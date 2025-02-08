اليابان | بعد التجديد: الطابق العلوي لبرج طوكيو يقدم تجربة فاخرة لا تُنسى

الطابق العلوي لبرج طوكيو ليس مجرد وجهة سياحية عادية، بل هو نافذة ساحرة تُطل على عظمة العاصمة اليابانية وضواحيها. يوفر هذا المكان الفريد تجربة استثنائية تجمع بين جمال الطبيعة الحضرية وأفق المدينة المتألق. بمجرد أن تخطو إلى هذا الطابق، تنفتح أمامك مناظر بانورامية خلّابة تمتد على مرمى البصر، تأسر القلوب وتمنح الزوار فرصة للتأمل في توازن العمارة الحديثة مع المشهد الطبيعي المحيط. سواء كان ذلك في ضوء النهار الساطع أو تحت أضواء المدينة الليلية، فإن هذه الإطلالة تعد بتجربة لا تُنسى تأخذك في رحلة بصرية مدهشة إلى أعماق طوكيو.

جو ساحر ومريح

شهد برج طوكيو، وهو أحد أشهر المعالم في اليابان، تطورًا بارزًا في تجربة الزوار مؤخرًا، مع تجديدات أضفت لمسات جمالية ساحرة. تقع منطقة المراقبة العلوية على ارتفاع 250 مترًا من إجمالي ارتفاع البرج البالغ 333 مترًا، حيث أصبحت وجهة مميزة تجمع بين الحداثة والأناقة اليابانية التقليدية.

في التحسينات الأخيرة، تم تركيب حصائر التاتامي المتوهجة التي تنبعث منها أضواء خافتة تضفي أجواءً براقة وساحرة. يخلق هذا التصميم الفريد إحساسًا بالدفء والجاذبية، مما يجعل تجربة المراقبة من الأعلى أكثر إبهارًا. وقد جاءت هذه التحسينات بعد التجديدات التي أجريت قبل ست سنوات، حيث تم تركيب مرايا هندسية على السقف والأعمدة، مما زاد من الشعور بالعمق والمساحة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صالة المصعد التي تنقل الزوار من منصة المراقبة الرئيسية الواقعة على ارتفاع 150 مترًا إلى المنطقة العلوية تحولاً ملفتًا. فقد تم تصميمها بأسلوب ياباني أنيق، حيث أضيفت فواصل خشبية متشابكة تعكس الحرفية التقليدية، بينما تضمنت فتحة بيضاوية مركزية تمنح إحساسًا بالانسيابية والمساحة المفتوحة. هذه التفاصيل الدقيقة تضيف بعدًا فنيًا يعزز من جاذبية البرج كوجهة سياحية.

تحقق هذه التجديدات توازنًا بين الأصالة والابتكار، مما يجعل زيارة برج طوكيو تجربة لا تُنسى تعكس روعة التصميم الياباني وحسن الضيافة.



المربع الأبيض المركزي منصة المراقبة الرئيسية، تعتليه منصة المراقبة البيضاوية (© Nippon.com)



قاعة المصعد المجددة توفر إجواء يابانية مميزة. (© Nippon.com)

التصميم الجديد لمنطقة المراقبة وصالة المصعد في برج طوكيو استلهم جمالياته من الإرث الثقافي لمطعم ريوتي كويوكان (Ryōtei Kōyōkan)، وهو مطعم فاخر على الطراز الياباني كان يشغل الموقع الحالي للبرج في الماضي. بني المطعم خلال عصر ميجي (1868-1912)، الذي شهد انفتاح اليابان على العالم وتأثرها بالطابع الغربي، ليصبح واحدًا من أبرز المعالم التي تجمع بين الأصالة اليابانية والحداثة الغربية.

كان ريوتي كويوكان، جنبًا إلى جنب مع قاعة الولائم الشهيرة روكوميكان (Rokumeikan)، بمثابة مراكز اجتماعية بارزة تستضيف السياسيين ورجال الأعمال الذين كانوا يعقدون الاجتماعات والاحتفالات لاستقبال الضيوف الأجانب. تميز كويوكان بأجواء فاخرة تحتفي بالتقاليد اليابانية، من خلال استخدام المواد الطبيعية والتصاميم الأنيقة، مع إدماج لمسات مستوحاة من الطراز الغربي، مما جعل المكان رمزًا للتفاعل الثقافي خلال فترة التحول الكبير في تاريخ اليابان.

