اليابان | فيلم وثائقي ياباني يستعرض الحياة المشتركة بين البشر والقطط

وسط أجواء هادئة في بلدة أوشيمادو الساحلية بمحافظة أوكاياما، يأتي فيلم وثائقي يحمل رؤية فريدة بعنوان قطط معبد غوكوغو، ليأخذنا في رحلة غير مألوفة تجمع بين البشر والحيوانات. الفيلم، الذي أخرجه المبدع صودا كازوهيرو، يعكس ببراعة حياة مجموعة من القطط التي وجدت ملاذًا في معبد غوكوغو، حيث تتشابك حياتها اليومية مع سكان البلدة الصغيرة. يتميز الفيلم بأسلوبه التأملي الذي يُلقي الضوء على العلاقة المعقدة بين الإنسان والحيوانات الضالة، متجاوزًا كونه مجرد عمل وثائقي ليصبح أداة لفهم أعمق للعالم من حولنا. صودا، الذي انضم إلى سكان البلدة بنفسه، لم يكتفِ بالتوثيق البصري، بل غاص في معاني التعايش والتناغم بين الكائنات المختلفة، مما جعل عمله يحظى بإشادة واسعة في الداخل والخارج. في هذا المقال، نشارككم حوارًا خاصًا مع المخرج، حيث نستعرض نظرته الفنية وأهم التساؤلات التي أثارها هذا العمل الإبداعي حول العلاقة بين البشر والطبيعة، وكيف يمكن للفن السينمائي أن يكشف عن أبعاد جديدة لهذه الروابط.



(© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

الوثائقي المخرج صودا كازوهيرو يلتزم بما يسميه ”الوصايا العشر“ في نهجه الرصدي. وتشمل هذه المبادئ التي تحظر البحث المسبق قبل التصوير، واستخدام التعليق الصوتي (طريقة السرد)، والاعتماد على النصوص المكتوبة، وقد أنتجت أعمالًا اكسبته الإشادة في اليابان وخارجها، بدءًا من أول فيلم وثائقي له في عام 2007، ”الحملة الانتخابية“ الذي فاز بجائزة بيبودي. وفي فيلمه الوثائقي العاشر ”قطط ضريح غوكوجو“، يركز صودا، خريج مدرسة الفنون البصرية المرموقة في نيويورك، عدسته على سكان المدينة، من البشر والقطط، في مدينة أوشيمادو الساحلية الهادئة الواقعة في بحر سيتو الداخلي بمحافظة أوكاياما.

العمل هو الأول لصودا منذ مغادرته نيويورك، التي كانت مقر إقامته لمدة 27 عامًا، وانتقاله للعيش في اليابان. وقد لقي الفيلم استقبالًا حارًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين، حيث عُرض لأول مرة



ميناء أوشيمادو وبحر سيتو الداخلي الذي يمتد وراءه (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

الحياة مع القطط

لدى صودا ارتباط وثيق بمدينة أوشيمادو. كانت المدينة محور فيلمين وثائقيين سابقين له، هما ”مصنع المحار“ (2015) و”البحر الداخلي“ (2018)، وهي المكان الذي يعيش فيه الآن مع زوجته المنتجة كاشيواغي كيوكو، التي نشأت والدتها في المدينة. في فيلمه ”قطط ضريح غوكوغو“، يوجه اهتمامه إلى مجموعة من القطط الضالة التي تجوب ضريح الشنتو الصغير بالقرب من الميناء، وكشف من خلالها بشكل مؤثر عن الصراعات الداخلية للمجتمع نفسه.

القطط تمثل جاذبية سياحية كبيرة، حيث تُسعد الزوار بأفعالها المرحة. وعلى الرغم من كونها قططًا ضالة، إلا أنها تحظى بإطعام جيد من قبل الزوار والسكان على حد سواء، بما في ذلك الصيادون المحليون الذين يلقون لها بقايا طعام من خطافاتهم. في الوقت نفسه، يعاني المجتمع من التعامل مع هذه القطط الضالة ومن بينها المخاوف الصحية وغيرها من المخاوف الأخرى. وقد تم اللجوء إلى برنامج مثير للجدل يتمثل في اصطياد القطط وتعقيمها ثم إعادتها إلى مكانها بهدف التحكم في أعدادها، وهو ما يتضح من الشقوق على شكل حرف ”في“ في آذان العديد من القطط. في الواقع، كان هذا البرنامج أكثر من القطط الضالة نفسها ما أثار فضول صودا وشكّل الأساس للفيلم.



