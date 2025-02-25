اليابان | متى ستزهر الساكورا في 2025؟ دليلك لموسم الجمال في اليابان!

سياحة وسفر 25/02/2025

مع اقتراب موسم الساكورا الساحر، تستعد اليابان لارتداء عباءتها الوردية التي تأسر القلوب وتبهر العيون. فمع أولى براعم التفتح، تتحول الحدائق والشوارع إلى لوحات فنية طبيعية تنبض بالحياة، حيث يجتمع السكان والسياح تحت ظلال الأشجار في احتفالية ساحرة تمتزج فيها الطبيعة بالتقاليد العريقة. إذا كنت تخطط لزيارة اليابان هذا الربيع، فإليك أحدث التوقعات لمواعيد تفتح أزهار الساكورا في مختلف أنحاء البلاد، حتى لا تفوّت الفرصة لمشاهدة هذا المشهد الخلاب.

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في 13 فبراير/شباط عن تحديث توقعاتها لموسم تفتح أزهار الكرز لهذا العام، مشيرةً إلى أن انخفاض درجات الحرارة عن المتوقع خلال شهر فبراير/شباط أدى إلى تعديل الجدول الزمني السابق. ووفقًا للتوقعات الجديدة، فإن بدء تفتح الأزهار سيكون في الموعد المعتاد مقارنةً بالسنوات العادية أو قد يتأخر قليلًا.

ومن المتوقع أن تشهد طوكيو أولى أزهار الساكورا لهذا العام في 25 مارس/آذار، تليها مناطق كيوشو وشيكوكو. وخلال الفترة الممتدة من أواخر مارس إلى أوائل أبريل/نيسان، ستزهر الأشجار على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ غرب منطقة كانتو، قبل أن تمتد موجة التفتح نحو منطقتي هوكوريكو وتوهوكو خلال شهر أبريل/نيسان. أما في هوكايدو، فمن المتوقع أن تصل جبهة تفتح الأزهار إلى الطرف الجنوبي من الجزيرة بحلول نهاية أبريل/نيسان، حيث ستزهر الساكورا في سابورو في 28 أبريل/نيسان، أي بعد نحو شهر من طوكيو، ما يجعلها متزامنة بشكل مثالي مع عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

تجسد متابعة حركة ”موجة تفتح الساكورا“ رحلة ممتعة عبر تنوع المناخ والطبيعة في اليابان، حيث يمكن لعشاق هذا الفصل الساحر مشاهدة الأزهار تتفتح تدريجيًا من الجنوب إلى الشمال، في تجربة تجمع بين الجمال الطبيعي وسحر تغير الفصول، ما يجعل الربيع الياباني واحدًا من أجمل الفصول وأكثرها انتظارًا على مدار العام.

تقوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بإجراء توقعاتها استنادًا إلى أشجار الساكورا ”سومي-يوشينو“ في حوالي 1000 موقع في جميع أنحاء البلاد. من الممكن رؤية تحديثات لأماكن مختلفة في موقع Otenki Navigatore site

(متاح باللغة اليابانية فقط)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: جبل فوجي محاط بأزهار الساكورا. © بيكستا)