اليابان | رحلة إلى عالم الابتكار: استكشف جناح NTT في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 28/04/2025

تكنولوجيا الاتصالات من الجيل التالي التي تسمح بمشاركة الأحاسيس حتى عندما يكون الشخص بعيدًا عن الآخر

تكنولوجيا الاتصالات من الجيل التالي التي تقدمها شركة NTT عبر مبادرة ”IOWN“ تمثل قفزة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تهدف إلى تجاوز الحدود التقليدية لنقل الصوت والصورة لتشمل مشاركة الأحاسيس والتجارب الحسية عبر المسافات البعيدة. هذه التقنية، التي يُتوقع تطبيقها بحلول عام 2030، تعتمد على بنية تحتية متقدمة تجمع بين الشبكات الضوئية عالية السعة ومنخفضة التأخير (All-Photonics Network) وتقنيات الحوسبة الموزعة لخلق تجارب غامرة تشعر المستخدمين وكأنهم في نفس المكان رغم البعد الجغرافي.

في معرض إكسبو 2025 بأوساكا، يبرز جناح NTT تحت شعار ”السفر عبر الزمان والمكان“ كتجسيد لهذه الرؤية. الجناح، المغطى بستارة خيطية ديناميكية، لا يتفاعل فقط مع الرياح الطبيعية، بل يستجيب أيضًا لعواطف الزوار من خلال تحليل تعابير وجوههم، مثل الابتسامات، باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا التفاعل يجعل المبنى نفسه يعكس الحماس والطاقة الحيوية للزوار، مما يخلق تجربة معمارية حية.

من خلال هذا العرض في إكسبو 2025، تسعى NTT لإلهام الزوار برؤية مستقبلية تجمع بين التكنولوجيا، الطبيعة، والإنسانية، حيث تتلاشى الحواجز بين العالمين الرقمي والمادي، وتصبح الاتصالات تجربة شاملة تمتد إلى الحواس والعواطف.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)