لمدة تصل إلى خمسمائة عام. هذه الدورة الزمنية الأطول للعمل بالطلاء تجعل الأمر يبدو وكأنك تعيش على خط زمن مختلف عن المعتاد“.



تطعيم رادين بعرق اللؤلؤ (© موري ماساتوشي)

تعليم الأب: الإبداع من خلال الأفعال لا الأقوال

كان والد موروسى، الفنان المرموق في مجال اللَّك موروسى شونجي، يمتلك ورشة فنية في جزء من منزلهم، حيث كان موروسى الصغير يقضي أوقات لعبه.

”أتذكر جيدًا عندما كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، كم تمنيت الحصول على نموذج بلاستيكي لقارب بخاري. استجاب والدي لرغبتي بطريقته الفريدة، فصنع لي قاربًا باستخدام قطع سميكة من الورق المقوى، قام بلصقها بعناية على شكل طبقات متينة، ثم طلى القارب بزيت الكاجو كبديل للأوروشي التقليدي. وعلى الرغم من أن القارب الناتج كان أقرب في تصميمه إلى سفينة يابانية تقليدية ولم يشبه القارب البخاري الذي تخيلته، إلا أنني كنت شغوفًا باللعب به، وأطلقه بفرح في حوض الاستحمام. وبعد هذه التجربة، بدأ اهتمامي ينمو تدريجيًا بفنون الحرف اليدوية. وعندما أتأمل تلك الفترة الآن، أدرك أن والدي، وبدلًا من اللجوء إلى الكلمات، كان يعلمني عمليًا كيف أُبدع وأُشكل الأشياء بيدي“.

كان من بين كبار أساتذة فن الطلاء الذين اعتادوا زيارة شونجي بانتظام شخصيتان بارزتان: روكّاكو دايغو، الذي سيصبح لاحقًا أستاذًا لفن الأوروشي (اللَّك الياباني) في جامعة طوكيو للفنون، وماسومورا ماشيكي، الذي حظي بتقدير الأمة كأحد الكنوز الوطنية الحية في مجال تقنية الكيوشيتسو اليابانية في عام 1978. وفي هذا الجو الفني الغني، وجد موروسى الشاب نفسه ينجذب بشكل متزايد إلى عالم فن الطلاء الساحر، وبدافع ذاتي قوي وفي سن الرابعة عشرة تحديدًا، بدأ بمساعدة والده شونجي في أعماله، ليكتشف بنفسه متعة الإبداع والشغف الذي يكمن في هذا الفن العريق.

”لقد ترعرعت وأنا أراقب والدي وهو منهمك في عمله، وكان شغفي بصنع الأشياء يزداد يومًا بعد يوم، مما جعلني أتوق دائمًا إلى أن أُصبح حرفيًا ماهرًا في فن الطلاء. ولكن في تلك الحقبة، لم يكن هذا المجال يوفر مصدر رزق مضمون. وعندما صارحت والدي برغبتي، لم يكن رده مشجعًا على الإطلاق، حيث قال لي بوضوح: ’لا يمكنك أن تعيل نفسك كفنان ورنيش‘. وحتى معلمي المدرسة الثانوية كانوا يعارضون بشدة هذا الطموح، مؤكدين لي أن ’تلك التقاليد العتيقة آيلة للزوال‘. ونتيجة لهذه المعارضة، تبنيت موقفًا فيه شيء من التحدي والاستسلام في آن واحد، وقلت لنفسي: ’حسنًا، إذا كان هذا هو مصيرها، فسأراقب اندثارها“.

عندما وطأت قدماه أروقة جامعة طوكيو للفنون كطالب مستجد، بادر بزيارة ماتسودا غونروكو، الأستاذ الذي تتلمذ على يديه والده شونجي، والذي كان يحظى بتقدير الأمة ككنز وطني حي في فن الماكييه منذ عام 1955، ليُطلعه على التحاقه بالجامعة ورغبته في السير على خطى والده وأستاذه.

”حتى الآن، أتذكر كم كنت متوترًا في ذلك الوقت. قضى نصف اليوم وهو يشرح لي بحماس عن فن الماكيئه، وأنا الذي كنت صغيرًا بما يكفي لأكون حفيده. منذ ذلك الحين، أصبح ماتسودا-سان هو الشخص الذي أطمح لأن أكون مثله“.

