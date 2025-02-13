اليابان | تاكانوسوكي: نجم جديد يتألق في سماء الكابوكي في اليابان

تحتضن فعالية ’’كابوكي أساكوسا للعام الجديد‘‘ سنويًا نخبة من المواهب الشابة التي تتألق في تقديم أدوار شهيرة من عالم الكابوكي العريق. يتميز برنامج هذا العام بمشاركة استثنائية للفنان الشاب ناكامورا تاكانوسوكي، الذي يسجل أول ظهور له في أساكوسا، حيث يشارك في تقديم مسرحيتين بجانب زميله المبتدئ إيتشيكاوا سوميغورو. في هذا المقال، يكشف تاكانوسوكي عن أسرار أبرز المشاهد في المسرحيتين، ويتحدث بشغف عن رمزية الأداء في أساكوسا، هذا الموقع الذي يمثل حلمًا لكل ممثل طموح يتطلع إلى ترك بصمة في عالم الكابوكي.

تشكيلة جديدة في أساكوسا

منطقة أساكوسا هي حي تاريخي يقع في شرقي طوكيو، وتشتهر بأنها موطن معبد سينسوجي الذي يعود إلى ما قبل 1400 عام تقريبا، ويزورها سياح من جميع أنحاء العالم. كما كانت أيضا مركزا مزدهرا لمسرح الكابوكي خلال فترة إيدو (1603-1868).

من بين المعالم المتبقية من ارتباط المنطقة بمسرح الكابوكي، إقامة عروض في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام في قاعة أساكوسا العامة، الواقعة إلى الجنوب مباشرة من أراضي المعبد الشهير. في 2 يناير/كانون الثاني عام 2025، وهو اليوم الأول من فعاليات تستمر شهرا بعنوان ”كابوكي أساكوسا للعام الجديد“، أقيمت مراسم تقليدية تعرف باسم ”كاغامي-بيراكي (كسر رمزي لبرميل ساكي)“ أمام المسرح، حيث قدم ممثلون بارزون تهانيهم بمناسبة العام الجديد.



سبعة ممثلين شباب من نجوم مسرح الكابوكي يشاركون في مراسم كاغامي-بيراكي في أساكوسا في 2 يناير/كانون الثاني. الممثلون هم – من اليسار – أونوي ساكون، ناكامورا تاماتارو، ناكامورا تاكانوسوكي، ناكامورا هاشينوسوكي، ناكامورا كانغيوكو، إيتشيكاوا سوميغورو، ناكامورا تسوروماتسو. وفي أقصى اليسار يقف أوتشيدا مادوكا رئيس قسم الثقافة والسياحة في بلدية تايتو، وفي أقصى اليمين ياماني شيغييوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة شوتشيكو. (© Nippon.com)

انطلقت هذه الفعالية السنوية في عام 1980 لإتاحة فرصة للممثلين الواعدين الأصغر سنا لأداء بعض الأدوار الشهيرة من تراث الكابوكي، وهي غالبا أدوار يلعبها أكبر نجوم الكابوكي في الإنتاجات الأكبر. تعتبر فعالية كابوكي أساكوسا ”بوابة للنجاح“، حيث ينخرط ممثلون صاعدون في منافسة ودية يتعلمون منها مهارات أساسية لاستمرار هذا التقليد الفني.

هناك مجموعة جديدة من الممثلين الذين يتصدرون العروض هذا العام. يقود الفرقة ناكامورا هاشينوسوكي (29 عاما)، وتضم بين أعضائها ناكامورا تاكانوسوكي (25 عاما) وناكامورا كانغيوكو (28 عاما) وناكامورا تسوروماتسو (29 عاما) وناكامورا تاماتارو (24 عاما) وإيتشيكاوا سوميغورو (19 عاما) وأونوي ساكون (18 عاما). ويشارك تاكانوسوكي وتاماتارو وسوميغورو وساكون في الفعالية لأول مرة.



