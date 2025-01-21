اليابان | «تاكوياكي»... كرات ذهبية تجمع بين نكهة الأخطبوط وروح المطبخ الياباني

تحظى كرات التاكوياكي بشعبية هائلة في اليابان، وتتميز بمكانة خاصة في أوساكا، مسقط رأسها الأصلي، تأخذ هذه الوجبة مكانة خاصة لا ينافسها شيء آخر. وتتصدر سلسلة متاجر تاكويا دوتونبوري المشهد كأيقونة لهذا الطبق الشهي، حيث تقدم لزوارها تجربة فريدة لا تقتصر على التذوق فقط، بل تمتد إلى التعرف على أسرار تحضير التاكوياكي على الطريقة التقليدية لأوساكا، وذلك من خلال متحفها المخصص لعشاق هذا الطبق المميز.

مرور 4 عقود على ميلاد التاكوياكي في أوساكا

من الأوكونومياكي إلى الياكي صوبا، ومن التاكوياكي إلى الغيوزا، وصولاً إلى الأودون والرامن، تُعدّ هذه الأطعمة المعتمدة على دقيق القمح، والمصنفة ضمن فئة ”كونامون“ (الأطعمة المصنوعة من الطحين)، من أكثر الأطباق شعبية بين سكان نانيوا، الاسم القديم لمنطقة أوساكا. لكن في مقدمة هذه القائمة يتربع طبق التاكوياكي، الذي يُعتبر رمزاً مميزاً للمطبخ المحلي في أوساكا.

يتم إعداد هذا الطبق الشهي باستخدام صينية معدنية خاصة تحتوي على تجاويف نصف كروية. تُدهن هذه التجاويف بالزيت، ثم يُسكب فيها خليط العجين المعدّ من دقيق القمح. يُضاف إلى العجين قطع من الأخطبوط (تاكو باليابانية)، والزنجبيل المخلل، والكراث المفروم. وتماشياً مع الإبداعات الحديثة، أضيفت مكونات جديدة إلى الوصفة التقليدية مثل الجبن أو النقانق، لإثراء النكهات وإضفاء لمسة مبتكرة على الكرات.

بعد ذلك، تُسكب طبقة إضافية من العجين على القمة، وتُقلى المكونات وتُقلب بسرعة ودقة للحصول على كرات ذهبية مقرمشة من الخارج وطريّة من الداخل. يتم تقديم التاكوياكي غالباً مع صلصة خاصة ومايونيز، ويُزين برقائق البونيتو المجفف والأعشاب البحرية. ولا يُعدّ هذا الطبق مجرد طعام شهي، بل يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثقافة أوساكا، لدرجة أن هناك قولاً مأثوراً يقول: ”لا يوجد منزل في أوساكا بدون صينية التاكوياكي.“

تُعدّ منطقة دوتونبوري في أوساكا نقطة تجمع لعشاق أطباق الكونامون، إذ تضم أكثر من 30 كشكًا متخصصًا في تقديم التاكوياكي. يضفي انتشار هذه الأكشاك طابعاً فريداً على المنطقة، حيث يصطف الزوار والسكان المحليون في الشوارع وهم يحملون عبوات التاكوياكي الطازج.

تاريخياً، يعود أصل التاكوياكي إلى دوتونبوري في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي عام 1985، افتتح متجر شهير يُدعى ”تاكويا دوتونبوري كورورو“ في شارع دوتونبوري الشهير. يتميز هذا المتجر بوجود مجسم كبير لأخطبوط متلوي عند مدخله، مما يجذب أنظار الزوار. أما أطباقه، فقد اكتسبت سمعة واسعة بفضل نكهتها المميزة، التي دفعت الكثيرين للعودة إليه مراراً.

بفضل شعبيته الكبيرة، انتقل طبق التاكوياكي من كونه وجبة محلية في أوساكا إلى أكلة محبوبة في جميع أنحاء اليابان. اليوم، يمتلك تاكويا دوتونبوري كورورو 52 فرعًا منتشرة في مختلف المناطق اليابانية، مما يعكس نجاح هذا الطبق وتوسعه كجزء من الهوية الغذائية اليابانية.



