اليابان | لقطات من حياة الأمير هيساهيتو

العائلة إمبراطورية 23/03/2025

شارك الأمير هيساهيتو في أول مؤتمر صحفي له في 3 مارس/آذار، بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. نستعرض في هذه المقالة لقطات من طفولة الأمير الشاب الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب خلافة العرش.

وُلِد الأمير هيساهيتو في 6 سبتمبر/أيلول عام 2006، وهو ابن الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو (حاليا هما ولي العهد وزوجته). كان أول ذكر يُولد في العائلة الإمبراطورية منذ 41 عاما، ونظرا لأن قانون العائلة الإمبراطورية اليابانية لا يسمح إلا للذكور بوراثة العرش، فهو حاليا الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده. وما لم يتغير القانون، فمن المتوقع أن يصبح إمبراطورا يوما ما، كونه الذكر الوحيد في جيله داخل العائلة.



الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو مع الأمير هيساهيتو وهو رضيع بعد مغادرته المستشفى في 15 سبتمبر/أيلول 2006. (© جيجي برس/AFP)



التحق الأمير هيساهيتو بروضة أطفال تابعة لجامعة أوتشانوميزو في أبريل/نيسان عام 2010. (© جيجي برس، صورة صحفية مشتركة)



شارك الأمير هيساهيتو في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في الاحتفال التقليدي المعروف باسم ”تشاكّو نو غي“ والذي يقام لأطفال العائلة الإمبراطورية في سن الخامسة تقريبا. في الصورة يقف أمام والديه، وبجانبهم شقيقتاه الأكبر سنا الأميرة ماكو (أقصى اليسار) والأميرة كاكو (أقصى اليمين). (© جيجي برس)



التحق الأمير هيساهيتو بمدرسة جامعة أوتشانوميزو الابتدائية في أبريل/نيسان 2013. (© جيجي برس/AFP)

ثم التحق الأمير هيساهيتو بمدرسة جامعة أوتشانوميزو الإعدادية في أبريل/نيسان 2019. وبعد تنحي جده أكيهيتو عن العرش، اعتلى عمه الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من مايو/أيار، وأصبح الأمير هيساهيتو الثاني في ترتيب ولاية العرش. وفي أغسطس/آب من العام نفسه، وخلال العطلة الصيفية، قام بأول رحلة خارجية له برفقة والديه إلى بوتان، حيث شارك في زيارة مجاملة للملك والملكة.



الأمير هيساهيتو يمتطي بغلا في بوتان في الثانية عشرة من عمره. (بإذن من وكالة البلاط الإمبراطوري، © رويترز)

وبعد ذلك التحق هيساهيتو بمدرسة ثانوية تابعة لجامعة تسوكوبا في أبريل/نيسان 2022، حيث انضم إلى نادي تنس الريشة. وبعد وصوله إلى سن البلوغ الرسمي عند إتمامه الثامنة عشرة من العمر في سبتمبر/أيلول عام 2024، عقد أول مؤتمر صحفي له في مارس/آذار عام 2025. وسيبدأ بدراسة علم الأحياء في جامعة تسوكوبا اعتبارا من أبريل/نيسان، وكان قد أبدى اهتماما كبيرا بالحشرات منذ صغره.



الأمير هيساهيتو يُطعم حصانا في تاكانيزاوا بتوتشيغي في 26 مارس/آذار عام 2009. (© جيجي برس)



الأمير هيساهيتو يفحص عينة من عفن غروي بمتحف ميناكاتا كوماغوسو في شيراهاما بواكاياما في 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2017. (© جيجي برس، صورة صحفية مشتركة)



مراقبة الطبيعة في قصر أكاساكا بطوكيو في 10 أغسطس/آب عام 2018. (بإذن من وكالة البلاط الإمبراطوري، © رويترز)

سيُقام في السادس من سبتمبر/أيلول احتفال رسمي بمناسبة بلوغ الأمير هيساهيتو سن الرشد. وعلى الرغم من أن هذا الحدث يُنظم عادة لأفراد العائلة الإمبراطورية في يوم بلوغهم سن الرشد، تم اتخاذ قرار بتأجيله لمدة عام ليُقام في عيد ميلاده التاسع عشر، وذلك حتى لا يؤثر على دراسته في المدرسة الثانوية. وبعد انتهاء الاحتفال، سيشارك في أنشطة العائلة الإمبراطورية كشخص بالغ.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: الأمير هيساهيتو في أول مؤتمر صحفي له في 3 مارس/آذار 2025. © كيودو، صورة صحفية مشتركة)