تاكانوسوكي في مراسم 2 يناير/كانون الثاني يعرب عن سعادته لوجوده بين أقرانه الشباب في عالم الكابوكي. (© Nippon.com)

روابط تاريخية مع مسرح الكابوكي

يقول تاكانوسوكي إن ”الكابوكي يرتبط بعمق مع أساكوسا“. فخلال سنة واحدة بدءا من عام 1842، منحت الحكومة الشوغونية الموافقة الرسمية على إنشاء ثلاثة مسارح كابوكي شمال شرق معبد سينسوجي في ساروواكا تشو (بالقرب من منطقة أساكوسا 6 تشومي حاليا)، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى ساروواكا (ناكامورا) كانزابورو، مؤسس الكابوكي في إيدو. وقد نُقلت هذه المسارح إلى هذا الجزء من المدينة للحفاظ على الأخلاق العامة في المناطق الأقرب إلى قلعة إيدو، وعندما ظهرت أيضا أماكن لمسرح العرائس في الحي، برزت أساكوسا باعتبارها منطقة الترفيه الرائدة في المدينة، حيث لم تجتذب الزوار إلى معبد سينسوجي فحسب، وإنما أيضا إلى المسارح القريبة.



يكتظ معبد سينسوجي بالزوار في ليلة رأس السنة الجديدة. (© Nippon.com)

بعد استعادة ميجي، أصدرت الحكومة الجديدة تعليمات بنقل المسارح، وبحلول منتصف فترة ميجي، أغلقت المسارح الثلاثة أبوابها، واختفت فنون الكابوكي من أساكوسا.

ولم يعد الكابوكي إلى المنطقة إلا في يناير/كانون الثاني عام 1980. وكانت مسارح رئيسية أخرى في طوكيو – ولا سيما كابوكيزا وشينباشي إنبوجو – تقدم بالفعل عروض رأس السنة، لذلك حددت أساكوسا كمكان حيث يمكن للجيل القادم من النجوم اكتساب الخبرة في لعب أدوار رئيسية. وأصبحت أساكوسا فرصة للممثلين الشباب لصقل مهاراتهم، كما ساعدت الوجوه الجديدة في فريق التمثيل في جذب معجبين جدد.

ويشير تاكانوسوكي إلى أن ”منطقة أساكوسا تضم ​​الكثير من الشركات المتميزة التي لا تزال قائمة منذ مئات السنين. إنها حي تاريخي يحتفظ بأجواء فترة إيدو. وهذا يعني أن هناك عددا كبيرا من رواد المسرح المميزين الذين لا يمكنهم تقديم التشجيع للممثلين الشباب فحسب، وإنما أيضا تقديم نصائح جيدة. هناك شيء خاص في الأداء هنا يجعله مختلفا عن أي مكان آخر“.



قاعة أساكوسا العامة، مزينة بلافتات تعلن عن عروض الكابوكي ونجومها. (© Nippon.com)

في أدوار مختلفة مع سوميغورو

أبرز ما يميز فعالية كابوكي أساكوسا هذا العام هو مشهد ”الانسحاب من أماغاساكي“ من مسرحية ”إيهون تايكوكي (كتاب صور تايكو)“، والذي يؤدى في كل من برنامجي الصباح وبعد الظهر من قبل ممثلين مختلفين يتناوبون على الأدوار. تدور أحداث المسرحية حول قصة حب وحزن تجاه الأم والابن مستوحاة من تجربة عائلة الجنرال أكيتشي ميتسوهيدي في فترة سينغوكو بعد حركة تمرد فاشلة قادها ضد أمير الحرب أودا نوبوناغا.

إن مشهد ”الانسحاب من أماغاساكي“ مقتبس من الفصل العاشر من المسرحية المكونة من 13 فصلا، والتي تصور الأيام الثلاثة عشر بين التمرد والقبض على ميتسوهيدي ووفاته. يجسد تاكانوسوكي في العرض الصباحي دور جوجيرو ابن ميتسوهيدي، وفي فترة ما بعد الظهر، يغير دوره ليجسد شخصية ساتو ماساكيو، الخادم الذي يسعى للانتقام لموت هاروناغا (وهو اسم نوبوناغا في المسرحية).

