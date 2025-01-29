اليابان | أفضل الكتب اليابانية الفائزة بالجوائز في 2024: اكتشف الأعمال التي أسرت القلوب والعقول في اليابان

في عام 2024، أضاء الأدب الياباني سماءه بجوائز مرموقة استحقها كتّاب قدموا أعمالاً أذهلت النقّاد والقراء على حد سواء. من خلال قصص تأخذ القارئ في رحلة عبر الزمان والمكان، تقدم جائزة أكوتاغاوا وجائزة ناؤكي فرصة لاكتشاف أصوات أدبية جديدة وتقاليد أدبية عريقة. في هذا المقال، نستعرض أبرز الكتب الفائزة التي أضافت لمسة إبداعية لثقافة الأدب الياباني هذا العام، مما يجعلها ضرورية على رفوف القراء المهتمين بالتاريخ، الثقافة، والإنسانية.

جائزة أكوتاغاوا

فازت ثلاثة كتب بجائزة أكوتاغاوا اليابانية لعام 2024. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة للكتّاب ”الجدد“ في الأدب، والذين قد يكونون نشروا أعمالا من قبل، لكنهم لا يعتبرون من الأسماء البارزة. يتم الإعلان عن الجوائز في شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، ويمكن أن يتشاركها أكثر من كاتب أحيانا.

فاز كتاب ”توكيو تو دوجوتو (برج التعاطف بطوكيو)“ للكاتبة كودان ريي بجائزة أكوتاغاوا في شهر يناير/كانون الثاني، وقد تصدرت الكاتبة عناوين الأخبار بعد تصريح لها بأنها كتبت 5% من الكتاب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تدور أحداث القصة المتخيلة في المستقبل القريب في اليابان، وتركز على السجن الشاهق المسمى على اسم عنوان الكتاب، وهو من تسمية بطلة القصة ماكينا سارا التي صممته.

يتعامل المجتمع في تلك اليابان المتخيلة بكرم مع المجرمين، الذين يُعتبرون ضحايا يستحقون التعاطف. ولكن الظروف المريحة في السجن تؤدي إلى اندلاع احتجاجات.

يذكر أن كودان أوضحت لاحقا أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي فقط للفقرات التي يتحدث فيها ذكاء اصطناعي في الكتاب. تم الحصول على الحقوق العالمية للكتاب ومن المتوقع ظهور الترجمة الإنجليزية في عام 2025 على أقرب تقدير.

الفائزون بجائزة أكوتاغاوا لعام 2024 هم:

توكيو تو دوجوتو (برج التعاطف بطوكيو) بقلم كودان ريي (يناير/كانون الثاني)

باري سانكو (تسلق الجبال عبر طرق الخبراء) بقلم ماتسوناغا ك. سانزو (يوليو/تموز)

سانشوؤ نو شيجوكو نيتشي (اليوم التاسع والأربعين للسمندر) بقلم أساهينا أكي (يوليو/تموز)

جائزة ناؤكي

فاز ثلاثة أشخاص بجائزة ناؤكي المخصصة للأعمال الروائية الشعبية، وتُمنح عادة لكتاب أكثر خبرة من جائزة أكوتاغاوا. ويتم الإعلان عن الجوائز في شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، ويمكن أن يتشاركها أكثر من كاتب أحيانا.

فازت مجموعة القصص ”تسوميديميكّو (جائحة الجريمة)“ للكاتبة إيتشيهو ميتشي بجائزة ناؤكي في شهر يوليو/تموز، وهي عبارة عن مجموعة من القصص تدور أحداثها في ظل جائحة كوفيد-19 حيث يتورط أشخاص عاديون في سلسلة من الحوادث.

في إحدى القصص، تصبح ربة منزل مثقلة بأعباء تربية الأطفال مهووسة بعامل توصيل وسيم تراه في الشارع. وتطلب بدون علم زوجها الطعام كل يوم، على أمل أن يحضره العامل لها، ولكن يأتي بدلا منه عمال توصيل لا يشبهونه على الإطلاق. وتؤدي هذه العادة إلى انهيار حياتها اليومية المملة.

ووصف أسادا جيرو أحد حكّام جائزة ناؤكي، المجموعة القصصية بأنها ”مجموعة ستجعل القراء يضربون ركبهم ببعضها من هول المفاجآت“، كما أشاد بأسلوبها الأدبي المنمق.

