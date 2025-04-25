اليابان | وراء الأضواء اللامعة: الوجه الخفي لصناعة النوادي الليلية في اليابان

خلف أضواء النيون في شوارع اليابان المزدحمة، تنشط ”نوادي الضيافة“ حيث يتقن رجال أنيقون فنّ الإغراء ويمتهنون كسب ودّ الزبونات مقابل إنفاقٍ لا يعرف حدودًا. في هذا العالم المصقول بالابتسامات والمجاملات، يُقاس النجاح بما تُخرجه الزبونة من محفظتها. لكن تحت هذا البريق، كما يحذّر أحد علماء الاجتماع الحضريين، يكمن وجه آخر – مظلم، معقد، وأحيانًا مثير للقلق.

ما هي نوادي الضيافة؟

نوادي الضيافة هي أماكن ترفيهية يقدم فيها مضيفون شباب المشروبات للنساء ويجذبونهن بأحاديث شيقة. عادةً، قد تكلف الأمسية الواحدة مئات الآلاف من الأموال، بل الملايين أحيانًا. ويُعتبر هذا النوع من الأنشطة، حيث يُسلَّى الزبائن في جو من المرح، خطرًا على الأخلاق العامة، ولذلك يخضع للرقابة بموجب قانون مراقبة وتحسين الأعمال الترفيهية، الذي يُلزم النوادي بالحصول على موافقة لجنة السلامة العامة التابعة للمحافظة لمزاولة نشاط العمل.

ولدى النوادي المضيفة أنظمة تسعير معقدة، ولكن عادةً ما تُعزز أرباحها من خلال بيع زجاجات الشمبانيا باهظة الثمن. وبالطبع، تُبالغ المطاعم أيضًا في أسعار المشروبات، لكن النوادي المضيفة تُحدد أسعارًا تفوق قيمتها السوقية بعدة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، تروج هذه النوادي إلى طقوس خاصة بالشرب، مثل ”طقس الشمبانيا“، حيث يفتح المضيفون الزجاجات ويحتفلون بها معًا، حيث تُرص أكواب الشمبانيا على شكل برج ويُسكب الشراب فيها من الأعلى. مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تراكم فواتير ضخمة بسرعة كبيرة يتحملها الزبائن.

ويعتمد دخل المضيفين، باستثناء الأجر الأساسي الزهيد، بشكل كبير على إنفاق الزبائن الذين يستضيفونهم. وفي الواقع، يتلخص عملهم في تشجيع زبائنهم على طلب أكبر قدر ممكن من الشمبانيا.

تبسيط مسألة الإنفاق ببذخ

ليس من السهل إقناع عميل بطلب زجاجة من الشمبانيا باهظة الثمن. ولكن من خلال ملاحظاتي، حددتُ عاملين رئيسيين يُمكّنان ذلك: الاستمتاع والعلاقات.

منذ البداية، تسعى النوادي إلى خلق جوٍّ من المرح، من خلال الأثاث الفاخر والموسيقى الجذابة والمشروبات الكحولية الفاخرة والمضيفين الوسيمين. ويحرص العديد من المضيفين على خدمة الزبائن، ويكون الحديث دائمًا ممتعًا. ولا يكتفي المضيفون بالإنصات بانتباه، بل يُظهرون التعاطف والإطراء، بل يُمازحون أيضًا، وأحيانًا يتصرفون بغضب أو حزن، مما يُضفي جوًا من الود والأُلفة على المكان.

وتصبح العلاقات بين المضيفين والزبائن معقدة بسبب التسلسل الهرمي داخل النادي، والتنافس بين المضيفين المساعدين، والمنافسة بين الزبائن أنفسهن. حيث تسمح النوادي للزبائن بترشيح مضيفهم المفضل لخدمتهم - وهي رسوم إضافية على قائمة الطلبات في النادي. ولكن إذا كان هذا المضيف مشهورًا، فقد يقل وقته مع كل زبون.

