اليابان | هل تؤثر الضرائب الجديدة على السياحة في كيوتو؟ المدينة تتخذ قرارًا حاسمًا!

أدخلت مدينة كيوتو ضريبة الإقامة في عام 2018. وهي ضريبة تتراوح بين 200 ين و1000 ين لليلة الواحدة تُفرض على النزلاء في أي فندق أو نزل تقليدي أو أي مكان إقامة آخر يقع داخل المدينة. بسبب الزيادة الأخيرة في أعداد الزوار الدوليين، تفاقمت مشكلة السياحة المفرطة في المدينة، مع ازدحام أكبر في المناطق السياحية وتفاقم الازدحام المروري. كوسيلة لتغطية بعض النفقات اللازمة لتخفيف هذا الازدحام وحل المشكلات المرتبطة بزيادة عدد السياح، تخطط الحكومة البلدية لرفع ضريبة الإقامة.

يوضح الجدول أدناه مقارنة بين ضريبة الإقامة الحالية والتعديلات المقترحة. بالنسبة للإقامات في الفنادق الفاخرة أو النزل التقليدية التي تكلف 100 ألف ين أو أكثر لليلة الواحدة، ستزيد الضريبة 10 أضعاف لتصل إلى 10 آلاف ين. من المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس/ آذار 2026. وفقًا للمدينة، وصلت إيراداتها من أماكن الإقامة إلى مستوى قياسي بلغ 5.2 مليار ين في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات السنوية إلى 12.6 مليار ين بعد زيادة الضريبة.

ضريبة الإقامة في مدينة كيوتو

ستظل الإعفاءات الضريبية، مثل تلك الممنوحة للطلاب في الرحلات المدرسية، سارية بعد التعديل.

يمكن للبلديات فرض ضريبة إقامة بموافقة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات. أدخلت طوكيو ضريبة في عام 2002، وفعلت محافظة أوساكا الشيء نفسه في عام 2017. بحلول أبريل/ نيسان 2025، ستكون 13 حكومة محلية في جميع أنحاء البلاد قد أدخلت ضرائب إقامة. أعلى معدل حاليًا هو 2000 ين في بلدة نيسيكو في هوكايدو، بينما أدنى معدل هو 100 ين، لكن تعديل الخاص بمدينة كيوتو سيجعل منها الأعلى من حيث الضريبة.

هناك تقريبًا 50 بلدية أخرى في جميع أنحاء البلاد تدرس إدخال ضريبة إقامة. تقع معظم هذه البلديات في مناطق يتردد عليها السياح الأجانب بكثرة، مثل هوكايدو، ومحافظة ناغانو، ومنطقة جبل فوجي في محافظة ياماناشي، ومنطقة إيسي-شيما في محافظة ميئ، وأوكيناوا.

(النص الأصلي من اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سياح يزدحمون في منطقة نينينزاكا في حي هيغاشيياما بكيوتو في أبريل/ نيسان 2024. © جيجي برس)