متجر كورو الرئيسي يتميز بوجود مجسم كبير لأخطبوط يعتلي مدخله. ومتجر ثانوي يمكن رؤيته من جسر إبيسوباشي. (© Nippon.com)

اختار متجر تاكويا دوتونبوري كوكورو موقعًا استراتيجيًا في قلب شارع دوتونبوري الشهير، وهو أحد أبرز الوجهات السياحية في أوساكا. يتميز موقع المتجر بظهور مجسم الأخطبوط الأحمر الشهير، الذي يُعد جزءًا من ديكوره، في الخلفية عند التقاط الصور بجانب علامة عدّاء غليكو الأيقونية. وبفضل تصميمه الفريد، يمكن للزبائن الاصطفاف للحصول على طبق التاكوياكي من الجهة الأمامية والخلفية للمحل، مما يضيف طابعًا خاصًا لتجربة الزوار.

في عام 2011، أطلق كوكورو مبادرة جديدة لتعزيز علاقته بجمهوره من خلال افتتاح متحف خاص به على بعد 100 متر فقط شرق المتجر الرئيسي. يقع المتحف في منطقة مزدحمة تشهد منافسة كبيرة بين المطاعم، ولكنه نجح في جذب الانتباه بفضل فكرته الفريدة. يقدم المتحف تجربة تفاعلية لزواره، حيث يمكنهم الاستمتاع بتناول كريات التاكوياكي الطازجة، إلى جانب حضور دروس تعليمية توضح كيفية إعداد هذه الأكلة الشهيرة. يقود الدروس خبراء محترفون يشاركون أسرار تحضير التاكوياكي بطريقة مميزة.

لا يقتصر المتحف على تقديم الطعام فقط، بل يُعتبر منصة لاستكشاف تاريخ وثقافة أطباق الكونامون، بما في ذلك أشهر مكوناتها وأصولها الشعبية في أوساكا. يمنح المتحف الزوار فرصة لفهم العلاقة العميقة بين هذه الأطعمة ومجتمع نانيوا، مما يجعل الزيارة رحلة ثقافية غنية بالمعلومات والنكهات.

يجمع متجر كوكورو ومتحفه بين تقديم الطعام والترويج للثقافة، مما يعزز من تجربة السياح في منطقة دوتونبوري. فسواء كنت تقف أمام مجسم الأخطبوط الشهير أو تخوض تجربة تعليمية في المتحف، ستجد نفسك في قلب أحد أبرز معالم أوساكا التي تدمج بين الطهي والتراث في أجواء مفعمة بالحيوية.



تواجد متحف كونامون وسط سلسلة من المتاجر والمطاعم، برمز الأخطبوط ثلاثي الأبعاد ساهم في زيادة عدد الزوار إليه، بالإضافة إلى عرض لوحات تتحدث عن ثقافة طعام الكونامون داخل المتحف. (© Nippon.com)

متعة التعلم وتناول الطعام في نفس المكان

يتألف متحف كوكورو من ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض، ويستقبل زواره من خلال مدخل تفوح منه رائحة التاكوياكي الشهية، ما يجذبهم ويشجعهم على الاصطفاف لتذوق هذا الطبق الشهير في الموقع. عند دخولهم، يجد الزوار أنفسهم في بيئة مليئة بالأجواء الحية التي تنقلهم إلى عالم أطعمة الدقيق اليابانية.

تم تزيين مساحات تناول الطعام في الطابقين الأول والثاني بعناية، مع تضمين ألواح معلوماتية غنية تعرّف الزوار بأنواع مختلفة من أطعمة الكونامون وتاريخها. هذا التقديم لا يقتصر على تقديم الطعام فقط، بل يتيح للزوار فرصة التفاعل مع الثقافة اليابانية أثناء استمتاعهم بوجباتهم، سواء كانت خفيفة أو رئيسية. يقدم المتحف تجربة شاملة تجمع بين التذوق والتعلم، مما يجعل الزوار يغادرون وهم يحملون في ذاكرتهم معلومات جديدة حول التراث الغذائي لمدينة أوساكا وثقافة الطعام اليابانية.



