اليابان | من قلب اليابان... جناح ”التناغم مع الحياة“ يرسم ملامح التعايش المستدام في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 23/04/2025

تحت شعار ”التناغم مع الحياة“، يقدم هذا الجناح تجربة مبتكرة تجمع بين الفن، الطبيعة، والتأمل في المستقبل، وهو من تصميم البروفيسور مياتا هيرواكي من كلية الطب بجامعة كيئو. يتميز الجناح بهيكل مفتوح بلا سقف ولا جدران، مما يخلق مساحة شفافة ومتناغمة مع البيئة المحيطة، ويسمح للزائرين بالانغماس في تجربة حسية مباشرة مع الطبيعة. يقع في ركن هادئ من ”غابة الهدوء“، وهي منطقة استرخاء في قلب موقع المعرض على جزيرة يوميشيما الاصطناعية، مما يجعله ملاذًا مثاليًا للتفكير والاسترخاء بعيدًا عن ضجيج المعرض.

يجسد الجناح مفهوم ”التعايش المشترك الأفضل“، الذي يتجاوز ”الرفاهية“ التقليدية ليوفق بين التنوع الفردي والاستدامة المستقبلية. يشجع الزائرين على إعادة التفكير في علاقاتهم بالبيئة من خلال تجربة تفاعلية، حيث يشكلون مجموعات للتجول عبر منشآت فنية مبتكرة، مصممة لإثارة الحوار وتعزيز الانتماء.

يتمحور الجناح حول ثلاث تجارب مترابطة تُعرف بـ ”تجارب التناغم“، والتي تتكامل مع بعضها لتمكين الزائرين من تصور مستقبل مستدام ومتناغم:

التناغم بين الناس: تتيح هذه التجربة للزائرين إعادة استكشاف القيم المهمة لهم وللآخرين من خلال أنشطة تعاونية، مثل جلسات حوار موجهة أو منشآت فنية تفاعلية، مما يعزز التعاطف والتفاهم المتبادل. التناغم بين الناس والعالم: يشارك الزائرون في نشاط إبداعي لخلق ”قوس قزح“ معًا، باستخدام تقنيات بصرية أو تفاعلية مثل الإضاءة أو العروض الرقمية، مما يرمز إلى التعاون البشري لخلق الجمال والانسجام مع الطبيعة. التناغم بين الناس والمستقبل: من خلال فن الفيديو الغامر، يتم دعوة الزائرين لابتكار رؤية مشتركة للمستقبل، حيث تُستخدم تقنيات الواقع المعزز أو العروض المرئية لعرض تصوراتهم، مما يحفز التفكير الإبداعي حول الاستدامة.

الجناح يستخدم ألواح قوسية من مواد مستدامة، مع عناصر طبيعية مثل النباتات، مما يعزز الإحساس بالهدوء. تقنيات تفاعلية وإضاءة مستوحاة من التقاليد اليابانية تضيف سحرًا للتجربة، مما يجعل الجناح وجهة للتأمل والإبداع.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)