اليابان | كيف تعكس الهدايا النقدية في اليابان مشاعر التضامن الإنساني في الأفراح والأحزان؟

في اليابان، لا تُعتبر الهدايا النقدية مجرد تعبير عن التقدير، بل هي طقس يحمل في طياته دلالات ثقافية عميقة، سواء في حفلات الزفاف التي تحتفي ببدايات جديدة أو في الجنازات التي تعبر عن التعازي والاحترام. ويتم تقديم هذه المبالغ في ظروف خاصة، تختلف في تصميمها ونوعيتها حسب المناسبة، وفقًا لقواعد صارمة من الآداب التي تعكس قيم المجتمع الياباني في الاحترام والانسجام. في هذه المقالة، نلقي نظرة على التقاليد الدقيقة التي تحكم تقديم هذه الهدايا، وما تعنيه تلك التفاصيل الدقيقة في المناسبات المختلفة.

تجنب التلوث الرمزي

تعتبر الهدايا النقدية جزءا من ثقافة اليابان. وغالبا ما تُقدّم شوغي (هدايا نقدية للتهنئة) في مناسبات مهمة مثل دخول المدرسة أو التخرج أو عند الاحتفال بشيتشي غو سان للأطفال أو بلوغ سن الرشد أو بدء عمل جديد أو الزواج أو ولادة طفل.

ولكن في الماضي، كان يُعتقد أن إهداء المال يترك وصمة غير محببة، لذلك لم يكن هناك عادة كهذه في المناسبات السعيدة. تقليديا، كانت الهدايا العينية هي الأسلوب المعتمد عند تقديم هدايا التهنئة، ولم تصبح الهدايا النقدية شائعة إلا في العصور الحديثة مع تطور الاقتصاد القائم على العملة. يستخدم العديد من الناس الأوراق النقدية الجديدة عند تقديم شوغي بسبب الاعتقاد بأن الأوراق الجديدة خالية من أي تلوث.



مجموعة ملونة من ظروف ”شوغي بوكورو“. بشكل عام، كلما كان المبلغ أكبر، كان الظرف المستخدم أكثر فخامة (© بيكستا).

وبالمقابل، كانت الهدايا النقدية المعروفة بـاسم كودين مرتبطة بالمناسبات غير السعيدة مثل الجنازات. وبالرغم من أن عادة تقديم المال في الجنازات كانت شائعة بين الطبقات العليا بدءا من فترة موروماتشي (1333-1568)، إلا أنه كان من الأكثر شيوعا تقديم الطعام أو ما شابه ذلك للعائلات المكلومة. وتحولت هذه العادة مع مرور الوقت إلى كودين كتعويض للعائلة عن الأموال التي تنفقها على البخور والزهور.

لا يتم تسليم المال الذي يُنظر إليه على أنه ملوث أو غير نقي باليد بشكل مباشر، بل يوضع في ظروف خاصة لهذا الغرض. تبيع محلات القرطاسية مجموعة متنوعة من ظروف شوغي وكودين، والتي تختلف تصاميمها حسب نوع المناسبة والمبلغ المقدم. يمكن وضع كودين أو أي هدية نقدية بمبلغ رمزي في ظرف بسيط. ولكن المبلغ المخصص لـشوغي يميل إلى أن يكون مرتفعا، ويكون الظرف داخل غلاف خارجي مطوي مصنوع من ورق واشي يُسمى أوريكاتا. وتعود هذه الممارسة إلى آداب السلوك المتبعة لدى عائلات الساموراي في تغليف الهدايا بشكل جميل باستخدام ورق واشي.

خرافات متعلقة بقيمة المبالغ المقدمة وطرق التغليف

تتراوح مبالغ الهدايا النقدية عادة بين 5 آلاف ين إلى 30 ألف ين، اعتمادا على علاقة المعطي بالمستلم، وغالبا ما يكون الرقم الأول في المبلغ عددا فرديا. تنبع هذه العادة من فكرة صينية قديمة متعلقة بالأرقام الميمونة. ولا يستحب استخدام الأرقام الزوجية التي يمكن تقسيمها خاصة في حالة هدايا الزفاف، لتجنب أي دلالة على ”التفريق بين العروسين“. إذا رغب المعطي بتقديم مبلغ 20 ألف ين، فيمكن تجنب الحظ السيء المرتبط بالأرقام الزوجية عن طريق استخدام ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين وورقتين نقديتين من فئة 5 آلاف ين، ما يكوّن العدد الفردي المطلوب. وبالمثل، يجب تجنب الرقمين 4 (شي) و9 (كو) اللذين يتشابه نطقهما لفظيا مع كلمتي ”الموت“ و”المعاناة“ على التوالي، لأنهما قد يسببان شعورا بعدم الارتياح للمستلم.



