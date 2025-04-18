اليابان | نمو غير مسبوق في عدد الأجانب… اليابان تفتح أبوابها أكثر من أي وقت مضى

مجتمع 18/04/2025

في وقتٍ تواجه فيه اليابان تحديات ديموغرافية غير مسبوقة، يأتي الرقم الجديد ليسجّل مفاجأة مدوية: عدد السكان الأجانب في البلاد ارتفع بنسبة 10% خلال عام 2024، محققًا رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي. هذا التحول اللافت لا يعكس فقط تغيرات في التركيبة السكانية، بل يثير تساؤلات كبرى حول مستقبل الهوية اليابانية، وسوق العمل، والسياسات المتعلقة بالهجرة والانفتاح الثقافي.

شهدت اليابان ارتفاعًا جديدًا في عدد الأجانب المقيمين على أراضيها، حيث بلغ عددهم 3,768,977 شخصًا حتى نهاية عام 2024، وفقًا للأرقام الصادرة عن وكالة خدمات الهجرة. ويعكس هذا الرقم زيادة سنوية قدرها 357,985 شخصًا، أي بنسبة 10.5% مقارنة بالعام السابق، مما يجعله أعلى رقم مسجل للمرة الثالثة على التوالي.

تشير البيانات إلى أن نسبة الذكور كانت الأعلى بين السكان الأجانب، حيث بلغ عدد الرجال 1,913,516 شخصًا، ما يعادل 50.8% من إجمالي الأجانب، في حين بلغ عدد النساء 1,855,431 شخصًا، أي بنسبة 49.2%. كما تم تسجيل 30 شخصًا ضمن فئة ”أخرى.“

أما من حيث وضع الإقامة، فقد تصدّر المقيمون الدائمون القائمة، حيث بلغ عددهم 918,116 شخصًا، مسجلين زيادة قدرها 26,547 شخصًا مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع عدد الأجانب المسجلين كـ”متدربين“ ضمن نظام نقل المهارات إلى بلدانهم الأصلية إلى 456,595 شخصًا، بزيادة بلغت 52,039 شخصًا. وبدوره، شهد قطاع الطلاب الأجانب نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عددهم إلى 402,134 شخصًا، بزيادة 61,251 طالبًا مقارنة بالعام السابق.

كانت الصين المصدر الرئيسي للمقيمين الأجانب في اليابان، حيث بلغ عددهم 873,286 شخصًا، تليها فيتنام بـ 634,361 شخصًا، ثم كوريا الجنوبية بـ 409,238 شخصًا. وسجلت فيتنام أكبر زيادة في العدد، حيث ارتفع عدد المقيمين منها بمقدار 69,335 شخصًا.

شهدت جميع الدول العشر الأولى ارتفاعًا في عدد المقيمين، باستثناء كوريا الجنوبية، التي تشمل العديد من المقيمين الدائمين الخاصين على المدى الطويل. كما تقدمت نيبال إلى المركز الخامس، متجاوزة البرازيل في ترتيب الدول الأكثر تمثيلًا بين الأجانب المقيمين في اليابان.

حسب المحافظة، سجلت طوكيو أكبر عدد من السكان الأجانب، حيث بلغ 738,946 نسمة (بزيادة 11.4%)، ما يمثل 19.6% من الإجمالي الوطني. تلتها أوساكا بـ 333,564 نسمة، ثم آيتشي بـ 331,733، وكاناغاوا بـ 292,450، وسايتاما بـ 262,382.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)