اليابان | شيريتوكو: منطقة التراث العالمي التي تخطف الأنفاس في اليابان

تُعد منطقة شيريتوكو في هوكايدو جوهرة طبيعية تأسر القلوب بجمالها البري وتنوعها البيئي، ما جعلها تحظى بمكانة مرموقة ضمن مواقع التراث العالمي. لكنها ليست مجرد لوحة طبيعية خلابة؛ فالحياة البرية في هذه المنطقة قد تتحول أحيانًا إلى مصدر خطر يهدد سلامة البشر. في ظل هذه التحديات، أثارت خطة تركيب أبراج اتصالات حديثة، لتعزيز أمن الصيادين والسفن السياحية، نقاشًا حادًا حول كيفية الموازنة بين الحفاظ على سحر شيريتوكو الطبيعي وضمان سلامة زوارها. فهل يمكن تحقيق هذا التوازن الصعب دون التضحية بأحد الجانبين؟

الجمال البري بعيدًا عن وسائل الراحة الحديثة

تهيمن شبه جزيرة شيريتوكو الواقعة في شرق هوكايدو على منطقة شيريتوكو الممتدة نحو بحر أوخوتسك، وهي واحدة من أكثر المناطق الطبيعية استثنائية في اليابان. تحتضن هذه المنطقة سلسلة جبال شيريتوكو المهيبة، بجانب بحيراتها، مستنقعاتها، وشواطئها الغنية بالحياة البحرية. كما تشتهر المنطقة بكونها ملاذًا للعديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مثل بومة بلاكيستون (الأكبر في العالم بين البوم)، ونسر البحر ستيلر المعروف بحجمه الضخم، والنسر ذو الذيل الأبيض الذي يُعتبر رمزًا للبيئة الباردة.

تتميز شيريتوكو بتنوعها البيولوجي الفريد ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة، مما أكسبها اعترافًا دوليًا. وفي عام 2005، تم إدراج مساحة شاسعة تبلغ 71100 هكتار من الأراضي والبحر في شيريتوكو ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو، تقديرًا لأهميتها البيئية وقيمتها العالمية كواحدة من آخر النظم البيئية البكر التي تضم مزيجًا نادرًا من الحياة البرية والبرية المتنوعة.



سلسلة جبال شيريتوكو مع الجليد البحري في المقدمة. (© بيكستا)



دب بني يتمشى في شيريتوكو. (© بيكستا)

تُعد معظم شبه جزيرة شيريتوكو والمياه المحيطة بها مناطق طبيعية خلابة، ولكنها خالية من السكان، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة البكر والحياة البرية. ومع ذلك، تعاني هذه المنطقة من تغطية محدودة لشبكات الهاتف المحمول بسبب طبيعتها الوعرة وبعدها عن مراكز الحضارة.

كانت هذه التغطية المحدودة واحدة من العوامل التي ساهمت في عدم فعالية الهواتف المحمولة أثناء حادثة غرق سفينة الرحلات السياحية (كازو 1) قبالة سواحل شيريتوكو في أبريل/نيسان عام 2022. حيث لقيت السفينة مصيرًا مأساويًا خلال جولة سياحية، وأدت صعوبة الاتصال في تلك المنطقة إلى تعقيد جهود الإنقاذ وإيصال المساعدة بشكل سريع. أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات في المناطق النائية، خاصة تلك التي تستقطب أعدادًا كبيرة من السياح.



تم انتشال حطام السفينة (كازو 1) (أسفل اليسار) إلى السطح بواسطة سفينة إنقاذ بالقرب من بلدة شاري في هوكايدو. (© جيجي برس)

