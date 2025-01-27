اليابان | رحلة إلى أشهر ينابيع المياه الساخنة في اليابان لعام 2025

تخيل أن تغمر جسدك في مياه طبيعية دافئة، محاطة بأجواء يلفها بخار الطبيعة، حيث يتلاشى كل تعبك وتستعيد طاقتك وكأنك وُلدت من جديد. هذه هي التجربة التي تنتظرك في منتجع كوساتسو أونسن، الذي يتربع على عرش أفضل الينابيع الساخنة في اليابان لعام 2025. لا يقتصر الأمر على دفء المياه المعدنية الغنية بالكبريت، التي اشتهرت بقدرتها العلاجية، بل يمتد ليشمل الأجواء الساحرة للمنتجع نفسه، من العروض التقليدية إلى الأزقة المليئة بسحر الماضي الياباني. هنا، في أحضان الطبيعة وبين عبق التاريخ، ستجد ملاذًا يعيد إلى روحك التوازن الذي تنشده.

في تصنيف عام 2025 لأكثر الينابيع الساخنة شهرة في اليابان، واصل منتجع كوساتسو أونسن في محافظة غونما احتلاله للمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل أجوائه المميزة، وتأثيراته العلاجية، وجودة مياهه التي جعلته خيارًا مفضلاً لدى الزوار المحليين والدوليين. يتميز هذا المنتجع بمياهه الغنية بالمعادن التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف الآلام العضلية وتحسين الدورة الدموية، مما يضفي طابعًا مميزًا على تجربة الاسترخاء فيه.

ومن اللافت أن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف لعام 2025 بقيت كما هي مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد شعبية هذه الوجهات واستمراريتها في جذب الزوار. ومع ذلك، شهد التصنيف تغييرات ملحوظة في المركز الخامس، حيث صعد منتجع بيبو أونسن في محافظة أويتا ليحتل هذا الموقع. يشتهر بيبو أونسن بتنوع ينابيعه الساخنة التي تضم أكثر من 2000 ينبوع، مما يجعله واحدًا من أكبر مناطق الينابيع الساخنة في اليابان، ووجهة مفضلة لعشاق الاستحمام الحراري.

تعكس هذه التصنيفات الشعبية الكبيرة التي تحظى بها ينابيع اليابان الساخنة، ليس فقط لجمال طبيعتها وأجوائها التقليدية، ولكن أيضًا لدورها في تعزيز الصحة والرفاهية، ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الاستجمام اليابانية.

بالنسبة لتصنيف الشعبية الإجمالية، طُلب من المشاركين في الاستطلاع إدراج ما يصل إلى 5 منتجعات ينابيع ساخنة يرغبون في إعادة زيارتها من بين تلك التي زاروها من قبل. كان منتجع كوساتسو أونسن شائعًا بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، بينما كان منتجع هاكوني أونسن في محافظة كاناغاوا، الذي جاء في المرتبة الثانية، مفضلًا بين الفئات العمرية الأصغر.



محور منتجع كوساتسو أونسن في محافظة غونما هو منطقة يوباتاكي (حقل المياه الساخنة) الشهيرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنزهة بعد الاستحمام. (بإذن من جمعية سياحة منتجع كوساتسو أونسن)

في منطقة يوباتاكي في كوساتسو أونسن، حيث تتركز الرواسب الكبريتية المعروفة باسم يونوهانا (زهور الماء الساخن)، شهدت المدينة تحسينات كبيرة شملت ترقية المرافق العامة وتجديد المناظر الطبيعية، مما جعلها أكثر جاذبية وملاءمة للزوار، وفقًا لتقارير صادرة عن مركز البحوث المشترك. هذه التطورات ساهمت في تعزيز تجربة الاستجمام وأكدت مكانة كوساتسو أونسن كوجهة متميزة للينابيع الساخنة.

وفي سياق آخر، أصبح هاكوني أونسن، بفضل موقعه الاستراتيجي بين طوكيو وجبل فوجي، وجهة شهيرة للزوار القادمين من أوروبا وأمريكا الشمالية. هذا الإقبال الدولي ساهم في زيادة الطلب على المنتجعات الفاخرة في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، حقق بيبو أونسن في محافظة أويتا قفزة نوعية في التصنيف، حيث ارتقى إلى المركز الخامس بعد أن كان في المركز السابع في عام 2024. ويعزى هذا التحسن إلى تنوع خدماته ومرافقه التي تستقطب عشاق الينابيع الساخنة. أما دوغو أونسن في محافظة إهيمي، والذي احتفظ بالمركز الثالث بشكل عام، فقد حصل على أعلى تقييم في فئة ”أجواء المدينة“، وذلك بفضل الطابع التقليدي الفريد للمنطقة والذي يعكس العمق الثقافي والتاريخي لهذا الينبوع العريق.