لم يقتصر تعليم ماتسودا على تلقين موروسى ”طرق الصناعة التقنية“. بل تجاوز ذلك ليغوص معه في أعماق ”العقلية الإبداعية“، أو ما يمكن تسميته بـ ”فلسفة صناعة الأشياء “.

”أحد دروس ماتسودا-سان كان: “تعلم من الناس، ومن الأشياء، ومن الطبيعة. ”الناس“ تشير إلى الأسلاف مثل الأساتذة والفنانين المخضرمين؛ و”الأشياء“ هي الأعمال والتقنيات التي نقلها الفنانون الكبار عبر الزمن؛ و”الطبيعة“ هي الطلاء، بالإضافة إلى الحيوانات والنباتات وطاقة الطبيعة. الدرس كان أنه يجب عليّ أن أتعلم من كلٍّ من هذه المصادر. وقد حفظت هذا الدرس في قلبي أثناء سعيي للتعبير من خلال فن الماكيئه”.

في مجال صناعة الأواني المطلية بالورنيش، وتحديدًا فيما يتعلق بالتقنيات الفنية، استهل موروسى رحلته بتعلم الأسس الأولية على يد والده، شونجي. ثم سعى لتوسيع آفاقه وتعميق معرفته بفنون الماكيئِه المتنوعة من خلال دراسته على يد أستاذه في الدراسات العليا، تاغوتشي يوشيكوني، الذي حظي بتقدير الأمة ككنز وطني حي في فن الماكيئِه عام 1989.

”أعتقد أن التقنيات ليست شيئًا يُمكن تعلمه بطريقة مباشرة، بل يجب أن تُكتسب بالفهم العميق من خلال تجربة الأخطاء المتكررة أثناء عملية الإبداع. فالأخطاء في الواقع هي مصدر قوة“.

التقاليد هي تراكم الابتكارات

على الرغم من سعيه المستمر للإبداع يومًا بعد يوم، لم يكن من السهل كسب لقمة العيش كفنان في فن الطلاء.

”لم يبدأ الناس في اقتناء أعمالي بجدية إلا عندما قاربت الخمسين من عمري. وحتى ذلك الحين، وبسبب عدم قدرتي على الاعتماد على فني كمصدر رزقي الوحيد، كنت أعمل خلال النهار في ترميم الكنوز الثقافية القيمة وتدريس فن اللَّك، بينما كنت أواصل بشغف العمل على إبداعاتي الخاصة في ساعات الليل. ورغم كل التحديات، ظل إيماني راسخًا بأن الأسمى هو أن يكرس المرء حياته لما يحب“.

اكتسب موروسى خبرة ومعرفة واسعة من خلال عمله الدؤوب في صيانة وترميم الكنوز الثقافية العريقة. وقد تجلى ذلك بوضوح عندما قاد فريقًا متخصصًا ضم ثمانية عشر باحثًا وفنيًا لإحياء وإعادة إنتاج الكنز الوطني القيّم ”أوميه ماكيئه تيباكو“، وهو صندوق أدوات تجميل مزخرف بتصميم أزهار البرقوق الرائعة، يعود تاريخ صنعه إلى فترة كاماكورا الذهبية (1185-1333).

”كنت أعتقد سابقًا أن الخلفية الذهبية في فن الماكِييه يجب أن تكون ذات لمسة ذهبية موحّدة ومتجانسة، لكن أثناء عملي في ترميم صندوق “أومي ماكييه تيباكو” اكتشفت أن التقنية المستخدمة في فترة كاماكورا كانت تقوم على الاستفادة من تدرجات وبُنية حبيبات الذهب. هذا الاكتشاف حرّر طريقة تفكيري، وجعلني أدرك أن كل أشكال التعبير ممكنة“.

استغرق مشروع الترميم ثلاث سنوات واكتمل في عام 1998، وكان عمره آنذاك ثمانية وأربعين عامًا. وقد دفعه هذا الاكتشاف إلى البدء في تجربة التعبير ثلاثي الأبعاد، من خلال نحت كتل من الذهب عمدًا لصنع جزيئات مسحوق ذهبي متنوعة تختلف في أشكالها ودرجات خشونتها.

أسفرت جهوده في ابتكار أسلوب جديد عن عمله الفني ”أضواء ملوّنة“، وهو صندوق ثماني الأضلاع مزين بفن الماكيئه وتطعيم صدف اللؤلؤ، والذي فاز بجائزة محافظ طوكيو في معرض كوغي للحِرَف التقليدية اليابانية عام 2000، وكان حينها في الخمسين من عمره.



