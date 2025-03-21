اليابان | متى ستبدأ أزهار الساكورا في اليابان بالتفتح؟ أحدث التوقعات والتفاصيل

ثقافة 22/03/2025

تُعد أزهار الساكورا رمزًا ساحرًا يعكس جمال الطبيعة في اليابان، حيث ينتظرها الجميع بشغف كل ربيع. لكن وفقًا لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد يتأخر موسم تفتحها لعام 2025، بسبب الدفء غير المعتاد الذي شهده الخريف الماضي في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024. فهل سيؤثر هذا التغير على مشهد الساكورا الساحر الذي يأسر القلوب كل عام؟

قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في 13 مارس/ آذار بتحديث توقعاتها لموسم تفتح أزهار الساكورا لعام 2025. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 تسببت في تأخر دخول البراعم في حالة السكون الشتوي عن المعتاد، مما أدى إلى توقعات بتأخر تفتح الأزهار في غرب اليابان قليلًا عن المتوسط. أما في شرق اليابان، فمن المنتظر أن تزهر الأشجار في موعدها المعتاد أو بعده بقليل.

تتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تبدأ أزهار الساكورا في التفتح أولًا في كوتشي وطوكيو يوم 26 مارس/آذار، تليها مناطق مختلفة في كيوشو وشيكوكو. ومع نهاية مارس/آذار، ستزهر الأشجار على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ غرب منطقة كانتو، على أن تصل إلى ذروة التفتح في أوائل أبريل/نيسان. وفي الشهر نفسه، ستتقدم ”جبهة تفتح الساكورا“ لتشمل مناطق توهوكو وهوكوريكو، قبل أن تصل إلى الطرف الجنوبي من هوكايدو في نهاية الشهر. ومن المتوقع أن تزهر أزهار الساكورا في سابورو يوم 27 أبريل/نيسان، أي بعد نحو شهر من طوكيو، مما يجعلها متزامنة بشكل مثالي مع عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

تقوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بإجراء توقعاتها استنادًا إلى أشجار الساكورا ”سومي-يوشينو“ في حوالي 1000 موقع في جميع أنحاء البلاد. من الممكن رؤية تحديثات لأماكن مختلفة في موقع Otenki Navigatore site (متاح باللغة اليابانية فقط)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)