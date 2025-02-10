اليابان | أسعار السكن في وسط طوكيو تصل لأرقام خيالية.. هل أصبح الحلم مستحيلًا؟

لايف ستايل 11/02/2025

انخفض متوسط سعر الشقق السكنية في وسط طوكيو قليلاً في عام 2024، إلا أنه ظل أعلى من مستوى 100 مليون ين، مما يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم التراجع الطفيف. في الوقت ذاته، شهدت السوق انخفاضًا في عدد الوحدات المباعة، مما يعكس ترددًا في الطلب أو ربما تأثيرات اقتصادية أوسع تؤثر على قرارات الشراء. يبقى قطاع العقارات في العاصمة اليابانية واحدًا من الأعلى تكلفة في العالم، مما يعكس المكانة الاقتصادية والاجتماعية لطوكيو على مستوى عالمي.

كشف المعهد الاقتصادي العقاري في طوكيو عن تراجع متوسط سعر الشقة السكنية في البلديات الـ 23 المركزية للعاصمة اليابانية إلى 111.8 مليون ين في عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.6٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا الانخفاض، بقي المتوسط ثابتًا فوق حاجز 100 مليون ين، مدفوعًا بارتفاع تكاليف العمالة والمواد، وهو ما يعكس تأثير التضخم في أسعار العقارات.

تم بيع 8275 وحدة سكنية في وسط طوكيو، بانخفاض قدره 30.5٪ عن عام 2023، ما يشير إلى تراجع كبير في حركة المبيعات بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الأسعار. هذا الانخفاض يعكس أيضًا الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وفي منطقة العاصمة طوكيو الكبرى، التي تشمل أيضًا محافظات طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا، انخفض متوسط سعر الشقة السكنية الجديدة بنسبة 3.5٪ ليصل إلى 78.2 مليون ين. على الرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار في وسط طوكيو، شهدت بعض المناطق في غرب طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا زيادات ملحوظة في الأسعار. ففي غرب طوكيو، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.9٪ لتصل إلى 58.9 مليون ين، بينما في كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا، سجلت الزيادات 6.0٪ و13.8٪ و18.9٪ على التوالي، مما يشير إلى تحسن الطلب في بعض المناطق الفرعية.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للوحدات السكنية المباعة في منطقة العاصمة طوكيو، فقد انخفض بنسبة 14.4٪ على أساس سنوي ليصل إلى 23,003 وحدة، وهو أدنى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1973. كما انخفض عدد الوحدات التي تجاوزت أسعارها 100 مليون ين بمقدار 526 وحدة، ليصل إلى 3648 وحدة، ما يعكس تراجع الطلب على العقارات الفاخرة وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في طوكيو انتعاشًا جزئيًا في عام 2025، مع زيادة في المبيعات بنسبة 13٪ لتصل إلى حوالي 26000 وحدة. ومع ذلك، من المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة بسبب توقعات استمرار ارتفاع تكاليف البناء والعمالة، مما قد يؤثر على قدرة العديد من المشترين على الوصول إلى السوق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)