قطة مسترخية داخل حدود معبد جوكوغو (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

كعاشق للقطط منذ صغره، يؤكد صودا أنه لم يكن لديه في البداية نية لإنتاج فيلم وثائقي. ويؤكد أنه لا يبدأ أبدًا من فرضية معينة، بل يفضل أن تتشكل الفكرة الأساسية للفيلم بشكل طبيعي خلال عملية التصوير. عاش في أوشيمادو، وهناك جذبته العلاقة بين المدينة وسكانها من القطط الضالة. وكانت زوجته تطوعت في برنامج اصطياد وتعقيم القطط، وعندما سمع بموعد عملية الاصطياد، أخذ كاميراته وذهب إلى المعبد لتصوير الحدث، قائلًا: ”كنت ببساطة أركز الكاميرا على ما يحدث من حولي“.



يلعب الأطفال المحليون مع إحدى قطط الشوارع الأكثر هدوءًا في المدينة (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

أثار برنامج ”اصطياد القطط الضالة وتعقميها وإعادتها“ اهتمام المخرج حيث بدا وكأنه يمثل تحولًا بعيدًا عن فكرة دمج القطط في المجتمع إلى فكرة إزالتها، وهو ما أوقفه للحظة للتأمل. صرخ قائلاً: ”أريد أن أعيش في مجتمع يرحب بالقطط، مجتمع كريم وغير أناني، مجتمع يقبل الآخرين المختلفين. أتساءل إن كنا نسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعلنا سعداء“.

الميزان الدقيق

القطط الضالة لديها معجبون متحمسون وكذلك منتقدون يرونها مصدر إزعاج. لتجنب إثارة النزاعات، يقول صودا أن مجموعة محبي القطط يجب أن تكون حذرة لئلا تلفت الكثير من الانتباه عند إطعام الحيوانات. وبالتغاضي عن آرائه الشخصية حول أخلاقيات برنامج تحديد النسل والتعقيم، فإنه يرى أن البرنامج يقدم حلًا وسطًا بين الطرفين. ويشرح قائلاً: ”من ناحية، يساعد ذلك في الحفاظ على أعداد القطط تحت السيطرة“. ”لكن هذا يمثل نوعًا من المعضلة، لأنه إذا تم تعقيم جميع الحيوانات، فإن المستعمرة ستختفي تمامًا في النهاية. وحينها، أين سنكون؟“



الحيوانات الضالة التي تم اصطيادها كجزء من برنامج تي إن أر في المدينة تحدق من الأقفاص (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

بينما كان صودا يصور الحياة اليومية في المجتمع الريفي، كشف ببطء عن المخاوف الخفية المتعلقة بالقطط، مما يفضح بدوره المخاوف الأوسع التي تهدد المدينة. يقول صودا: ”إن مسألة القطط تشكل صدعًا عميقًا في المجتمع“ ويضيف: ”كان من المحرم حتى الحديث عنه علنًا، مما اضطرني إلى أن أكون حذرًا للغاية أثناء التصوير“.



القطط تحظى بشعبية بين أطفال أوشيامادو، ولكن العديد من البالغين يقولون إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من هذه الحيوانات (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

من الطبيعي أن تظهر الخلافات والمشاكل إلى العلن، لكن المخرج صودا لم يتردد في مواجهتها. فباستخدام أسلوبه المميز في التصوير بمشاهد طويلة، تمكن من ملاحظة التفاصيل واستخلاص أفكار عميقة. يقول صودا: ”كنت أدرك أن هذا الفيلم سيؤجج المشاعر ويزيد من حدة النقاش حول القطط“، ولكنه يضيف: ”لكن هذه قصة تستحق أن تُروى، ولم أكن متحيزًا لأي طرف. صورت فقط ما رأيته يحدث أمامي، وبهذه الطريقة استطعت الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل وكيفية تأثيرها على حياة الناس“.



صودا كازوهيرو (© هاناي توموكو)

مفترق طرق الأضرحة

تشكل القطط الضالة قضية شائكة، لكن المجتمع يتبع نهجًا غير تصادمي لحل النزاع. يصف صودا الوضع بقوله: ’الاختلافات نادراً ما تتصاعد في أوشيمادو‘. حتى عندما يكون الناس في خلاف شديد، فهم لا يحاولون عادةً إسقاط رأي الآخر، بل يعترفون بوجهة نظر الطرف الآخر. هناك تفاهم بين السكان بأن قبول الاختلافات هو الرابط الذي يبقي المجتمع متماسكًا‘. هذا النهج يتناقض تمامًا مع الاستقطاب المتزايد الذي يراه في المجتمع والاتجاه المتنامي نحو اعتبار الآراء البديلة خاطئة.



