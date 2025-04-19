اليابان | في خطوة نحو المساواة... شركات يابانية تمنح الموظفات حق الاحتفاظ بلقب العائلة قبل الزواج

مجتمع 20/04/2025

في اليابان، ما زال القانون يُلزم الأزواج المتزوجين باختيار اسم عائلة موحد — وغالبًا ما تضطر المرأة إلى التخلي عن اسم عائلتها الأصلي. ورغم تزايد الأصوات المطالبة بتعديل هذا القانون ليعكس واقعاً أكثر تنوعًا وعدالة، فإن التغيير القانوني لم يتحقق بعد. إلا أن هناك بادرة لافتة داخل المجتمع الياباني: العديد من الشركات باتت تسمح للموظفات باستخدام أسماء عائلاتهن السابقة في بيئة العمل، كنوع من التقدير للهوية الشخصية والمهنية، وكخطوة غير رسمية نحو المساواة المنتظرة.

أظهرت دراسة استقصائية عبر الإنترنت أجرتها شركة تيكوكو داتا بنك في أوائل مارس/آذار 2025 أن 63.6% من الشركات التي شملها الاستطلاع تسمح للموظفات باستخدام ألقابهن قبل الزواج في مكان العمل. وأشار 6.9% من الشركات إلى أنهم يفكرون في السماح بذلك في المستقبل، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 70% من الشركات التي تدعم هذا الخيار أو تفكر في تقديمه.

يُظهر التحليل حسب حجم الشركة أن%77.2 من الشركات الكبيرة تسمح للنساء باستخدام ألقابهن قبل الزواج، مقارنةً بـ %61.4 في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و %56.6 في الشركات الصغيرة. من بين الشركات التي تسمح للنساء باستخدام أسمائهن قبل الزواج، شملت بعض الأسباب التي تم الإشارة إليها العلاقات المهنية للموظفات مع العملاء واستمرارية مسيرتهن المهنية، بالإضافة إلى الحاجة إلى احترام الاستقلالية الشخصية والتنوع فيما يتعلق بالهوية الشخصية والحرية الفردية. وفي المقابل، من بين الشركات التي لا تسمح بهذا الخيار للموظفات، كان أحد القضايا التي تم الإشارة إليها هو زيادة العبء الإداري الذي قد ينجم عن ذلك.

من بين جميع الشركات التي شملها الاستطلاع، أفادت 50.7% منها أن تبني سياسة السماح للنساء باستخدام ألقابهن قبل الزواج لن يشكل ”عبئًا“، في حين وصف 13.6% منها ذلك بأنه ”عبء“ أو ”عبء خفيف“.

أما بالنسبة للشركات التي تسمح بالفعل بهذا الخيار للنساء، فقد قالت 65.6% منها إنه ”لن يشكل عبئًا“.

وهو ما يزيد بنسبة 14.9% عن النسبة الإجمالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)