اليابان | سحر الحرف اليدوية اليابانية: عندما يتحول المعدن إلى تحف فنية مذهلة تبدو وكأنها من عالم آخر!

تعتبر اليابان واحدة من الدول الرائدة في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا لتنميتها ودعمها. ومن بين أبرز الأسماء التي تألقت في هذا المجال تأتي أوسومي يوكي، التي استطاعت بإبداعها وإتقانها لفن صناعة الأدوات المعدنية أن تحفر اسمها في سجلات التميز. لم تتوقف إنجازاتها عند حدود الجوائز المحلية والدولية، بل وصلت إلى ذروة التكريم عندما تم تصنيفها في عام 2015 ككنز وطني حي. قصة أوسومي يوكي ليست مجرد حكاية نجاح، بل هي مثال حي على الشغف والإخلاص الذي يثمر تكريمًا يستحقه المبدعون.

عناصر فنية من وحي الطبيعة

”المعدن ليس صلبًا. إنه ناعم. عندما تعمل على تشكيل الفضة أو المعادن الأخرى في شكل إناء، فإنها تستمد الدفء من يديك، وتتوحد معك وتتحول إلى الشكل الذي تريده.“

لطالما اعتقدت أن المعدن جامد. لكن أعمال أوسومي يوكي مهيبة، ورغم ذلك فهي تتميز بمظهرها الناعم.

على سبيل المثال، هناك إناء الزهور هذا، المصنوع من الفضة والنحاس والشاكودو (سبائك يابانية من الذهب والنحاس). أطلقت عليه اسم ”البحر الأحمر“ ويعبر بشكل رائع عن ضوء المساء على البحر.



”البحر الأحمر“، إناء زهور مصنوع من الفضة والنحاس والشاكودو، وقد تم الجمع بين هذه العناصر باستخدام طريقة اللحام الحراري. عُرض في معرض كوغاي الياباني التقليدي التاسع والستين (2022). (بإذن من جمعية كوغاي اليابانية)

”دائما ما تلفت الأشياء الطبيعية انتباهي، ربما يكون ذلك لأنني قضيت طفولتي في ريف شيزوكا. يثير اهتمامي بشدة أن أستوحي موضوعاتي من أشياء ليس لها شكل محدد، مثل الأمواج والرياح والسحب ثم أقوم بتشكيلها على هيئة إناء معدني متين للغاية يصعب كسره، مما يجعل المعدن مادة موثوقة لتحويل العناصر التي تعبر عن الزوال السريع إلى عناصر وجود دائم.

تبتكر أوسومي أعمالها من خلال الجمع بين تقنيتين هما: تانكين (التشكيل بواسطة المطرقة)، حيث يتم طرق المعدن بمطرقة أو مطرقة خشبية لتشكيل إناء، وتقنية تشوكين (نقش المعدن) حيث يتم نحت العناصر الزخرفية على سطح المعدن باستخدام إزميل. إنها عملية معقدة للغاية.



”السحابة الميمونة“، إناء زهور فضي مصنوع عن طريق التشكيل بالمطرقة. عُرض في معرض كوغاي الياباني التقليدي الخامس والستين (2018). (بإذن من جمعية كوغاي اليابانية)

عشق للعمل اليدوي بدأ منذ الصغر

عندما كانت بصدد صنع ”السحابة الميمونة“، وهو إناء فضي على شكل مطرقة، قامت أولاً بتلدين ورقة مسطحة من الفضة باستخدام موقد غاز، ثم طرقتها بصبر بمطرقة ومطرقة خشبية فوق قاعدة خشبية على شكل طبق وأيضاً فوق كيس رمل وأنواع أخرى من القواعد. وبمجرد أن اتخذ الإناء شكله، طرقته بمطرقة خشبية لصنع شكل سحابة منتفخة.

بعد ذلك، رسمت رسمًا تقريبيًا على السطح واستخدمت مطرقة معدنية لطرقه بدقة، وتركت هذه الخطوط الأولية سليمة لإنشاء حواف ثلاثية الأبعاد تشبه الموجة. كما استخدمت إزميلًا، وضربته بمطرقة صغيرة لإجراء قطوع دقيقة تُعرف باسم mekiri أفقيًا ورأسيًا وقطريًا عبر السطح. ثم وضعت شرائح الرصاص، وعملت عليها بالإزميل، وبعد ذلك أزالت الفائض وطرقت الرصاص بالكامل بالمطرقة لإكمال هذه التقنية الزخرفية المعروفة باسم nunome zōgan.