يعتقد السكان المحليون في شيريتوكو أن تحسين تغطية الهاتف المحمول كان بإمكانه تقليل الخسائر الناتجة عن حادثة غرق سفينة الرحلات السياحية كازو 1 في أبريل/نيسان 2022 إذ يرون أنه لو كانت التغطية أفضل لربما تمكنت السفينة من طلب المساعدة وتلقي التوجيهات للوصول إلى ميناء آمن مما كان سيتيح بدء جهود الإنقاذ بشكل أسرع. لا تقتصر أهمية الهواتف المحمولة على السياح فقط بل تُعد أيضًا أداة حيوية للصيادين المحليين الذين يعتمدون عليها في سلامتهم أثناء العمل في المياه المحيطة بشبه الجزيرة. بعد الحادث تقدمت بلديات شاري في الجانب الشمالي وراوسو في الجانب الجنوبي من شبه جزيرة شيريتوكو بطلبات إلى الحكومة المركزية لتحسين البنية التحتية للاتصالات مع التشديد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين تحسين الاتصال والاستدامة البيئية في المنطقة. استجابة لهذه المطالب وضعت السلطات خطة لإنشاء أبراج للهواتف المحمولة في مواقع رئيسية تشمل منطقة بحيرات شيريتوكو الخمس وهي منطقة سياحية ذات شعبية كبيرة وأوتورو التي تضم ميناء ومرافق إقامة للسياح والزوار ومنارة كيب شيريتوكو الواقعة في أقصى طرف شبه الجزيرة ومنطقة نيكاريسو الساحلية القريبة من الشاطئ وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السلامة في شيريتوكو مع مراعاة الحفاظ على بيئتها الطبيعية الفريدة التي تعتبر جزءًا من التراث العالمي لليونسكو

عندما تم الكشف عن تفاصيل خطة بناء أبراج الاتصالات في شيريتوكو خلال ربيع هذا العام، أثيرت مخاوف كبيرة حول التأثير البيئي للمشروع، خاصة فيما يتعلق ببناء برج الاتصالات في موقع منارة كيب شيريتوكو. يعد هذا الموقع منطقة نائية وغير مأهولة، وتستلزم الخطة تركيب 264 لوحة شمسية بارتفاع ثلاثة أمتار على مساحة 7000 متر مربع، تعادل حجم ملعب كرة قدم، إضافة إلى هياكل تغطي 745 مترًا مربعًا ومد كابلات مدفونة بطول كيلومترين. في بيان رسمي، أكدت وزارة البيئة أن المشروع يراعي السلامة والراحة العامة مع تقليل التأثيرات البيئية، مشيرة إلى أن الألواح الشمسية لن تكون مرئية من البحر، وبالتالي لن تسبب تلوثًا بصريًا.

أكثر من 40,000 شخص يوقعون عريضة

مع ذلك، قوبلت الخطة بمعارضة واسعة النطاق، حيث قاد غوراي ساكاي، الرئيس السابق لبلدية شاري وأحد أبرز المدافعين عن إدراج شيريتوكو ضمن قائمة التراث العالمي، مجموعة من السكان تحت اسم ”محبي البيئة الطبيعية في شيريتوكو“. وأكد ساكاي أن إدراج المنطقة ضمن قائمة التراث العالمي كان مشروطًا بالحفاظ على بيئتها الفريدة، معربًا عن قلقه من أن بناء الهياكل الاصطناعية سيهدد التوازن البيئي الذي ميز شيريتوكو. وأوضح أن التعايش مع التحديات البيئية هو جزء من الفلسفة التي اختارها السكان المحليون، والتي يجب أن تُنقل للأجيال القادمة.

جمعت هذه المجموعة أكثر من 47600 توقيع على عريضة تطالب بإلغاء بناء البرج في كيب شيريتوكو، داعية إلى تحسين الأبراج القائمة بدلًا من إقامة هياكل جديدة. كما أعربت منظمات بيئية أخرى، مثل جمعية الحفاظ على الطبيعة في اليابان، عن قلقها بشأن تأثير المشروع على البيئة.

استجابة لهذه الضغوط، اقترح عمدة شاري الحالي، ياما أوتشي هيرواكي، تعليق العمل في موقع كيب شيريتوكو، مع الاستمرار في بناء الأبراج الأخرى ذات التأثير البيئي الأقل. وأكد ياما أوتشي على أهمية أخذ المخاوف البيئية بعين الاعتبار وإيجاد حلول متوازنة، مشيرًا إلى أن قرار البرج في كيب شيريتوكو سيتم اتخاذه بعد تقييم تأثير الأبراج الأخرى على تحسين التغطية في المنطقة.

