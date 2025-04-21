اليابان | استكشف كنوز كانساي: تسع محافظات تحت سقف واحد في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 22/04/2025

في قلب معرض إكسبو 2025 أوساكا، يتألق جناح كانساي، المجاور لجناح أوساكا الصحي، كمنصة تعاونية تجمع تسع محافظات يابانية: كيوتو، شيغا، هيوغو، نارا، واكاياما، توتوري، توكوشيما، فوكوي، ومي. يحتفي الجناح بتنوع المنطقة تحت شعار ”حياة متألقة في تاريخ كانساي الخالد وحاضرها النابض“، مقدمًا تجربة غامرة تعكس سحر كل محافظة، بما فيها أوساكا، المضيفة للمعرض العالمي.

يقع جناح كانساي على جزيرة يوميشيما الاصطناعية في خليج أوساكا، ضمن موقع المعرض الذي يتميز بحلقة خشبية ضخمة بطول كيلومترين، صممها المهندس سو فوجيموتو، تربط بين الأجنحة وتجسد فكرة الدورة الحياتية. يتميز الجناح بتصميم داخلي مفتوح يتمحور حول ”الدائرة المركزية“، وهي بهو يرتفع 12 مترًا، يربط بين أقسام العرض الخاصة بكل محافظة. تعرض هذه الأقسام كنوزًا ثقافية وطبيعية فريدة: فوكوي، ”مملكة الديناصورات“، تأخذ الزوار إلى عصور ما قبل التاريخ؛ شيغا تحتفي ببحيرة بيوا كقلب ثقافتها؛ واكاياما تكشف روحانيتها عبر ”مئة منظر“ تعبر عن تراثها الطبيعي؛ بينما تستعيد كيوتو ونارا أمجاد التاريخ الإمبراطوري.

يبرز جناح كانساي كجزء من رؤية المعرض الشاملة تحت شعار ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“، حيث يساهم في استكشاف الاستدامة والتنوع الثقافي. يتيح الجناح للزوار فرصة التفاعل مع التقاليد الحية والطبيعة الساحرة، مع تقديم لمحات عن الابتكارات التكنولوجية التي تشكل مستقبل المنطقة. زيارته تمثل رحلة استثنائية إلى قلب كانساي، حيث يلتقي التاريخ العريق بالحاضر المتجدد، في تجربة تجمع بين الإلهام والاكتشاف.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)