يجب ألا تكون الأوراق النقدية المقدمة في كودين جديدة، حيث أن ذلك يحمل دلالة على أن الشخص كان يتوقع الوفاة واستعد لها مسبقا، لذلك يحرص بعض الأشخاص على ثني الأوراق النقدية الجديدة عمدا لـ”كسرها“. ومن المعتاد أيضا إدخال الأوراق النقدية في الظرف بحيث يكون الوجه الخلفي لها هو الظاهر أولا (© بيكستا).

يكتب المانحون أسماءهم وعناوينهم على الوجه الخلفي للظرف بينما يكتبون مبلغ الهدية على الوجه الأمامي. وغالبا ما يُكتب المبلغ باستخدام الكانجي التقليدي بدلا من الأرقام، ما يمنح مظهرا مميزا ويحول دون تعديل الرقم. ومن الشائع أيضا استخدام الأرقام العربية.

تباع الظروف المزدوجة التغليف المخصصة للهدايا النقدية في المتاجر مطوية بشكل صحيح، لكن من المهم تذكر الأساسيات. اعتمادا على ما إذا كانت الهدية شوغي أو كودين، يتم التعامل مع الطية الخلفية للغلاف الخارجي بشكل مختلف. بالنسبة لشوغي، يتداخل الجزء السفلي من الطية مع الجزء العلوي، ما يحمل معنى ”احتواء السعادة“. وعلى العكس من ذلك بالنسبة لكودين، حيث يتداخل الجزء العلوي من الطية مع الجزء السفلي لتعبر عن معنى ”الخروج من حالة الحزن“.



تسلسل طي غلاف أوريكاتا ووضعية ميزوهيكي (© Nippon.com).

معانٍ مختلفة لظروف النقود

يحكم إغلاق أغلفة أوريكاتا المطوية المستخدمة للهدايا النقدية بواسطة ميزوهيكي، وهي خيوط زخرفية معقودة من ورق واشي الملفوف. ويقال إن ميزوهيكي مستوحاة من الأربطة التي استخدمها النبلاء في فترة هييان (794–1185) لإغلاق الرسائل التي تحتوي على قصائد. كما تحمل ميزوهيكي معنى غسل الشوائب بالماء (ميزو).

النمطان الرئيسيان لعقدة ميزوهيكي هما مورووانا موسوبي (كما في المثال 1 أدناه) وموسوبيكيري (كما في المثالين 2 و3). تنفك العقدة في النمط الأول بسهولة مثل الشريط، وتُستخدم في المناسبات السعيدة، مثل الولادة أو دخول المدرسة، عندما يكون هناك أمل في أن تتكرر المناسبة. أما النمطان الآخران هما عقدتان محكمتان وثابتتان وتستخدمان لمناسبات مثل الجنازات أو المرض أو الإصابة أو حفلات الزفاف، التي يتمنى المرء حدوثها مرة واحدة فقط.

عقدة ميزوهيكي

(© بيكستا) مورووانا موسوبي: للمناسبات الاحتفالية التي يُرحب بتكرارها. يُطلق عليها أيضا موروبانا موسوبي و هاناموسوبي وتشوموسوبي. موسوبيكيري أو ماموسوبي: للمناسبات مثل حفلات الزفاف أو الجنازات التي لا يُرغب بتكرارها. موسوبيكيري أو أوابيموسوبي: نفس ما ورد أعلاه. وتسمى أيضا أواجيموسوبي.

الألوان المستخدمة عادة لظروف النقود هي الأحمر والأبيض للمناسبات الاحتفالية والأسود والأبيض للجنازات. عندما يتم تقديم هدية نقدية لشخص مريض أو مصاب، يُستخدم ظرف أحمر وأبيض أملا في الشفاء، وتستخدم عقدة موسوبيكيري أملا في ألا تتكرر المناسبة.

تحتوي ظروف شوغي بوكورو في الزاوية العليا اليمنى على نوشي. في الأصل، كان نوشي عبارة عن شريط رفيع من المحار المجفف والذي كان له خاصية محظوظة في استدعاء أرواح ”كامي“ عند تناوله مع الساكي، من أجل ضمان طول عمر الشخص الذي يتناوله. كان المحار المجفف أيضا يقدم كنذور قيمة لأرواح كامي. بينما أصبحت الآن عناصر ورقية رمزية. وتظهر أيضا على هدايا سيبو وتشوغين الموسمية، ولكن بما أن المحار يأتي من البحر، فإن نوشي لا تستخدم في هدايا المنتجات البحرية. كما تغيب نوشي عن ظروف كودين بوكورو للجنازات.



أمثلة على نوشي. من اليسار، ورقة مطوية تحتوي على شريط طويل يمثل المحار المجفف، تمثيل مبسط للنوشي، تقديم منمق للنوشي بحروف الهيراغانا (のし) (© بيكستا).