توقف أعمال البناء لأجل غير مسمى

بعد ظهور مزاعم تفيد بعدم تخصيص الوقت الكافي لدراسة تأثير بناء برج الاتصالات على مناطق تكاثر النسر ذو الذيل الأبيض، وهو نوع مُصنّف ككنز وطني في اليابان، تدخلت لجنة علمية مختصة بدراسة منطقة شيريتوكو كمعلم طبيعي للتراث العالمي. طلبت اللجنة من وزارة البيئة تعليق أعمال البناء مؤقتًا حتى يتمكن العلماء من إجراء دراسات شاملة لتقييم تأثير المشروع على الغطاء النباتي ومناطق تكاثر النسر، إلى جانب أهمية عقد مشاورات موسعة مع السكان المحليين لضمان الشفافية والتفاهم المتبادل.

كما واجهت الخطة انتقادات حادة بسبب افتقارها للتفاصيل الواضحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع. وأكدت اللجنة أن دراسة التأثير البيئي يجب أن تكون أكثر دقة وشمولية، خاصة في منطقة حساسة بيئيًا مثل شيريتوكو، حيث يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية أولوية قصوى.

من جانبها، أكدت اللجنة على أن عملية التشاور مع المجتمع المحلي تعتبر خطوة أساسية لضمان توافق المشروع مع احتياجات السكان واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية التراث الطبيعي.



نسر أبيض الذيل يحلق فوق شبه جزيرة شيريتوكو. (© بيكستا)

ردًا على هذه الدعوات، أعلنت وزارة البيئة أنها تخطط لعقد جولة جديدة من المناقشات مع السكان المحليين وأصحاب المصلحة الآخرين حول الدراسات المتعلقة بتأثير البرج على النسر ذو الذيل الأبيض وبقية النظام البيئي. نتيجة لذلك، تم تعليق العمل في بناء البرج إلى أجل غير مسمى.

أنصار تشييد البرج يطالبون الحكومة بالتدخل

وفي الوقت ذاته، تحظى الحركة المضادة التي تدعو إلى بناء البرج في أسرع وقت مزيدًا من الدعم. ففي يونيو/حزيران 2024، أرسلت 12 منظمة محلية لصيد الأسماك وعدد من المجموعات الأخرى بيانًا مشتركًا إلى الحكومة المركزية والحكومات المحلية، تطالب فيه بتسريع بناء البرج. وجاء في البيان أن السلطات الحكومية، ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة، وأصحاب المصلحة المحليين قد قاموا بالفعل بإجراء مشاورات مستمرة ومتكررة بشأن القضايا البيئية المرتبطة بالمشروع، مشددين على أنه لا ينبغي تغيير الخطة الحالية.

من جانبه، أكد ساكوراي أكيمي، سكرتير إحدى المنظمات التي دعمت البيان، أن تغطية الهاتف المحمول في شيريتوكو ضئيلة على الرغم من تدفق الزوار إلى المنطقة، مما يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالسلامة والراحة. وأضاف أن حادثة غرق السفينة قد أبرزت هذه المشكلة بشكل جلي.

وأشار أكيمي إلى أنه في حال وجود بدائل أكثر توافقًا مع البيئة، فإن الوضع كان قد يختلف. لكنه أضاف أن استخدام الألواح الشمسية لتشغيل البرج يعد الخيار الأكثر استدامة في الوقت الراهن. كما أوضح أنه في حال ظهور تقنيات جديدة في المستقبل، يمكن تقليص حجم الألواح الشمسية وتعديل التصميم بما يتماشى مع التطورات البيئية.



جامعو الأعشاب البحرية وقنافذ البحر، الذين يعملون على متن قوارب صغيرة للغاية يطالبون بتحسين تغطية شبكات الهاتف المحمول. (© بيكستا)

دعت بلدية راوسو، الواقعة في النصف الجنوبي من شبه جزيرة شيريتوكو، إلى ضرورة بناء أبراج الهاتف المحمول في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن السلامة يجب أن تكون الأولوية القصوى، على الرغم من أهمية الحفاظ على البيئة.