يجتمع سكان أوشيمادو في منزل قديم أصبح الآن مركزًا مجتمعيًا (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

منذ بداية الفيلم، يركز صودا اهتمامه على ضريح جوكوغو كمركز للمجتمع. حيث قام بالجلوس هناك لعدة أيام لتوثيق الأنشطة المتعلقة بالقطط الضالة، يقول إنه أصبح مدركًا للتنوع الهائل للزوار، ويفسر صودا: ”الضرائح هي أماكن عامة فريدة وجذابة. يأتي الناس ويذهبون بحرية، يزورون لأسباب متنوعة. فهي بمثابة مراكز روحية للسكان، ولكنها تجذب أيضًا الغرباء. ربما هذا هو السبب في أن القطط تشعر بأنها في بيتها هناك. فهي بمثابة مفترق طرق يربط بين العالم الداخلي والخارجي. الكثير من الأمور أصبحت أكثر وضوحًا أثناء جلوسي هناك وأنا أراقب البيئة المحيطة“.



تعمل اللافتة كغطاء مريح من المطر (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

ويضيف صودا إن كل ملاحظة جديدة تجلب رؤى مختلفة. ومع ظهور القضايا الاجتماعية التي تواجه أوشيمادو ومدن مماثلة، فإنها تتردد في المشهد مثل حجر يُلقى في بركة هادئة. لا يحيد صودا عدسته عن غير المريح، بل يبقيها مركزة على موضوعاته بحثًا عن اكتشافات تتحدى مفاهيمه المسبقة. يقول: ”الرغبة في الشعور بالدهشة متأصلة في فعل الملاحظة. لا يوجد شيء موضوعي حول ذلك“.

كمبدع، يدرك صودا جيدًا أن اختياراته الشخصية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الرسالة التي يحاول إيصالها من خلال أفلامه. وهو يعترف بأن المعايير الاجتماعية قد تجعل الحياة أكثر تعقيدًا أو تؤدي إلى صراعات، ولهذا السبب، يسعى بشكل غير واعٍ إلى تحدي هذه القيود، يقول صودا: شخصيًا، كنت دائمًا أشعر بالقلق حيال مطالب المجتمع الاستهلاكي المستمرة بأن تكون الأشياء أسرع وأقوى، وأن يكون هناك المزيد والمزيد من الأشياء. أجد صعوبة في التأقلم مع هذا النمط من الحياة.



قط يستمتع بلحظة من السعادة بعد تناول الطعام (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

فن الملاحظة والتدقيق

عملية المونتاج بالنسبة لصودا هي فرصة للتفكير بعمق في اللقطات، ومن خلالها تنشأ رؤى جديدة حول الفيلم. ” أحرص على البدء بالمهمة بعقل منفتح، وإلا فإنني سأختار المشاهد التي تتناسب مع تحيزاتي، مما قد يمنعني من اكتشاف ما يكمن تحت السطح“.

يبدأ صودا بتجميع حوالي 70 أو 80 مشهداً في النسخة الأولية. ”هذه المشاهد عادة لا تكون مثيرة جداً، يضحك قائلاً: إنها معركة للحفاظ على اليقظة والتركيز. إنها مملة لدرجة أنها تكاد تكون محطّمة للمشاعر عند مشاهدتها”. فقط عندما يبدأ في قص المشاهد، وإضافتها وإعادة ترتيبها، يبدأ الفيلم في الظهور بشكل واضح. ويصف هذه العملية بأنها “مُرهِقة” ولكنها تكشف عن جوانب لم تكن واضحة من قبل. وفي النهاية، تظهر الفكرة الرئيسية للفيلم بشكل واضح وجلي.



الصيادون الهواة لا يقاومون بالنسبة للقطط الضالة في المدينة (© مختبر إكس، إي إن سي 2024)

إن تجربة هذه اللحظات من الإلهام هي أعظم مكافأة لصودا وهي ما يدفعه لمواصلة صنع أفلامه الوثائقية. قد يتساءل البعض عما إذا كان بإمكانه حقًا البدء في التصوير دون خطة وبذهن منفتح، يجيب صودا قائلاً:

”إنه بالتأكيد تحدٍ. الاعتماد على الصيغ والأنماط الناجحة المعدة مسبقًا سيكون أسهل، ولكن اتباع مخطط جاهز سيمنعني من اكتشاف الحقيقة. لهذا السبب من الضروري أن أراقب وألاحظ. أفلامي تدور حول الاكتشاف. من خلال المشاهدة والاستماع، من الممكن رؤية العالم كما هو“.



(© هاناي توموكو)

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(المقالة الأصلية نشرت باللغة اليابانية، والترجمة من الإنكليزية. المقابلة والنص بقلم ماتسوموتو تاكويا. صور المقابلة © هاناي توموكو)