درجت العادة على أن تكون الخطوة الأخيرة هي كتابة الغرض من الهدية على الظرف باستخدام فرشاة خط. في حالة الزفاف أو أي مناسبة سعيدة أخرى، تعتبر كلمة寿 (كوتوبيكي ”أطيب التمنيات“) أو 御祝 (أويواي ”تهانينا“) خيارات جيدة. أما بالنسبة لكودين، قد يختلف الكانجي المستخدم حسب الانتماء الديني، ولكن تعد عبارة 御霊前 (غوريئزين ”قربان لروح المتوفى“) مقبولة عموما. يستخدم الحبر الأسود الفاتح للكتابة في حالة كودين ما يرمز إلى أن دموع الحزن قد خففت من سواد الخط. وتتوفر في المتاجر أقلام فرشاة معبأة بالحبر مسبقا لهذا الغرض على نطاق واسع. وفي جميع الحالات، يجب كتابة اسم المانح في أسفل الوجه الأمامي للغلاف أو الظرف.



الكثير من الظروف التي تُباع في المتاجر يكون مطبوع عليها الغرض من الهدية مسبقا (© بيكستا).

إن لف أي نوع من ظروف النقود بقطعة قماش حريرية من نوع فوكوسا يمنع تلوثه وهو علامة على آداب السلوك. تشبه فوكوسا الفوروشيكي المصغرة، مع أن المنتجات المستطيلة التي تكون على شكل ظرف أصبحت شائعة الآن. يمكن استخدام فوكوسا بلون دافئ ومشرق من أجل المناسبات السعيدة. أما اللون الأكثر هدوءا فهو الأفضل للجنازات، على الرغم من أن اللون البنفسجي يمكن استخدامه لجميع المناسبات.

يجب إعطاء ظرف النقود باستخدام كلتا اليدين، مصحوبا بتعبير صادق عن التهنئة أو المواساة.



قطعة قماش تغليف من حرير فوكوسا على شكل ظرف (© بيكستا).

رسم توضيحي من قبل ساتو تاداشي

الرسوم التوضيحية: © ساتو تاداشي امسك الظرف بحيث يكون الوجه الأمامي مواجها لك، مع الإمساك بالزاويتين السفليتين بكلتا اليدين. ثم حرك اليد اليمنى باتجاه الزاوية العلوية من الظرف. قم بتدوير الظرف 90 درجة باتجاه عقارب الساعة. حرك اليد اليسرى إلى أن تصبح أسفل ويسار الظرف في الوضعية الجديدة واليد اليمنى إلى أعلى اليمين. قم بتدوير الظرف مرة أخرى 90 درجة بحيث يكون الوجه الأمامي مواجها للمستلم، ثم حرك اليد اليسرى مرة أخرى إلى أن تصبح أسفل ويسار الظرف. قدم الظرف إلى المستلم باستخدام كلتا اليدين.

أصبح من الشائع في الوقت الحالي تقديم هدية شكر كنوع من رد هدية التهنئة التي حصل عليها المستلم، وتُسمى هذه الهدية ”أوتشي إيواي“، وتحدد قيمتها بنسبة معينة من مبلغ الهدية الأصلية. كانت هدية الرد تلك في الأصل بمثابة رسالة تبشر الأقارب بمناسبة سعيدة. لا يتم تقديم هدايا الرد في حالة كودين، لأن ذلك قد يُوحي ”بتكرار“ المناسبة. لكن ثقافة الهدايا النقدية في حفلات الزفاف أو الجنازات متجذرة في روح التعاون المتبادل، ومن المرجح أن يتلقى المانحون أو عائلاتهم في النهاية شوغي أو كودين عندما يحين الوقت.

هدايا رأس السنة ”أوتوشيداما“

هناك نوع آخر من الهدايا النقدية يعرف باسم أوتوشيداما، وهو مبلغ صغير من المال يُوضع في ظرف يسمى ”بوتشي بوكورو“ ويُعطى للأطفال من قبل الآباء والأقارب الآخرين في رأس السنة. تعود أصول هذه الممارسة إلى تقليد تناول كعك الأرز الموسمي كاغامي موتشي من أجل الصحة الجيدة. وعلى الرغم من استمرار هذه الممارسة، إلا أن أشياء أخرى أصبحت تقدم في وقت لاحق، وباتت أوتوشيداما هدية نقدية في فترة ما بعد الحرب.



كاغامي موتشي على اليسار، وظرف بوتشي بوكورو على اليمين، الذي يُستخدم لتقديم نقود أوتوشيداما. كلمة ”بوتشي“ تعني قليل، ما يشير إلى أنه مجرد مبلغ صغير (© بيكستا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المقالة مكتوبة تحت إشراف شيبازاكي ناؤتو الأستاذ المساعد في جامعة غيفو، وهو متخصص في تعليم الآداب من منظور نفسي، يعمل على توجيه معلمي آداب السلوك، وهو معلم في آداب أوغاساوارا ريو. الرسم التوضيحي من قبل ساتو تاداشي. صورة العنوان © بيكستا)