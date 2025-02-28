اليابان | الطعام السريع والمريح: كيف يختار العزاب اليابانيون وجباتهم؟

المطبخ الياباني 01/03/2025

كشفت دراسة استقصائية في اليابان عن تغيّر في عادات الطهي بين الأفراد غير المتزوجين، حيث يفضل معظم العزاب الاعتماد على المنتجات الجاهزة والمأكولات المعلبة بدلاً من تحضير وجباتهم بأنفسهم. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن النساء الأكبر سناً هن الفئة الوحيدة التي لا تزال تميل إلى الطهي من الصفر، مما يعكس تباينًا واضحًا في أنماط الحياة والعادات الغذائية عبر الأجيال.

في ظل إيقاع الحياة السريع في العصر الحديث، قد يبدو الطهي المنزلي مهمة شاقة للبعض، إلا أن دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث JMA كشفت عن تزايد اهتمام العزاب في اليابان بتحضير وجباتهم بأنفسهم باستخدام المكونات الأساسية. ووفقًا للمسح، الذي أُجري في منتصف يوليو/تموز 2024 وشمل 1,200 مشارك من العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا، فإن 45% من النساء العازبات و38.7% من الرجال العازبين يفضلون الطهي المنزلي بدلاً من الاعتماد على الوجبات الجاهزة أو المطاعم.

وأظهرت البيانات أن ميل النساء إلى الطهي يزداد مع تقدم العمر، حيث يصبح تحضير الطعام من الصفر أكثر شيوعًا بين السيدات الأكبر سنًا. أما بين الرجال، فقد أظهرت النتائج اتجاهًا مختلفًا؛ إذ كان الرجال في العشرينات هم الأكثر إقبالًا على الطهي المنزلي، إلا أن هذه النسبة بدأت بالتراجع تدريجيًا مع التقدم في السن، مما يشير إلى اختلافات في أنماط الحياة والتفضيلات الغذائية بين الجنسين والفئات العمرية المختلفة.

يرجع هذا التباين إلى عدة عوامل، من بينها الاستقلالية الشخصية، وتكاليف المعيشة، ومستويات الانشغال في العمل. كما أن الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة الصحية ربما لعب دورًا في تشجيع فئة الشباب على الطهي المنزلي، خاصة مع انتشار الوعي بفوائد تحضير الطعام الطازج مقارنة بالوجبات الجاهزة.

أظهر الاستطلاع أن حوالي 70% من النساء وأكثر من 70% من الرجال يعتمدون على الوجبات الجاهزة مثل الأطعمة المجمدة، والوجبات المعبأة في أكياس معدة للتسخين، والأطباق الجانبية الجاهزة، مما يشير إلى عدم وجود تفاوت كبير بين الجنسين في هذا الاتجاه. ومع ذلك، كانت هناك فجوة واضحة بين الفئات العمرية؛ إذ يفضل أكثر من 80% من الرجال في الستينات تناول الأطعمة الجاهزة، بينما لم تتجاوز النسبة 60% بين النساء في نفس الفئة العمرية، مما يجعلهن الأقل اعتمادًا على هذه الخيارات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع © بيكستا)