وأثناء غياب المضيف المُرشَّح عن الطاولة المُخصَّصة له، يحرص المُضيفون المساعدون على عدم إهمال الزبائن. وتُضاف المشروبات التي يطلبها المُضيف المساعد إلى مبيعات المُضيف المرشح، لذا من المهم أن يبني علاقات جيدة مع زملائه.

نساء متورطات في النزاعات بين المضيفين



يُعد ”برج الشمبانيا“ طريقةً تقليديةً لضمان تدفق المشروبات الثمينة بأريحية في هذه النوادي. (© بيكستا)

ومن سمات نوادي الضيافة التصنيف الشهري للمضيفين وفقًا لإجمالي المبيعات، مما يُثير التنافس بينهم. ولأن المضيفين الأعلى تصنيفًا يحصلون على مكافآت مالية لقاء جهودهم، فإن ذلك يحفزهم على صقل مهاراتهم في الإقناع، وينخرط الزبائن في هذه العملية.

وأحيانًا، يُرسل المُضيفون رسائل إلى زبائنهم الدائمين سعيًا لتحسين ترتيبهم، بعبارات مثل: ”إذا استطعتُ بيع زجاجتين إضافيتين من الشمبانيا، فسأكون من بين الثلاثة الأوائل هذا الشهر. غدًا نهاية الشهر، لذا سأكون ممتنًا لأي مساعدة تُقدمونها لي“.

وقد يدفع هذا الضغط الزبائن إلى طلب طلبات باهظة الثمن ”دعمًا“ لمضيفهم المفضل. وإذا طلب الضيوف زجاجة شمبانيا، يُعلن النادي أسماءهم واسم العلامة التجارية للزجاجة عبر مكبر الصوت. ثم يذهب المضيف للطاولة لشكرهم، وتُشرب الشمبانيا على الفور. ويعلم الجميع من أنفق وكم على كل مضيف، ومن المفترض أن المضيفين يغيرون معاملتهم للزبائن وفقًا لقيمة إنفاقهم.

نقص مزمن في المضيفين

يُعدّ المظهر الجذاب للمضيفين أمرًا بالغ الأهمية للعملاء، ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود عقبة كبيرة أمام دخول هذا المجال فيما يتعلق بمظهر المضيفين المحتملين. حيث تتطلب هذه الوظيفة جهدًا كبيرًا، وتعاني من نقص مزمن في القوى العاملة. وعندما ينشغل المضيف المُرشَّح بخدمة عملاء آخرين، يعتني المضيفون المساعدون بالضيوف نيابةً عنه؛ وكلما زاد عدد المضيفين، كان من الأسهل ملء الفراغات حتى يعود المُفضّل لدى العميل إلى الطاولة. ونظرًا لانخفاض الأجر الأساسي، فإن النادي لا يتضرر كثيرًا من الاحتفاظ بعدد أكبر من المضيفين في قائمته.



المحادثة الجذابة لا تقل أهمية عن المظهر الجيد لإبقاء العميل سعيدًا وراغبًا في مزيدٍ من الإنفاق. (© بيكستا)

وفي غضون ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح من الشائع أن ترعى النوادي جراحات تجميلية لمضيفيها، والتي تروج لها على أنها ”مشروع“ رسمي أو معتمد من النادي نفسه. ويعزز هذا حقيقة أن العملاء والمضيفين أصبحوا الآن لا يرون في الجراحة التجميلية أمرًا سلبياً أو مثيرًا للجدل كما في السابق. لكن المضيفين الآخرين يبذلون جهدًا كبيرًا في البحث عن الملابس وتسريحات الشعر، وينفقون الوقت والمال والجهد على حواجبهم وشعر الوجه وجوانب أخرى من العناية بالجمال، وهو في حد ذاته كافٍ لتمييزهم عن الرجل العادي. وعندما تصبح الجراحة التجميلية أيضًا خيارًا، فإن المظهر الجسدي لا يمثل عقبة أمام التوظيف. والنوادي المُضيفة ”لا ترفض أبدًا أي شخص“. وموقفهم الأساسي هو أن توظيف المُضيف يعتمد على دوافعه. وفي هذه الأيام، إذا بحثت عبر الإنترنت، فهناك عدد لا يحصى من إعلانات التوظيف للمضيفين، ولكن على حد علمي، غالبًا ما ينجذب الرجال للتقديم بعد سماع قصص من الأصدقاء والمعارف.