أضواء ملوّنة”، صندوق ثماني الأضلاع مزين بفن الماكييه وتطعيم الرادِن بصدف اللؤلؤ، عُرض في الدورة السابعة والأربعين من معرض الحِرَف التقليدية اليابانية (2000). (بإذن من جمعية كوغِي اليابانية)

”ثقافة الماكيئه موجودة منذ أكثر من 1200 عام، وطوال تلك القرون ظل اللونان الأسود والذهبي هما اللونين الأساسيين في هذا الفن. وانطلاقًا من هذا التقليد، أضفت في عملي “أضواء ملوّنة” لمسة لونية باستخدام تطعيم صدف اللؤلؤ ومسحوق الورنيش الجاف، كما قمت بتطبيق طبقات إضافية من مسحوق الذهب بأحجام مختلفة الجزيئات، لمنح العمل عمقًا بصريًا أكبر.

”يُعتقد كثيرًا أن الحِرَف التقليدية تعني الحفاظ على التقنيات والجماليات القديمة، لكن في الحقيقة، رغم أن التقنيات الأساسية تظل ثابتة، فإن المواد وأساليب التعبير تتطور وتتغير. في جوهري، أؤمن بأن التقليد هو نتاج تراكم الابتكار، ولهذا فإن هذا العمل يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي، لأنه أتاح لي الوصول إلى شكل جديد تمامًا من أشكال التعبير الفني“.



(© موري ماساتوشي)

تم تعيين موروسى كأحد الكنوز الوطنية الحية في مجال الماكِييه في عام 2008. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة الشؤون الثقافية، تم تكريمه ”لإبداعه أعمالاً تعتمد على التقنيات التقليدية، بينما أضاف إليها لمسته الخاصة ودمج مجموعة واسعة من التعبيرات اللونية الزاهية. وتتميز أعماله بتصاميمها وتركيباتها المتقنة حد الكمال، والتي تنقل بأسلوب أنيق وذوق رفيع حساسية عصرية آسرة.

الفن يغني الروح والمجتمع معًا

يُكرس موروسى جزءًا كبيرًا من جهوده وطاقته لنشر ثقافة فن الماكييه العريق. ففي عام 2007، كانت له مشاركة بارزة في معرض أقيم في المتحف البريطاني، حيث ألقى محاضرة قيمة وقدم عرضًا توضيحيًا حيًا، مما شكل نقطة انطلاق له للبدء في الترويج لفن الماكييه انطلاقًا من لندن. وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، ارتبط بمتحف فيكتوريا وألبرت بعلاقة وثيقة، حيث يواصل فيه إجراء أبحاث معمقة حول الأواني المطلية بالطلاء ونقل خبرته في تقنيات الترميم إلى الأجيال الجديدة.

يحرص موروسى أيضًا على إتاحة الفرصة للأطفال للتعرف على فن الطلاء عن قرب، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل خاصة بهم في اليابان. وقد انطلقت هذه المبادرة الهامة في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير، وهي مستمرة بنجاح منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا.

”هناك حد لما يمكنني فعله كفرد. ولكن إذا تم نقل روعة فن الماكيئه والحرف اليدوية على نطاق واسع، فستستمر ثقافة الطلاء حتى بعد رحيلي. ولهذا، أشعر أن نقل الثقافة اليابانية هو جزء مهم من عملي“.



(© موري ماساتوشي)

يعمل موروسى بجد كل يوم، سواء في إبداع فن الماكييه أو في نقل ثقافته. ما هو مصدر تلك الشغف؟

”لولا شغفي بفن الماكييه، لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. إنه حقًا عالم آسر. في البداية، أتمنى أن يختبر الناس بأنفسهم ملمس الأواني المطلية باللَّك الأصيلة. إنه إحساس رائع، يجمع بين الرطوبة والنعومة الحريرية، وهذا الملمس وحده يبعث على السكينة والهدوء. أؤمن بأن الفن يغذي الروح ويرتقي بها، وإذا استطعنا أن ننقل هذا الإحساس إلى أوسع شريحة ممكنة من الناس، فإن المجتمع بأسره سيحظى بإثراء حقيقي“.

(المقالة الأصلية نشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المقابلة والنص بقلم سوغيهارا يوكا وباور نيوز. الصور من تصوير موري ماساتوشي)