التجديدات التي أجريت على برج طوكيو تحمل روح هذا الإرث، حيث تم دمج التفاصيل المستوحاة من كويوكان مع الابتكارات الحديثة، مما يخلق أجواء تعكس التوازن بين الماضي والحاضر. يظهر ذلك بوضوح في فواصل الخشب المتشابكة في صالة المصعد وحصائر التاتامي المتوهجة في منطقة المراقبة، حيث تكرم هذه التصاميم تاريخ الموقع وتعيد إحياء ذكريات التفاعل الثقافي الغني الذي ميزه.



يتم عرض الصور التذكارية للزوار على شاشات عرض على طول الممر. كما يتلقى المشاركون في الجولة الماسية صورهم في إطارات خاصة. (© Nippon.com)

تُقدم جولات الطابق العلوي في برج طوكيو للزوار فرصة للاستمتاع بالإطلالات الخلابة على العاصمة اليابانية، حيث تُنظم الجولات كل 15 دقيقة بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 10:15 مساءً. أما لأولئك الذين يبحثون عن تجربة استثنائية وفاخرة، فإن جولة طوكيو دايموند تور (Tokyo Diamond Tour) توفر لهم خيارًا لا مثيل له.

تُقام جولة دايموند سبع مرات يوميًا، بفاصل ساعة بين كل جولة وأخرى، وتقتصر كل جولة على عشرة أشخاص فقط لضمان تجربة خاصة وحصرية. يتطلب الالتحاق بهذه الجولة حجزًا مسبقًا، مما يضمن للزوار معاملة من الدرجة الأولى منذ اللحظة الأولى لوصولهم. يبدأ المشاركون في الجولة باستقبالهم في صالة خاصة فاخرة بالطابق الأول، حيث يتمتعون بأجواء راقية قبل التوجه عبر مدخل حصري يؤدي إلى مصعد خاص ينقلهم مباشرة إلى منصة المراقبة الرئيسية، ثم إلى السطح العلوي للبرج.

تتخلل الجولات عروض حية تضفي المزيد من الإثارة على التجربة، مع أغاني وعروض فنية تأخذ الزوار في رحلة ثقافية مدهشة بينما يستمتعون بالإطلالات المدهشة من برج طوكيو. هذه التجربة الفاخرة تجمع بين الرفاهية والتسلية، مما يجعلها تجربة لا تُنسى لكل من يبحث عن شيء مميز أثناء زيارتهم لطوكيو.



القاعدة الحصرية الفاخرة المخصصة لمشتركي دايموند تور. .(© Nippon.com)



من داخل منصة المراقبة الرئيسية يقدم كل من المرشد السياحي ومرشد المعالم الطبيعية شرحا للزوار حول البرج والمناظر المحيطة به.(© Nippon.com)

على الرغم من مرور 66 عامًا على بناء برج طوكيو، إلا أنه ما يزال يُعتبر وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. ويولي السيد مائيدا شين، رئيس إدارة البرج، اهتمامًا خاصًا لتعزيز جاذبية هذا المعلم التاريخي العريق، عبر تقديم تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين الإطلالات البانورامية الخلابة التي تُتيح للزوار رؤية منظر طوكيو من زوايا قريبة وبعيدة، وبين عناصر تعكس الثقافة اليابانية الأصيلة.

هذا الالتزام بالجمع بين الحداثة والتراث يظهر بشكل واضح في تصميم البرج المميز الذي يعكس سمات ثقافية يابانية أصيلة، إضافة إلى أساليب الترفيه التي تحمل طابعًا يابانيًا فريدًا، سواء من خلال الجولات الخاصة التي تُتيح للزوار التفاعل مع العروض الفنية اليابانية أو عبر التفاصيل الدقيقة التي تم إضافتها إلى المكان.

تستمر هذه الجهود في جعل برج طوكيو ليس فقط مركزًا سياحيًا، بل أيضًا رمزًا ثقافيًا يربط الماضي بالحاضر، مما يعزز مكانته كأحد أبرز معالم اليابان التي تستحق الزيارة.



ممر خاص يعرض الصور التاريخية لتطور البرج عبر الزمن. (© Nippon.com)



رموز QR موجودة بجانب النوافذ توفر للزوار معلومات حول المناظر التي يمكن رؤيتها من عبر البرج. (© Nippon.com)

لمعرفة الاسعار وتفاصيل أخرى، يرجى زيارة الموقع الرسمي لبرج طوكيو. Tokyo Tower website.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الكتابة والإعداد Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: ”حصائر التاتامي المتوهجة“ التي تم تركيبها مؤخراً في المنصة العليا والمرايا الهندسية المثبتة على الأعمدة الفولاذية الداعمة للبرج والمصممة على شكل حرف ”V“)