الديون وعواقبها

لأن المضيفين غارقون دائمًا في منافسة شرسة، فهم على استعداد لفعل أي شيء تقريبًا للحصول على أفضلية - ليس فقط في النادي، بل أيضًا خارج ساعات العمل، من خلال مراسلة العملاء أو مواعدتهم، أو تناول الطعام معهم قبل العمل، أو شرب الكحول معهم بعد ساعات العمل. فالوقت والمال والجهد المبذول في هذه المساعي متروك لتقدير المضيفين، وطالما حافظت مبيعاتهم على مستوى جيد، فإن العديد من النوادي على استعداد للتغاضي عن التأخير أو الغياب عن العمل عند مشاركتهم في هذه الأنشطة. لذلك، يحتاج كل مضيف إلى جذب اهتمام المزيد من العملاء وتشجيعهم على ”الاستثمار“ فيه.

ومن الأساليب المُستخدمة السماح للزبائن بشرب الشمبانيا في النادي بالدين. حيث يمكن للزبائن طلب الشمبانيا على شكل قرض من المُضيف، والذي يُضاف إلى مبيعاته، وبالتالي يُساهم في تصنيفه. وفي بعض الأحيان، يُلحّ المُضيفون، بل يُجبرون، الزبائن على طلب الشمبانيا بالدين. لكن الزبائن الذين تُثقل عليهم الديون أكثر من قدرتهم على السداد غالبًا ما يختفون. وفي هذه الحالات، يُطلب من المُضيف تعويض الفرق. ومع ذلك، ورغم خطر هروب الزبائن، لا يزال المُضيفون يستخدمون نظام الائتمان لتحسين تصنيفهم.

إصلاح صناعة الأندية المُضيفة

بمجرد أن يُورّط المضيفون زبونة في فاتورة باهظة، قد يتلاعبون بمشاعرها ويدفعونها إلى أعمال غير مشروعة، مثل العمل في أماكن مشبوهة، لسداد ديونهن. وقد شهدت السنوات الأخيرة وعيًا متزايدًا بمشكلة نوادي الضيافة التي تحمل نوايا خبيثة، مما كبح جماح سلوكياتهم إلى حد ما. ولكن لم يتغير شيء فيما يتعلق بالوحدة التي يعاني منها الزبائن بسبب ندرة التواصل، ولا أخلاقيات المُضيفين الذين يستغلون عاطفتهن أو شوقهن للارتباط العاطفي. وحتى في حالة حظر الحسابات، قد يجد الزبائن طرقًا أخرى لتمويل إنفاقهم، مثل الائتمان الاستهلاكي - سواء كانت قروضًا بفوائد مرتفعة على الجانب القانوني أو قروضًا بفوائد فاحشة غير مشروعة. وقد يُساعد تشديد اللوائح لنوادي الضيافة على الحد من هذه الانتهاكات، ولكن سيكون القضاء عليها تمامًا أمرًا صعبًا.

وحتى مع إصلاح القوانين، من المرجح أن تُعاد تسمية نوادي الضيافة إلى أسماء أخرى تمارس نفس الأنشطة. وستحدث ظواهر مماثلة ما لم يحدث تغيير جذري في قيم الناس والقضايا التي يواجهونها في المجتمع الحديث. فالمشكلة لا تكمن في عمل النساء في بيوت الدعارة لتمويل ارتيادهن للنوادي المضيفة، بل في إجبارهن على ممارسة البغاء رغماً عنهن. ويتطلب الأمر حل هذه المشكلة أكثر من مجرد إصلاح قانوني. حيث يتعين علينا بناء مجتمع أكثر أمانًا وإنسانية يحمي الأفراد من هذه الاستغلالات.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مدخل منطقة كابوكيتشو في حي شينجوكو بطوكيو، موطن العديد من أندية الضيافة الليلية. © بيكستا)