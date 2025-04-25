اليابان | قبة المحيط الأزرق في أوساكا إكسبو: حيث تلتقي التكنولوجيا بسحر أعماق البحار!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 26/04/2025

في قلب معرض أوساكا إكسبو، تأخذ ”قبة المحيط الأزرق“ الزوار في رحلة تعليمية ممتعة ومُلهمة حول أهمية حماية البيئة البحرية. يستند الجناح إلى رؤية ”المحيط الأزرق“، التي أُعلنت خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا في عام 2019، وتهدف إلى القضاء التام على التلوث الإضافي الناتج عن النفايات البلاستيكية في المحيطات بحلول عام 2050.

يمنح الجناح زواره فرصة التفاعل مع مفاهيم ”الاستخدام المستدام للمحيطات“ من خلال عروض وتجارب حسيّة مستوحاة من عوالم البحر العميقة، حيث يُعاد تصوير النظم البيئية البحرية في بيئات رقمية وتفاعلية تُبرز جمال المحيطات وهشاشتها في آن واحد.

من خلال الجمع بين المعرفة، والابتكار، والتجربة البصرية، تسعى القبة إلى تعزيز وعي الزوار بمسؤوليتهم الفردية والجماعية تجاه البيئة البحرية، وإلهامهم للمشاركة في تحقيق مستقبل تُستخدم فيه موارد المحيطات بشكل مستدام دون الإضرار بالكوكب.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)