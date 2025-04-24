اليابان | جناح تركيا في أوساكا إكسبو: حضارةٌ نابضة بالتاريخ والابتكار

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 24/04/2025

تحت شعار ”ازدهار الحضارات“، يقدم جناح تركيا في معرض أوساكا إكسبو 2025 رؤية مستقبلية تستلهم تراث الأناضول العريق، مشاركًا خبرات تركيا التاريخية مع البشرية. يتماشى مع موضوع المعرض ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“، معتمدًا على دور تركيا كملتقى حضاري يربط الثقافات عبر التاريخ، من غوبيكلي تيبي إلى العثمانيين.

يتميز الجناح بهندسة معمارية مبتكرة تجمع بين التصميم والمحتوى، مع خطوط عمودية مموجة ترمز إلى سواحل تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. يبرز الهلال والنجمة المضاءان فوق المدخل الفخر الوطني، بينما يزين رمز ”كون آي“، المستوحى من الشمس والقمر، المدخل والداخل، معكسًا الارتباط بالعلمين التركي والياباني. تركيب شجرة مغطاة بالبورون، رمزًا لاحتياطيات تركيا الغنية، مزينة بأعلام الدول المشاركة ومضاءة، تضفي لمسة مميزة ليلاً ونهارًا.

يعرض الجناح تراث الأناضول من خلال تجارب تفاعلية، مستعرضًا إسهامات الحضارات في العلوم والفنون والثقافة. يركز على الاستدامة والابتكار، مقدمًا رؤية لمجتمع مستقبلي يوازن بين التراث والتكنولوجيا. يقع الجناح في موقع استراتيجي على جزيرة يوميشيما، ويدعو الزائرين لاستكشاف كيف شكلت تركيا التاريخ وتسعى لتصميم مستقبل مشترك.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)