يبدأ المشهد بوالدة ميتسوهيدي متقوقعة على نفسها وتفكر في التمرد الذي قاده ابنها. تزورها ساتسوكي زوجة ميتسوهيدي وابنه جوجيرو وخطيبته هاتسوغيكو. تُقام مراسم بسيطة للاحتفال بزواج جوجيرو من هاتسوغيكو، وبعدها يتوجه جوجيرو إلى المعركة لدعم والده وهو في أتم الاستعداد للموت. في هذه الأثناء، يعلم ميتسوهيدي أن الجنرال العدو قد تنكر في هيئة راهب متجول وسعى إلى المبيت في كوخ والدته. يقترب ميتسوهيدي من منزل والدته في وقت متأخر من الليل ويطعن برمح من الخيزران ما يعتقد أنه الشخص الذي يطارده. لكنه يكتشف بصدمة أنه طعن والدته حتى الموت. يعود جوجيرو بعد تكبده جروحا خطيرة في القتال، إلى منزله ليبلغ – وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة – أن المعركة تنحو مسارا سيئا. يشعر ميتسوهيدي بحزن عميق على فقدانه المأساوي لكل من والدته وابنه.

”إن مسرحية تايكوكي صعبة للغاية، لذا فإن الممثلين في سننا لن يكونوا قادرين على أدائها بشكل مقنع. وهذا ما يجعل من فعالية كابوكي أساكوسا ذات قيمة كبيرة. فهي فرصة رائعة لتعلم الكلاسيكيات، حتى لو كانت الأدوار التي نلعبها – بكل صراحة – أعلى من قدراتنا. يمكننا تعلم الكثير بمجرد مشاهدة أداء الممثلين المخضرمين، ولكننا هنا نتعلم من خلال الممارسة العملية“.



تاكانوسوكي يؤدي دور جوجيرو. (© ماتسودا تاداو)

في غضون ذلك، يلعب الممثل إيتشيكاوا سوميغورو دور ميتسوهيدي في البرنامج الصباحي والجنرال العدو في العرض المسائي. وهذا يعني أن سوميغورو الذي يصغر تاكانوسوكي بست سنوات، سيلعب دور والد تاكانوسوكي في الصباح وسيده في فترة ما بعد الظهر.

”ليس من غير المعتاد على الإطلاق في مسرح الكابوكي أن يتم اختيار ممثلين لأداء أدوار تعكس الفوارق العمرية الحقيقية. وفي بعض الأحيان، قد يؤدي الأب والابن دور عاشقين. أعتقد أن القدرة على الإقناع على المسرح، بغض النظر عن العمر أو العلاقة، هي المقياس الحقيقي لمهارة الممثل. قد يكون سوميغورو، على سبيل المثال، معروفا بسلوكه اللطيف، لكنه يتمتع بحضور قوي للغاية على المسرح، ويتجلى هذا في تجسيده لشخصية ميتسوهيدي. وفي الوقت نفسه، تتمثل مهمتي في نقل براءة ومعاناة شاب يبلغ من العمر 18 عاما وبالتالي تسليط الضوء على المأساة التي حلت بالأب والابن“.



يقدم تاكانوسوكي أداء مذهلا في دور جوجيرو، وفي هذا المشهد يصاب في معركته الأولى. (© ماتسودا تاداو)

المشهد الختامي في برنامج بعد الظهر يتمثل في ”بوشيباري“ المقتبس من مسرحية كيوغين. وهي دراما راقصة كوميدية تدور حول خادمين تُقيد أيديهما لمنعهما من شرب الساكي الخاص بسيدهما أثناء غيابه. ولكنهما يستخدمان ذكاءهما لسرقة المشروب، وينتهي بهما الأمر بالرقص معا في حالة سُكر. وقد قدم تاكانوسوكي نفس المشهد مع أونوي ساكون في حفل منظم بشكل خاص يُدعى شونوكاي في عام 2024، ولكن هذه المرة سيشارك مع سوميغورو. ويقول تاكانوسوكي عن طاقم العمل في أساكوسا ”سأؤدي مع سوميغورو ثلاثة أدوار مختلفة، وأجد أنه من الممتع للغاية العمل مع ممثل واحد في هذه المجموعة من الشخصيات التي لديها علاقات في غاية التناقض مع بعضها البعض“.



