اليابان | من قلب الكارثة… عمال فوكوشيما يروون شهاداتهم المؤثرة

بعد مرور أربعة عشر عامًا على زلزال وتسونامي 11 مارس/آذار 2011، الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم، لا تزال محطة فوكوشيما دايئيتشي مركزًا لجهود لا تهدأ. ففي هذا الموقع الذي يحمل في طياته ذكريات الألم والتحدي، يعمل قرابة 4700 شخص يوميًا على إيقاف تشغيل المفاعلات المتضررة — مهمة معقدة يُتوقع أن تمتد لعقود. في هذا التقرير، نقترب من أولئك الذين يواصلون هذا العمل الشاق خلف الأسوار العالية، لنكتشف قصصهم ومشاعرهم، وكيف يحاولون تحويل مأساة الماضي إلى درس للمستقبل.

دخول المرحلة الإعدادية وتجربة الزلزال

على مدى عدة سنوات، شارك ساساكي كازوهيتو (27 عامًا) في تشغيل وصيانة نظام المعالجة السائلة المتقدم (ALPS) في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، وهو نظام يزيل المواد المشعة من المياه الملوثة بشدة. عندما ضرب زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، كان ساساكي في الصف السابع في مدينة إيواكي بمحافظة فوكوشيما.

لحسن الحظ، نجا منزله من أضرار التسونامي، ولم يضطر للعيش في الملاجئ. لكن محطة فوكوشيما دايئيتشي، التي شهدت انفجارًا هيدروجينيًا، كانت تبعد حوالي 40 كيلومترًا فقط عن إيواكي. اضطر بعض زملائه في الفصل إلى الإخلاء إلى محافظات أخرى، وكان الخوف من التلوث الإشعاعي ملموسًا جدًا.

أُصيبت محافظة فوكوشيما بالوصم كما لو كانت المنطقة بأكملها ملوثة. وصلت أخبار الشائعات الضارة عن منتجاتها الزراعية والحيوانية، إلى جانب التمييز الذي واجهه المهجّرون، حتى إلى أسماع الأطفال.

يقول ساساكي: ”لم أكن شخصيًا هدفًا مباشرًا لأي شائعات ضارة، لكن كان من المؤلم مشاهدة ذلك كأحد سكان فوكوشيما“.



ساساكي كازوهيتو. (© هاشينو يوكينوري)

مواجهة ما حدث في مسقط رأسه

بعد حادث المحطة النووية، ركزت الكلية الوطنية للتكنولوجيا في فوكوشيما، وهي مؤسسة تعليمية مدتها خمس سنوات التحق بها ساساكي بعد المدرسة الإعدادية، على تدريب الكوادر لأعمال التفكيك.

يروي ساساكي: ”بعد أن درست مواد متعلقة بتفكيك المحطات النووية، بدأت أفكر في فوكوشيما دايئيتشي كمكان عمل محتمل، واقترح أستاذ مختبري ذلك أيضًا. في النهاية، نمت رغبتي في أن أكون جزءًا من جهود إعادة الإعمار في فوكوشيما بشكل قوي“.

تفاجأ والداه عندما علما بنيته العمل لدى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) وعارضاه في البداية. لم يكونا قلقين فقط من العداء العام تجاه الشركة المسؤولة عن الحادث، بل كانا يشعران بقلق عميق على سلامة ابنهما في مكان عمله.

ومع ذلك، تمكن من إقناع والديه، وفي ربيع عام 2018، انضم إلى تيبكو.

يقول: ”غادر العديد من الأشخاص فوكوشيما بسبب الزلزال والحادث النووي. لا أتخيل أنه من السهل جلب أشخاص من محافظات أخرى للمساعدة في التفكيك. لا يمكنني أن أتجاهل ما يحدث في المكان الذي وُلدت وترعرعت فيه. يجب أن يكون هناك شيء يمكنني القيام به“.