المبنى مليء بهذه اللافتات التي تعرف بتاريخ مختلف أطعمة الكونامون والأطباق المشابهة. (© Nippon.com)

وفقًا لمخطط تاريخي، تعود جذور طبق التاكوياكي إلى طبق قديم يُسمى ”راجيوياكي“ (rajioyaki) الذي كان شائعًا في أكشاك شوارع أوساكا في بدايات فترة شوا (1926-1989). استمد هذا الطبق اسمه من كلمة ”راديو“، التي كانت في ذلك الوقت أحدث صيحات التكنولوجيا. كان يتم تحضير راجيوياكي من الأوتار التي تربط عظام أرجل البقر و”كونجاكو“ (وهو نوع من الجيلاتين النباتي).

لاحقًا، تم إدخال الأخطبوط كمكون رئيسي في الوصفة، وهو التغيير الذي جعل هذا الطبق يتحول إلى ما نعرفه اليوم كـ ”تاكوياكي“. هذا التعديل في المكونات كان مستوحى من طبق محلي آخر يُسمى ”أكاشياكي“، الذي تشتهر به مدينة أكاشي في محافظة هيوغو المجاورة لأوساكا.



درس شخصي عن المهارات المتخصصة في الطهي. مع الوجود الفعلي للشيف لتقديم المساعدة في حالة حدوث مشكلة، وهذا ما يسهل على مبتدئي الطهي الإنضمام بكل بثقة. (© Nippon.com)

يقدم طهاة متحف كوكورو المحترفون دروسًا عملية مباشرة لتعليم فن إعداد التاكوياكي، حيث تبدأ التجربة بصب العجينة في تجاويف الصينية الخاصة، ثم يتم إضافة الحشوة المفضلة مثل قطع الأخطبوط أو المكونات الأخرى، وتُستكمل العملية بإضافة طبقة أخرى من العجينة حسب الحاجة. يمكن أيضًا إضافة نكهات خاصة مثل الزنجبيل المخلل أو نبات النيغي لإضفاء طابع مميز على الطعم.

يكمن التحدي الأساسي في إتقان مهارة تقليب العجينة داخل الفجوات، مع إعادة دمج الفائض منها بطريقة سريعة ودقيقة. تُدار العجينة التي بدأت بالتماسك بحركة دائرية باستخدام أعواد الشواء، مما يساعد في الحصول على الشكل الكروي المثالي. وعند الانتهاء، يتم تشكيل كرات ذهبية اللون متساوية ومقرمشة، مع ملمس داخلي كريمي.



إضافة الخليط على مرتين مع تجنب الضغط عند تقليب الكريات أهم أسرار الحصول على كريات خفيفة وهشة. ومن أسرار كوروكو الخاصة رش الكريات بالنبيذ الأبيض لتعزيز الطعم. (© Nippon.com)



بإمكان الزوار عيش تجربة شاف تاكوياكي من خلال استعمال نفس المكونات وأدوات الطبخ. (© Nippon.com)

يعتمد تحقيق نتائج مثالية في إعداد التاكوياكي على استخدام صينية عالية الجودة ومزيج العجين السري الخاص بالمتحف، الذي يتم تحضيره بعناية فائقة ويعزز المهارات التي يتعلمها المتمرنون تحت إشراف طاهٍ محترف. بعد اجتيازهم التدريب، يحصل المشاركون على وشاح خاص كدليل على إتمامهم شهادة التاكوياكي الاحترافية. يعد هذا التدريب فرصة مثالية لهواة إعداد التاكوياكي في المنزل للارتقاء بمهاراتهم وكشف أسرار تحضير طبق شهي ومتقن.

وغالبًا ما يدون المتدربون انطباعاتهم على دفتر الزوار بلغات مختلفة، وتتنوع التعليقات بين عبارات بليغة مثل ”لم أكن أعتقد أن الأخطبوط يمكن أن يكون لذيذًا بهذا الشكل“ أو ”سأحاول صنعه عندما أعود إلى بلدي“. المتحف يستقبل زواره من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وكوريا ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب عدد كبير من الزوار القادمين من البلدان الغربية. ورغم أن مهارات المدربين في اللغة الإنجليزية قد تكون محدودة، إلا أنهم يعتمدون على الإيماءات ولغة الجسد أو بعض العبارات الإنجليزية القصيرة مثل ”مثل هذا“ لتوضيح الخطوات، مما يخلق جوًا تفاعليًا ممتعًا يتجاوز حاجز اللغة.



