اليابان | كنز قومي في أوساكا: فرصة نادرة لرؤية تمثال معبد كانشينجي

الفن البوذي في اليابان

ثقافة 27/02/2025

في أعماق معبد كانشينجي البوذي بمدينة أوساكا، يقف تمثال مذهل يعد من الكنوز القومية لليابان، متألقًا ببقايا ألوانه النابضة التي تروي قصص الماضي. كان هذا العمل الفني الثمين، الذي يُعرض لعامة الناس مرة واحدة كل 33 عامًا في السابق، متاحًا الآن للزوار لمدة يومين فقط في شهر أبريل/نيسان من كل عام. إنها فرصة استثنائية لمحبي الفن والثقافة لاستكشاف جمال وأناقة هذا التمثال النادر، وتجربة لحظة تاريخية في أجواء مليئة بالروحانية والرهبة.

يجسد هذا التمثال نيويرين كانّون (سينترامانيكاكرا)، وهو أحد تجسدات كانّون بوساتسو (البوديساتفا أفالوكيتشفارا)، حيث يسحر الأعين بأناقة ورقي توازنه وإيماءاته.

التمثال محدد ككنز قومي، وهو موجود في معبد مدرسة شينغون ”كانشينجي“ الأثري في مدينة كاواتشيناغانو بمحافظة أوساكا. تشير المصادر التراثية إلى أن المعبد أُسس في عام 701 على يد ”إن نو غيوجا“، المؤسس الأسطوري لتقليد شوغيندو لممارسة الزهد في الجبال. ويُقال إن كوكاي (كوبو دايشي) مؤسس مدرسة شينغون الباطنية البوذية، قد نحت هذا التمثال كتعويذة لدرء المصائب. ويُعتقد أن العمل على إنشاء حرم المعبد بدأ في عام 827 تحت إشراف الراهب البوذي جيتشيي – التلميذ الموقر لكوكاي – وشينجو أحد أتباع جيتشيي.

ووفقا لـ ”السجل الرسمي وقائمة مقتنيات معبد كانشينجي“ الذي يعود إلى عام 883 والمحدد هو أيضا ككنز قومي، كان التمثال الجالس يُعبد في الأصل في ”كودو (قاعة المحاضرات)“. وتشير مصادر تراثية إلى أن القاعة بُنيت بتشجيع من الإمبراطورة تاتشيبانا نو كاتشيكو (786–842) زوجة الإمبراطور ساغا وكانت بوذية متدينة، ومن المرجح أن التمثال نُحت أيضا وفاء بنذر ديني من قبل الإمبراطورة.

يطلق على كانشينجي أيضا اسم معبد ”بودايجي“ لعشيرة كوسونوكي، وتُقام فيه طقوس ومراسم تكريما للقائد العسكري كوسونوكي ماساشيغي (1294–1336) الذي يُعتبر مثالا عن ولاء وفضيلة الساموراي، فقد أُرسل رأسه إلى هذا المكان لدفنه بعد مقتله في المعركة عام 1336. واعترافا بولائه، عيّنه الإمبراطور غو-دايغو في العديد من المناصب الإدارية المهمة، ويُقال إنه أوكل إليه مهمة الإشراف على بناء ”كوندو (القاعة الذهبية)“، التي شُيدت لتحل محل قاعة المحاضرات الأصلية.

وحاليا يُعتبر كل من التمثال الجالس لنيويرين كانّون وقاعة كوندو التي يوجد داخلها التمثال كنز قومي.