وقد بدأت جهود تحويل جزء من شبه جزيرة شيريتوكو إلى أراضٍ زراعية وبناء سدود لحماية المنطقة من التآكل في أوائل القرن العشرين. منذ عام 1977، بذل سكان المنطقة جهودًا كبيرة للحفاظ على البيئة الطبيعية، من خلال حركات مثل حركة ”شيريتوكو 100 متر مربع“، التي دعت إلى إنشاء صندوق وطني وجمعت التبرعات من مختلف أنحاء البلاد. هذه الجهود ساعدت السكان المحليين على استعادة البيئة الطبيعية لشيريتوكو والحفاظ عليها رغم التحديات.

وفقًا للمعايير الخاصة بإدراج المواقع في قائمة التراث العالمي، تتطلب مشاريع البناء التي تؤثر على ”القيمة العالمية المتميزة“ للمنطقة أن يتم إبلاغ اليونسكو. ورغم ذلك، قررت وزارة البيئة أن خطة بناء برج الهاتف المحمول لا تؤثر بشكل كبير على هذه القيمة، وبالتالي لم تشعر الوزارة بالحاجة إلى الإبلاغ عن المشروع. ولم يتم إخطار المنظمة الدولية إلا بعد تلقي استفسارات من اليونسكو بشأن المشروع في نهاية أغسطس/آب.

دعوات لإقامة منتدى للنقاش

يقول شيكيدا أسامي، المحاضر السياحي في المعهد الياباني المتقدم للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجموعة لمناقشة السياحة البيئية المناسبة في منطقة التراث في شيريتوكو: ”إن إنشاء أبراج خلوية أمر مرغوب فيه من أجل السلامة، ولكننا بحاجة أيضًا إلى إعطاء أهمية للبيئة الطبيعية والبصرية في هذه المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي. يجب تجنب الحجج التي تميل لصالح أي من المعسكرين“.

ويضيف أسامي: ”كان الفشل في توفير معلومات كافية أثناء عملية المناقشة، سواء لأولئك في الحركة البيئية أو اللجنة العلمية، مصدرًا رئيسيًا للارتباك. نحن بحاجة إلى إشراك مؤيدي بناء البرج المهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى أطراف ثالثة، لمناقشة القضية بشكل كامل واستكشاف إمكانية استخدام الهواتف الفضائية أو غيرها من التقنيات لتعزيز السلامة قبل محاولة الوصول إلى اتفاق شامل“.

مشكلة أخرى

في جوهره، يتمحور النقاش حول برج الهاتف الخلوي في شيريتوكو حول التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تشمل القضايا المثارة الألواح الشمسية الكبيرة والكابلات المدفونة التي ستكون ضرورية لتوفير الكهرباء للمرافق. هذا التوازن يطرح تحديات في الحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة، في حين يتطلب من جهة أخرى تحسين السلامة وضمان سهولة الاتصال، خاصة في منطقة نائية تتسم بظروف بيئية حساسة.



في اليابان تعد الألواح الشمسية محط لوم من العديد من الناس بسبب ما تحدثه من تلوث بصري. (© بيكستا)

أظهرت نتائج مسح أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في 24 محافظة ذات معدلات عالية لتركيب الألواح الشمسية أن 40% من هذه المحافظات واجهت مشاكل. من أبرز القضايا التي تم الإشارة إليها كانت التلوث البصري الناتج عن الألواح الشمسية نفسها، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لقص العشب وصيانة مزارع الطاقة الشمسية. هذه القضايا أثارت قلقًا لدى المواطنين، خاصة مع دفع الحكومة المركزية لتركيب الألواح الشمسية كجزء من سياستها للطاقة المتجددة، مما أدى إلى احتكاكات بين المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. في هذا السياق، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى إجراء مناقشات مع المجتمعات المحلية للوصول إلى حلول مرضية.

عندما تتقاطع المخاوف البيئية مع ضرورة استخدام الطاقة المتجددة، يمكن أن تنشأ النزاعات. ومن المتوقع أن تكون قضية شيريتوكو مثالًا نموذجيًا لحل مثل هذه النزاعات، حيث يتم الوصول إلى تسويات تقبلها جميع الأطراف المعنية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: شبه جزيرة شيريتوكو، حيث تقترح الحكومة بناء أبراج خلوية وتركيب ألواح شمسية. © بيكستا)