دفتر الملاحظات بمثابة سجل دولي. (© Nippon.com)

في الطابق الثالث من المتحف، يمكن للزوار خوض تجربة فريدة تتمثل في صنع نماذج طعام التاكوياكي، وهو نشاط يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال. يفضل الكثير من تلاميذ المدارس الابتدائية خوض هذه التجربة كمشروع للواجب المدرسي خلال عطلة الصيف. تبدأ العملية حسب شرح المعلمين من خلال صب الشمع المذاب في قالب خاص، مما يساعد المشاركين على تطوير مهارات دقيقة قد تسهم في نجاحهم عند إعداد التاكوياكي الحقيقي. بعد ذلك، يتم ضبط الألوان بعناية وإضافة بقية المكونات للحصول على قطعة فريدة تمثل طبق التاكوياكي بشكل دقيق.

تعتبر مجسمات الطعام الشمعية هذه جزءًا فريدًا من الثقافة اليابانية وقد شهدت شعبيتها ازديادًا كبيرًا خارج البلاد أيضًا. يشير موظفو المتحف إلى أن جزءًا كبيرًا من الزوار يأتي بناءً على توصيات من الأصدقاء أو العائلة، مما يعكس جاذبية هذه التجربة الفريدة التي تجمع بين الإبداع والمتعة والتعلم.



هذه المجسمات مصنوعة من الشمع الذي يتم إذابته في الماء الساخن، مما يمنحها مظهراً يشبه الصور الحقيقية بدرجة كبيرة. (© Nippon.com)



طريقة التزيين تسمح بالحصول على نماذج متنوعة ومميزة، عند الانتهاء من التدريب يمكن الحصول على عصابة رأس تذكارية. (© Nippon.com)

التاكوياكي حاضر في المحافل الدولية

شارك كوكورو في معرض شنغهاي العالمي لعام 2010، حيث اعتمد أغنية إعلانية بعنوان ”Takoyaki Takoyaki“، مستوحاة من اللحن المشهور ”Hallelujah“ من أوبرا مسرحية المسيح لجورج فريدريك هاندل. لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الزوار، حيث انضموا إليها بالصفير أو الغناء، مما أضفى أجواءً حماسية على جناح المتحف. ساهمت هذه الأجواء في تحقيق نجاح باهر حيث تم بيع 50,000 طبق من التاكوياكي خلال ستة أشهر فقط من فترة المعرض، ما أدى إلى ازدهار شعبية هذه العلامة التجارية.

لم يتوقف نجاح كوكورو خارج اليابان عند هذا المعرض فحسب، بل تمكنت العلامة التجارية في نفس العام من توسيع نشاطها ودخلت إلى السوق الصينية، مما شكل خطوة كبيرة نحو تعزيز تواجدها الدولي.



كان معرض شانغهاي العالمي لسنة 2010 المشاركة الثالثة لكوكورو في تجمع عالمي، بعد معرض أوساكا الدولي للحدائق والمساحات الخضراء في عام 1990 ومعرض آيشي العالمي في عام 2005. تم التقاط هذه الصورة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2010، في شنغهاي. (© جيجي برس)

ومن المؤكد أن كوكورو سيشارك في معرض أوساكا أكسبو 2025، الذي سيُقام في مسقط رأسه، حيث يعتزم استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم بتقديم تاكوياكي لذيذ محشو بمكونات يابانية فاخرة، يتم تحضيره بأنامل طهاة محترفين يتميزون بمهارتهم العالية. ستكون هذه المشاركة فرصة مثالية لتعريف العالم بجودة وأصالة المذاق الياباني، الذي يجسد روح أوساكا ويعكس تقاليدها العريقة في عالم الطهو.



هل سيتمكن رمز هذا الأخطبوط القرمزي من إجتياح العالم بعد أن تمكن من الاستحواذ على سويمونتشو وفروع ميدوسوجي مينامي. . (© Nippon.com)

قم بتصفح موقع Konamon Museum website باللغة اليابانية للحصول على المزيد من التفاصيل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير من إعداد © Nippon.com)