الكنز القومي قاعة كوندو في كانشينجي. يُفتح المزار المصغر (زوشي) الذي يضم تمثال نيويرين كانّون للمشاهدة في 17 و18 أبريل/نيسان من كل عام. (© مودا توموهيرو)

إن نيويرين كانّون هو أحد تجسدات أفالوكيتشفارا، الذي يتخذ أشكالا متعددة ليمنح الخلاص لجميع الكائنات الحية. يجمع الاسم بين أهم صفتين من صفات البوديساتفا: ”نيواي هوجو (حجر تشينتاماني)“، وهو جوهرة تحقق الأمنيات تشبه لؤلؤة ورد ذكرها في التقاليد الهندوسية وبوذية ماهايانا، و ”هورين (عجلة دارما تمتلك القدرة على إزالة الرغبات الدنيوية والارتباك)“. تعبر الأذرع الستة عن القوة المخلِّصة الخارقة للبوديساتفا. الأيدي منحوتة بتفاصيل واقعية على نحو مذهل. ترتفع يد برفق إلى خد البوديساتفا، بينما تتدلى من يد أخرى مسبحة صلاة. تدعم إحدى راحات الأيدي حجر تشينتاماني، بينما تمسك يد أخرى بزهر لوتس. كما ترتكز يد على قاعدة زهرة اللوتس التي يجلس عليها البوديساتفا في حالة تأمل، بينما ترفع يد أخرى عجلة دارما ترمز إلى الحقيقة الأبدية للبوذية.

لاحظ مؤرخون مختصون بالفن التشابه بين هذا التمثال والتفاصيل الموجودة في الماندالات التي جلبها كوكاي من الصين إبان حكم أسرة تانغ. من المفترض أن التمثال يعكس أحدث الأفكار المتطورة حول كانّون وظهور البوديساتفا في ذلك الوقت. يحيط بالتمثال هالة من عمق غامض وهي تُعد سمة مميزة للبوذية الباطنية، وهو ما يُميز هذا التمثال عن تماثيل نفس الشخصيات من فترات سابقة.



(© مودا توموهيرو)

التمثال مصنوع من قطعة واحدة من خشب كايا (جوزة الطيب اليابانية: Torreya nucifera)، على الرغم من أن الأذرع وبعض الأجزاء الأخرى من التمثال تتضمن مواد مختلفة. واُستخدم الورنيش الجاف لجعل السطح ناعم الملمس. كانت المنحوتة على مدار فترة طويلة تمثالا بوذيا مخفيا أو ”سرّيا (هيبوتسو)“ وكان يُسمح لعامة الناس برؤيته مرة واحدة فقط كل 33 عاما. وربما هذا هو السبب وراء إمكانية رؤية ألوان غنية ومشرقة بوضوح على بعض أجزاء التمثال، ولا يزال العمل بأكمله يمنح إحساسا ملحوظا بتألق حسي وجمال غامض وروحاني.

(© مودا توموهيرو)

لا تزال رؤية التمثال حتى اليوم متاحة أمام عامة الناس في 17 و18 من أبريل/نيسان من كل عام فقط، حيث يجذب حشودا كبيرة بسبب سحره الدائم. من الملاحظ أن الرأس مائل قليلا، والملامح واضحة والشفتان قرمزيتان، والعينان نصف مغلقتين وتمنحان شعورا بنظرة حزينة، كما أن الركبة اليمنى مرفوعة لتشكل وضعية نصف زهرة اللوتس، وينبعث من التمثال هالة من الأناقة والرقي والتألق الهادئ.

إذا كان صحيحا أن التمثال قد أُنشئ وفاء بنذر من قبل تاتشيبانا نو كاتشيكو، فمن المحتمل أنه يعكس شغف الإمبراطورة بالرشاقة والجمال. ومن يدري، فلعل الإمبراطورة نفسها كانت النموذج الذي استخدم لنحت هذا التمثال.



(© مودا توموهيرو)

تمثال جالس للبوديساتفا نيويرين كانّون (سينترامانيكاكرا)

الطول: 109.4 سم

التاريخ: فترة هييان (794-1185)

الموقع: معبد كانشينجي بمحافظة أوساكا

التمثال محدد ككنز قومي وتُتاح لعامة الناس رؤيته يومي 17 و18 أبريل/نيسان فقط من كل عام. (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد مسبقا من أنه معروض)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال جالس للبوديساتفا نيويرين كانّون في معبد كانشينجي. © مودا توموهيرو)