الفائزون بجائزة ناؤكي لعام 2024 هم:

توموغوي (أكل لحوم البشر) بقلم كاواساكي أكيكو (يناير/كانون الثاني)

هاتشيغاتسو نو غوشو غوراوندو (ملعب بيسبول القصر الإمبراطوري في أغسطس/آب) بقلم ماكيمي مانابو (يناير/كانون الثاني)

تسوميديميكّو (جائحة الجريمة) بقلم إيتشيهو ميتشي (يوليو/تموز)

جائزة متاجر الكتب في اليابان

اختير الفائز من خلال تصويت موظفي متاجر الكتب في جميع أنحاء اليابان.

ناروسي وا تينكا أو توري ني إيكو (ناروسي ينطلق لغزو العالم) بقلم ميياجيما مينا

جائزة يوشيكاوا إيجي

جائزة لأفضل رواية شعبية.

أكوغياكو (الوحشية) بقلم كوروكاوا هيرويوكي

جائزة كتّاب الأعمال الغامضة في اليابان

كانت مجموعة القصص القصيرة المترابطة بعنوان ”جيراي غوريكو (غليكو مع ألغام أرضية)“ من تأليف آوساكي يوغو، إحدى عملين فازا بجائزة أفضل عمل روائي غامص لعام 2024 والتي يمكن أن تعطي دفعة كبيرة لمسيرة الكُتاب المهنية. كما تم ترشيحها لجائزة ناؤكي.

بطلة القصة هي طالبة في المدرسة الثانوية وتتمتع بمهارة في ألعاب إعمال العقل، حيث تتنافس مع طلاب آخرين في مسابقات مثل لعبة ”غليكو مع ألغام أرضية“ وهي نسخة معقدة من لعبة ”حجرة ورقة مقص“. وتأتي متعة قراءة هذه المجموعة في محاولة حل الألغاز مع شخصيات القصة في الألعاب التي ابتكرها المؤلف.

الفائزون بجائزة كتاب الغموض لعام 2024 هم:

جيراي غوريكو (غليكو مع ألغام أرضية) من تأليف آوساكي يوغو

نايتو راندو (أرض الليل) بقلم أوغيدو أكيرا

جائزة شينتشو للوثائقيات

تُمنح للأعمال غير الروائية المتميزة.

نانكاي تورافو جيشين نو شينجيتسو (الحقيقة حول زلازل حوض نانكاي) بقلم أوزاوا كييتشي

الكتب الأكثر مبيعا عام 2024

هيمن على الأعمال الخيالية الأكثر مبيعا في عام 2024 بصيغة تانكوبون للمنشورات الجديدة، اليوتيوبر الغامض أوكيتسو الذي احتل ثلاثة مراكز ضمن الأربعة الأولى. ومن المقرر أن تظهر نسخة إنجليزية في عام 2025 من ”هين نا إيي“ و ”هين نا إي“ اللتين ظهرتا سابقا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا عام 2023، من ترجمة جيم ريون تحت عنوان ”منازل غربية“ و ”صور غريبة“، على الترتيب. ندرج أدناه قائمة بالكتب الأكثر مبيعا وفقا للناشر الكبير نيبّون شوبّان هانبي:

هين نا إيي 2:11 (منازل غريبة 2:11 مخططات أرضية) بقلم أوكيتسو ناروسي وا تينكا أو توري ني إيكو (ناروسي ينطلق لغزو العالم)“ بقلم ميياجيما مينا هين نا إيي (منازل غريبة) بقلم أوكيتسو هين نا إي (صور غريبة) بقلم أوكيتسو ناروسي وا شينجيتاي ميتشي أو إيكو (ناروسي يتبع المسار الذي يؤمن به) بقلم ميياجيما مينا زوكو مادوغيوا نو توتّو-تشان (توتّو-تشان: الفتاة الصغيرة عند النافذة – تتمة) بقلم كوروياناغي تيتسوكو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الكتب الفائزة بجوائز عام 2024: من اليسار: ”باري سانكو (تسلق الجبال عبر طرق الخبراء)“، ”سانشوؤ نو شيجوكو نيتشي (اليوم التاسع والأربعين للسمندر)“، ”تسوميديميكّو (جائحة الجريمة)“، ”ناروسي وا تينكا أو توري ني إيكو (ناروسي ينطلق لغزو العالم)“. بإذن من كودانشا/ شينتشوشا/ كوبونشا/ شينتشوشا، على التوالي)