جزء من العرض الراقص الكوميدي في بوشيباري. (© ماتسودا تاداو)

”يتعين على الممثلين في بوشيباري العمل معا بشكل جيد على المسرح لجعله ممتعا. وبطبيعة الحال، عندما نتعاون مع شخص آخر، ستكون الطاقة التي تظهر مختلفة تماما. يتمتع ساكون وسوميغورو بأسلوب خاص لكل منهما، وأنا أستمتع بالعمل مع كلا الأسلوبين“.



يلعب تاكانوسوكي وسوميغورو دور الخادمين اللذين يبتكران طرقا للتحايل على سيدهما والاستمتاع بمشروبه. (© ماتسودا تاداو)

طموحات كبيرة

يقول تاكانوسوكي إنه يأمل في التمثيل مرة أخرى في أساكوسا، ولا سيما تأدية دور في ”كورومابيكي“.

العمل هو مشهد مشهور من مسرحية ”سوغاوارا دينجو تيناراي كاغامي“ المستوحاة بشكل فضفاض من نفي المسؤول في البلاط سوغاوارا نو ميتشيزاني، ويصور المواجهة بين ثلاثة توائم يخدمون أسيادا مختلفين. يعتبر المشهد نموذجا أصليا لأسلوب أراغوتو في تمثيل الكابوكي الذي يتميز بحركات مبالغ فيها وديناميكية ومكياج كومادوري صارخ.

”أتيحت لي الفرصة لتقديم عرض كورومابيكي مع سوميغورو وساكون في حدث لمدة يوم واحد في عام 2023. أعتقد أنه سار بشكل جيد للغاية، لذلك أود أن أتعاون معهما مجددا في أساكوسا“.



ملصقات إعلانية للنجوم الشباب في بهو قاعة أساكوسا العامة. (© Nippon.com)

هناك الكثير من المسرحيات الأخرى التي يطمح تاكانوسوكي إلى تقديمها، وليس فقط في أساكوسا. ويقول ”هدفي الأكبر هو لعب دور بينكي في كانجينتشو. وهذا ما فعله والدي [ناكامورا توميجورو الخامس] عندما كان في العشرين من عمره، وآمل أن أتمكن من أدائه بنفسي يوما ما“.

ويضيف ”استخدمت أجيال من ممثلي الكابوكي قبلي أساكوسا كنقطة انطلاق، حيث قاموا بأداء الكثير من الأدوار الشهيرة في الكابوكي لأول مرة هنا، ثم صقلوا مهاراتهم على مر السنين. وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار ما نؤديه في أساكوسا بمثابة إعلان عن تطلعات الممثل الشاب في المستقبل“.

تعتبر منطقة أساكوسا منتدى حيث يكرس الجيل القادم من نجوم الكابوكي طاقاتهم بشغف لتعلم الكلاسيكيات التي يأملون في تقديمها يوما ما على كابوكيزا أكبر مسارح الكابوكي. أما بالنسبة لأولئك الذين لم يشاهدوا الكابوكي من قبل، فيمكن أن تكون أيضا مقدمة رائعة لهذا الفن المسرحي التقليدي. إن مشاهدة عرض حي – ربما أثناء زيارة لمشاهدة معالم الحي التاريخي – ستكون بلا شك تجربة لا تُنسى.



تاكانوسوكي يؤدي دور جوجيرو. (© ماتسودا تاداو)

كابوكي أساكوسا للعام الجديد

انتهت فعاليات كابوكي أساكوسا لهذا العام

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بقلم هاشينو يوكينوري وإيتاكورا كيمي من Nippon.com. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: ناكامورا تاكانوسوكي – على اليمين – يؤدي عرضا مع إيتشيكاوا سوميغورو في بوشيباري. © ماتسودا تاداو)