الكثيرون يشاركون في جهود التفكيك، بما في ذلك الموفدون من الشركات الشريكة. (© هاشينو يوكينوري)

مكان عمل يتطلب الصبر

يقول ساتو يوهي (48 عامًا)، بعد سماع ما قاله ساساكي: ”لقد تغلب على معارضة والديه ليعمل هنا. لديه إحساس قوي بالهدف وهذا أمر يستحق الإعجاب“. ساتو، المسؤول عن صيانة خزانات المياه المعالجة بنظام ALPS والمعدات ذات الصلة، قدم أيضًا كلمات تشجيع لساساكي: ”هذا مكان عمل يتطلب الكثير من الصبر. لقد رأيت العديد ممن لم يتحملوا ذلك واستقالوا. قبل كل شيء، أود أن أراك تثابر“.

كان ساتو يعمل كمشغل في محطة فوكوشيما دايني للطاقة النووية خلال كارثة 2011. تقع دايني على بعد 12 كيلومترًا فقط جنوب فوكوشيما دايئيتشي، وتعرضت أيضًا لتسونامي. أدى ذلك إلى إتلاف منشآت تبريد المفاعلات النووية المطلة على المحيط بشدة. ومع ذلك، بما أن مصدر الطاقة الخارجي ظل محافظًا عليه وتم تبريد المفاعلات، تمكنوا من تجنب الكارثة التي وقعت في دايئيتشي.



ساتو يوهي (© هاشينو يوكينوري)

ومع ذلك، كان الوضع فوضويًا لفترة بعد الزلزال. أرسل ساتو عائلته للإقامة مع أقارب في محافظة أخرى بينما عاش في المحطة لمدة شهر تقريبًا. يتذكر قائلاً: ”كانت فوكوشيما دايئتشي، حيث وقع الانفجار، تتصدر الأخبار يوميًا كقصة كبرى، لكن دايني كانت أيضًا في حالة حرجة بسبب أضرار التسونامي. كل ما استطعت فعله هو التركيز على العمل أمامي“.



وحدتا فوكوشيما دايئيتشي 2 و3 تُجهزان لإزالة الوقود القادمة. (© هاشينو يوكينوري)

التفاني في إكمال التفكيك

بعد عامين من الزلزال، نُقل ساتو إلى فوكوشيما دايئيتشي. يعمل كل من ساتو وساساكي في التعامل مع المياه المعالجة، رغم اختلاف مهامهما. أصبحت المياه المعالجة، المخزنة في العديد من الخزانات في محيط فوكوشيما دايئيتشي، قضية سياسية كبرى. أول تصريف لها في صيف 2023، تماشيًا مع سياسة الحكومة، قوبل بمعارضة شديدة محليًا من الصيادين وعالميًا.

يتعامل كلاهما مع عملهما بموقف ثابت. بالنسبة لساتو، دوره هو بناء وصيانة المنشآت اللازمة. يقول: ”عليّ فقط أن أبذل قصارى جهدي“. بينما يسعى ساساكي لقبول مجموعة من وجهات النظر. يقول: ”في عالم مثالي، سيتفهم الجميع، لكنني أدرك أن لكل شخص وجهة نظره الخاصة“.

ما يوحد هؤلاء العاملين في الموقع هو فخرهم العميق بالتزامهم بعملية التفكيك الآمنة.



خزانات تُستخدم لتجانس المياه المعالجة بنظام ALPS قبل تصريفها في المحيط. (© هاشينو يوكينوري)

الآن، بعد مرور 14 عامًا على الزلزال، يقترب الوقت الذي ستصل فيه أجيال موظفي تيبكو الذين عاشوا الزلزال وثابروا خلال اللحظات الصعبة للحادث النووي إلى سن التقاعد.

يقول ساساكي: ”أريد أن أرى الأمر حتى النهاية بحيث يتم إكمال تفكيك فوكوشيما دايئيتشي في جيلي“. العملية، التي من المتوقع أن تستغرق أكثر من 20 عامًا، ستعتمد بشكل متزايد على أشخاص مثله، الذين انضموا بعد الحادث.



ساساكي كازوهيتو (على اليسار)، الذي انضم إلى تيبكو بعد الزلزال، وساتو يوهي، الذي كان يعمل في فوكوشيما دايني وقت الزلزال، كلاهما يشارك في التعامل مع المياه المعالجة في فوكوشيما دايئيتشي. (© هاشينو يوكينوري)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ساساكي كازوهيتو، على اليسار، وساتو يوهي. © هاشينو يوكينوري)