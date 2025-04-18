اليابان | في مواجهة رسوم ترامب... هل آن الأوان لتشكيل اتحاد اقتصادي جديد بقيادة اليابان؟

في وقت يعيد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي، تتزايد الضغوط على الدول المتمسكة بمبادئ التجارة الحرة. ويؤكد الأستاذ والمعلق هوسوكاوا ماساهيكو أن اليابان لم يعد أمامها متسع من الوقت، ويجب أن تتحرك بسرعة لعقد تحالفات استراتيجية مع الدول والمجموعات التي لا تزال تؤمن بانفتاح الأسواق والتعاون الاقتصادي الدولي.

تحرك كبير

ما الهدف الأساسي من التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ من دون تحديد هذا الهدف بدقة، لن تتمكن اليابان من صياغة تدابير مضادة مناسبة وفعالة. وعلى الرغم من أن ترامب أعلن عن وقف مؤقت لمدة 90 يومًا على فرض تعريفات جديدة بعد الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، فإن جوهر تفكيره في السياسة التجارية لم يتغير.

ليس ترامب وحده من يعتقد أن نظام التجارة الحرة في فترة ما بعد الحرب دمر ازدهار الولايات المتحدة. يشاركه هذا الرأي العديد من الاقتصاديين في الأربعينيات من العمر، بما في ذلك ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، ورئيس مركز أبحاث أورين كاس، الذي زار اليابان مؤخرًا. هذا جيل لم يعش العصر الذهبي للولايات المتحدة. لديهم شعور قوي بالظلم ينبع من الاعتقاد بأن دولًا أخرى استغلت الولايات المتحدة بينما كانت تضمن الأمن العالمي من خلال مظلتها النووية. وبما أنهم يرون الأمن القومي والاقتصاد كشيء واحد، فإنهم يعتبرون من الطبيعي أن يُطلب من الراغبين في الأمن دفع مبلغ مناسب مقابل ذلك. هذه رؤية للعالم يجب التعامل معها بحذر.

من السهل، في الواقع، تقديم حجج مضادة تؤكد أن نظام التجارة الحرة قد خدم مصالح الولايات المتحدة بشكل كبير. فأي شخص لديه خلفية موثوقة في علم الاقتصاد يمكنه أن يشرح بالتفصيل كيف ساهم النظام الاقتصادي الذي أُرسيت دعائمه بعد الحرب العالمية الثانية في تعزيز الهيمنة الأمريكية واستدامتها. لقد مكّن هذا النظام الولايات المتحدة من ترسيخ موقعها العالمي، لاسيما من خلال الدور المحوري الذي باتت تلعبه عملتها. فمع اعتبار الدولار العملة الدولية الرئيسية، استطاعت واشنطن طباعة النقود بكثافة مما منحها نفوذًا ماليًا واقتصاديًا هائلًا على الساحة العالمية.

يجادل مؤيدو تعريفات ترامب بأنها خطوة ضرورية لإحياء الصناعة التحويلية الأمريكية. غير أن قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي في البلاد تكشف أن هذه السياسات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ من المرجح أن تُضعف القاعدة الإنتاجية بدلًا من إنعاشها، وتُحدث اضطرابًا كبيرًا في سلاسل التوريد الخاصة بالأجزاء والمكونات الحيوية. علاوة على ذلك، فإن السياسات الصارمة تجاه المهاجرين، بما في ذلك الترحيل القسري، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة بشكل ملحوظ، مما يزيد من أعباء الشركات الصناعية. وفي ظل هذه الظروف المتشابكة، يبدو من غير الواقعي التطلع إلى إحياء الصناعة التحويلية الأمريكية، بل إن الطريق إلى ذلك قد يزداد تعقيدًا.

مع تفاقم الفجوات الاقتصادية وظهور خسائر في وظائف الطبقة العاملة البيضاء في الغرب الأوسط، يصبح من الضروري أن ترد الحكومة الأمريكية بسياسات إعادة توزيع فعّالة. لكن هذا النوع من التفكير المنطقي لن يثير اهتمام أعضاء إدارة ترامب، الذين يرون أن ما يحدث هو جزء من ”تجربة كبيرة“ يقومون بها. وبناءً على ذلك، سيستمرون في تنفيذ سياساتهم حتى يدركوا في النهاية فشلها. ربما يكون من الضروري أن نشهد الارتباك الحالي كتكلفة حتمية لجعلهم يدركون هذا الفشل في نهاية المطاف.



الأستاذ في جامعة ميسيي، هوسوكاوا ماساهيكو، يشرح تعريفات ترامب الجمركية وما يمكن لليابان فعله. (© Nippon.com)

التوجه نحو الصين

قد يكون التطور المؤسف أن دول الجنوب العالمي، التي تعاني أكثر من التعريفات، قد تشعر بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة، مما يدفعها للبحث عن بدائل أخرى مثل الصين. ومع انسحاب الولايات المتحدة، تجد الصين نفسها في وضع يسمح لها بملء الفراغ الذي خلفته، وستسعى لتوسيع نفوذها بين دول الجنوب إذا تراجعت الدول الأخرى عن هذا الدور. هذا السيناريو يعد الأسوأ، مما يجعل من الضروري أن تسعى اليابان إلى تعزيز علاقاتها مع هذه الدول.

