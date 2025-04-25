اليابان | من نبض القلب إلى حكمة المستقبل: اكتشاف مستقبل الحياة في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 25/04/2025

تحت عنوان ”شكرًا لك أيتها الحياة“، يكشف جناح PASONA NATUREVERSE عن تجربة غامرة تحتفي بأعجوبة الوجود الإنساني وتنوعه، من خلال استكشاف محاور ثلاثة مترابطة: الجسد، العقل، والروابط. في قلب هذا المفهوم النابض، تُعرض تقنيات متقدمة تستشرف مستقبل الطب والغذاء والمجتمع، وسط تفاعل حي بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا.

واحدة من أبرز معالم الجناح هي صفائح عضلية قلبية مشتقة من خلايا iPS، وهي خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات تُستخدم لإصلاح أنسجة القلب المتضررة، ما يمنح الأمل لملايين من مرضى القلب حول العالم. يعكس هذا الابتكار جوهر الحياة، في سعي العلم لإعادة نبض القلب ذاته، رمز البقاء والمشاعر والارتباط بالآخرين.

يقود الزوار في هذه الرحلة شخصيتان محبوبتان من عالم المانغا: أسترو بوي، الروبوت ذو القلب الإنساني، والذي يشغل منصب الدليل العام للجناح، وبلاك جاك، الطبيب الغامض والعبقري، الذي يقدم رؤية عن الطب المستقبلي، حيث تتلاقى الأخلاقيات الإنسانية بالتقدم العلمي لعلاج الأمراض وتحسين جودة الحياة.

ويضم الجناح أيضًا عروضًا لأغذية المستقبل، تم تطويرها لتكون صديقة للبيئة وصحية للإنسان، تجسيدًا لفكرة ”العيش المستدام“ في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية والغذائية. من خلال نماذج تفاعلية وتجارب حسية، يتمكن الزوار من الغوص في تاريخ الحياة على الأرض، وفهم العلاقة العميقة بين الإنسان ومحيطه، واستشراف إمكانيات تصميم مجتمع أكثر وعيًا وتعاونًا في المستقبل.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)