تعكس هذه التحديثات والتقييمات تزايد الاهتمام بجودة تجربة الاستحمام الحراري في اليابان، ليس فقط من حيث الفوائد الصحية، بل أيضًا من حيث البعد الثقافي والجمالي الذي تقدمه هذه الوجهات الفريدة.

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع أيضًا تحديد ”منتجعات الينابيع الساخنة التي يحلمون بزيارتها“، وهي الأماكن التي يتمنون زيارتها يومًا ما، ولكن لم تسنح لهم الفرصة حتى الآن (مع إمكانية اختيار ما يصل إلى خمسة مواقع). وللسنة السادسة على التوالي، تصدّر منتجع نيوتو أونسينكيو في محافظة أكيتا القائمة كأكثر منتجع يحلم الزوار بالذهاب إليه. يتميز هذا المنتجع بجماله الطبيعي الفريد وأجوائه الهادئة التي تجذب عشاق الطبيعة والاسترخاء.

ومن بين قائمة أفضل 50 منتجعًا في الترتيب، شهد منتجع أونازوكي أونسن في محافظة توياما تحسنًا ملحوظًا حيث ارتفع بمقدار سبعة مراكز مقارنةً بالعام السابق ليحتل المركز الثالث والعشرين. ويعزى هذا الارتفاع إلى المرافق المحدثة والجاذبية المتزايدة للموقع بين محبي الينابيع الساخنة.

أما منتجع أوارا أونسن في محافظة فوكوي، فقد حقق قفزة كبيرة في التصنيف، حيث ارتفع بمقدار 11 مركزًا ليصل إلى المرتبة الخامسة والأربعين. يُعرف هذا المنتجع بتجربته الفريدة التي تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والخدمات التقليدية الراقية التي تضفي طابعًا مميزًا على تجربة الاستحمام الحراري.

تعكس هذه التصنيفات تطور اهتمام الزوار بمزيج من الجودة، الجمال الطبيعي، والتجارب الثقافية الفريدة التي تقدمها منتجعات الينابيع الساخنة في مختلف مناطق اليابان، مما يجعلها وجهات حلم لمختلف الأجيال.

طلب الاستطلاع من المشاركين الكشف عن ”الأماكن الخفية“ من بين الينابيع الساخنة التي سبق لهم زيارتها، مع إمكانية اختيار ما يصل إلى خمسة مواقع. وتم إنشاء التصنيف بناءً على نسبة التوصيات التي حصلت عليها كل منطقة خفية من إجمالي عدد المشاركين الذين زاروها.

للعام الثالث على التوالي، تصدّر منتجع نيوتو أونسينكيو في محافظة أكيتا القائمة كأفضل منطقة خفية. يتميز هذا المنتجع بجماله الطبيعي الهادئ وتجربة الاستحمام التقليدية التي تأخذ الزوار في رحلة إلى أجواء اليابان الريفية الأصيلة.

من ناحية أخرى، شهد منتجع ماتسونوياما أونسين في محافظة نييغاتا قفزة ملحوظة في التصنيف، حيث ارتفع من المركز العاشر في العام الماضي إلى المركز الرابع هذا العام. يُعرف ماتسونوياما أونسين بمياهه الغنية بالمعادن التي تُعتبر من الأكثر سخونة وشفاءً في اليابان، ويقع في منطقة محاطة بالمناظر الطبيعية الجبلية الساحرة، مما يضفي على زيارته طابعًا مميزًا يجذب الباحثين عن تجربة فريدة ومريحة.

هذا التصنيف يبرز تقدير الزوار للينابيع الساخنة الأقل شهرة والتي تُقدم تجارب استثنائية تتسم بالهدوء والجمال، بعيدًا عن صخب الوجهات السياحية الشهيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حمام ساينوكاورا في الهواء الطلق في منتجع كوساتسو أونسن في محافظة غونما، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإحساس بالاتساع. بإذن من جمعية سياحة منتجع كوساتسو أونسن)