لقد دخل العالم عصرًا جديدًا تُقدّم فيه القوتان العظميان، الولايات المتحدة والصين، مصالحهما القومية على حساب النظام التجاري العالمي. إنها أزمة عميقة تهدد بتمزق التكتلات التجارية القائمة. ففي حين ترفع الصين شعار التجارة الحرة، إلا أن ممارساتها على أرض الواقع تكشف عن نهج مختلف كليًا؛ إذ تعمل على إبقاء الصناعات الأساسية والقطاعات الاستراتيجية محصورة داخل حدودها.

هذا يعني أن طريق اليابان للبقاء هو إيجاد طريقة للتنسيق مع دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أسمي هذا ”التحالف المستقل“. كيفية تشكيل هذه المجموعة مع جذب أعضاء من الجنوب العالمي هي مسألة مهمة.

في الواقع، مررت بنفس التجربة عندما كنت أعمل في وزارة التجارة والصناعة الدولية السابقة في الثمانينيات. كان هناك شعور حقيقي بالأزمة والخوف من التحركات نحو تشكيل الاتحاد الأوروبي وإنشاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. في ذلك الوقت، وضعت خطة لبدء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ مع أستراليا ودول أخرى في المنطقة.

قيمة الثقة

سيصبح الاتحاد الأوروبي مهمًا للغاية، وصراحة يجب أن يصبح جزءًا من الشراكة عبر المحيط الهادئ. لا توجد فرصة لعودة إدارة ترامب إلى الشراكة الآن، لذا الخيار الوحيد هو استخدام هذه المجموعة كوسيلة للتجارة على نطاق واسع قدر الإمكان، باستثناء السوق الأمريكية. يجب على اليابان التفكير بعناية في هذا كتدبير استراتيجي مضاد.

حتى لو فرضت دولة ذات سوق صغيرة مثل اليابان تعريفات انتقامية، فإنها ستتضرر أكثر. لهذا السبب، من المهم أن تستجيب الدول بشكل جماعي للولايات المتحدة، بدلاً من الاستجابة بشكل فردي. وبدلاً من إصدار تصريحات صاخبة، من الأفضل العمل على هذا بعيدًا عن الأنظار خلف الأبواب المغلقة.

لحسن الحظ، اكتسبت اليابان أصلًا قيمًا في عملية إنشاء الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو الثقة. تُعتبر اليابان صادقة. لا تتقدم المفاوضات عندما تركز كل دولة على مصالحها فقط، لكن اليابان بذلت جهدًا كبيرًا في دورها التنسيقي، مما أكسبها ثقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - وهو ما لا يمكن قوله عن الصين. من المهم فهم ما تقدمه بلدك، ويجب على اليابان استغلال نقاط قوتها إلى أقصى حد.

في هذا السياق، لست راضيًا عن نهج إدارة رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو. منذ قمته مع ترامب في 7 فبراير/ شباط، لم يكن هناك متابعة. تواجه اليابان تأثير تعريفة بنسبة 25% على السيارات، وهي أكثر شدة من التعريفات المتبادلة. بعد إعلان تعريفة السيارات في مارس/ آذار، زار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي الولايات المتحدة وتحدث مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، لكن لوتنيك ليس لديه سلطة لتغيير أي شيء. ترامب وحده من يستطيع اتخاذ القرار. كما ترك موتو المناقشات لموظفيه بعد القول إن المفاوضات انهارت، لكن هذا يضعهم في موقف صعب.

حياة أو موت لصناعة السيارات

في 7 أبريل/ نيسان، بعد أن تحدث إيشيبا مع ترامب لمدة 25 دقيقة عبر الهاتف، نشر ترامب نفس الشكاوى السابقة حول السيارات والأرز الياباني على وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى آخر، فشل إيشيبا في إقناعه. لا يمكن إلا أن يُعتقد أن إيشيبا أراد إعطاء الناس في اليابان انطباعًا بأنه يفعل شيئًا.

تتحمل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة مسؤولية الحواجز غير الجمركية للسيارات، بينما تتولى وزارة الزراعة والغابات والمصايد المنتجات الزراعية. عادةً، يقوم رئيس الوزراء بإشراك هذه الوزارات من خلال إصدار أوامر بإطار للمفاوضات، ويتبعون تعليماته. قبل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف، قد يكون من الصعب على الحزب الليبرالي الديمقراطي تقديم تنازلات بشأن المنتجات الزراعية. ومع ذلك، وسط ارتفاع أسعار الأرز وإطلاق المخزونات من مخزون الحبوب الوطني، من المؤكد أن هناك دعمًا عامًا لتوسيع سياسات ”الحد الأدنى للوصول“ وزيادة مشتريات الأرز الأمريكي الرخيص.

بدلاً من إظهار عقد اجتماعات لمجلس الوزراء بأكمله لمناقشة التدابير المضادة، يجب على إيشيبا أن يتولى القيادة في تركيز الجهود على المجالات التي تهم ترامب.

هذه قضية حياة أو موت لصناعة السيارات، التي توظف 5.5 مليون عامل في اليابان، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة. بينما من المهم أيضًا إنشاء نقاط استشارية للشركات في كل محافظة بشأن التعريفات، يجب على الحكومة التحرك بسرعة لتطوير استراتيجيات التفاوض الخاصة بها.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في الأصل في 11 أبريل/ نيسان 2025، بناءً على مقابلة أجراها كوغا كو من Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن سلسلة من التعريفات في البيت الأبيض في 2 أبريل/ نيسان 2025. © أ ف ب/ جيجي برس)