”تستغرق القطعة الواحدة من ثلاثة إلى ستة أشهر لإكمالها. إنها مهمة شاقة، لكن المعدن مادة تستجيب للطرق وتستجيب بحساسية للقوة المطبقة عليه. بالنسبة للفخار، يتم إكماله عن طريق الحرق، لذلك فإن هذه العملية النهائية تُترك للنار، وتؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على المنتج النهائي. لكن على النقيض من ذلك، ففي صنع الأدوات المعدنية لا توجد عمليات متروكة للطبيعة، لذلك يمكن التنبؤ بالنتائج دائمًا تقريبًا، ويُعتبر شكلها جميلاً إذا كان منهجيًا وخاليًا من العيوب. إنها تلك الشخصية المميزة للمعدن التي تتوافق مع مزاجي وأعتقد أنها أحد الأسباب التي جعلتني أستمر في مجال صنع الأدوات المعدنية لفترة طويلة.“

لقد بدأت أوسومي تتطلع للعمل في مجال صنع الأدوات المعدنية عندما كانت طالبة جامعية، فاختارت الدراسة في جامعة طوكيو للفنون لأنها انجذبت إلى عالم الفن والجمال. كانت خطتها هي دراسة تاريخ الفن، ولكن عندما بدأت بالفعل في الحضور، وجدت نفسها محاطة بأشخاص يصنعون لوحات ومنحوتات وأعمال أخرى مختلفة. ولما كانت تحب العمل بيديها منذ نعومة أظافرها، فسرعان ما بدأت أوسومي تفكر في أنها ترغب في صنع شيء ما أيضًا.

”عندما كنت طفلة، كنت أحب دروس الفن أكثر من أي شيء آخر، وحتى في المنزل كنت أصنع الدمى من ورق تشيوغامي المزخرف ثم أتبرع بها لرياض الأطفال. عندما أتذكر ذلك، أرى أنه من الطبيعي أن أجد نفسي منجذبة إلى عالم الإبداع كطالبة“.



أوسومي يوكي كانت ”منجذبة إلى عالم الإبداع“. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

التعلم على يد أفضل الخبراء

شعرت أوسومي أن الحرف اليدوية، التي تجمع بين الجمال والتطبيقية، بدلاً من الفن، كانت خيارًا أفضل. لكن من أجل معرفة مجال الحرف اليدوية الأفضل لها، كانت بحاجة أولاً إلى دراسة عدد معين من المهارات العملية والتعرف على المواد المستخدمة. فجربت عددًا من الحرف المختلفة، بما في ذلك الفخار والصباغة والعمل بالورنيش. في ذلك الوقت، لم يكن متاحاً لها دراسة مثل هذه المهارات العملية في أقسام أخرى، لذلك أخذت دروسًا خارج الجامعة.

”تتطلب الأعمال المعدنية جهدًا بدنيًا، لذلك كانت في ذلك الوقت مجالًا يهيمن عليه الذكور بشكل أساسي مع عدم انجذاب الكثير من النساء لها. لكنني وجدت أن الطين ناعم للغاية، مما جعل من الصعب عليّ الإمساك به، بينما تسبب لي الورنيش في طفح جلدي، لذلك لم يكن لدي الكثير من الخيارات ... كل ما تبقى لي هو الأعمال المعدنية. ولعل السبب الأكثر إيجابية هو أنني انجذبت بالفعل إلى المادة. “إن الملمس الأملس للمعدن وخاصة الألوان العميقة الرائعة وبريق الذهب والفضة هي أشياء تذهلني بلا حدود.”

لبناء مهاراتها، بدأت بصنع الإكسسوارات في فصل نقش المعادن chōkin الذي يدرّس فيه طالب كبير في الجامعة. أما بعد التخرج، فقد اعتمدت على علاقاتها ليتم تقديمها كمتدربة لدى كاتسورا موريوكي، وهو حرفي رائد في صناعة الإكسسوارات المعدنية، مثل مشابك الحزام (obidome). ومع توسع معرفتها بـ chōkin، بدأت تفكر في أنها تريد صنع ليس فقط زخارف السطح، ولكن أيضًا أجسام الأوعية التي ستشكل القاعدة لتلك الزخارف.

ساعدها كاتسورا كي تتمكن من الدراسة تحت إشراف سيكيا شيرو، الذي تم اعتباره كنزًا وطنيًا حيًا لـ tankin في عام 1977. مما سمح لها بإتقان تقنية صنع أواني tsuchimeji حيث يتم دق الأنماط على السطح. بعد ذلك، أصبحت مهتمة بتقنية nunome zōgan، حيث يتم نقش نمط زخرفي يشبه الشبكة الدقيقة على سطح المعدن، وكانت محظوظة أن تعلمتها من كاشيما إيكوكو، الذي تم اعتباره كنزًا وطنيًا حيًا لـ chōkin في عام 1979.

”أقوم بصنع أعمالي باستخدام تقنيات النقش التي علمني إياها كاتسورا سينسيه كأساس، وتقنيات التشكيل التي اكتسبتها من سيكيا سينسيه لصنع الأواني المطروقة، ثم أخيرًا من خلال تطبيق تقنية nunome zōgan التي تعلمتها من كاشيما سينسيه في الأساس، لذا فأسلوب عملي هو مزيج من كل هذه التقنيات. أشعر أنني قد حظيت بمعلمين عظماء.“



”غروب الشمس“، إناء زهور فضي مصنوع باستخدام تقنية التشكيل بواسطة المطرقة. عُرض في معرض كوغاي الياباني التقليدي الثامن والستين (2021). (بإذن من جمعية كوغاي اليابانية)

رحلة حياة عامرة بالتعلم والعمل الشاق

على الرغم من أن أوسومي قامت بصقل مهاراتها، إلا أن الطلب على منتجات الأعمال المعدنية كان ضئيلاً، وعلاوة على ذلك، كان المجتمع لا يزال واقعاً تحت هيمنة الذكور. لذلك ثبت أنه من الصعب كسب لقمة العيش من هذه الحرفة.

كان من الطبيعي في تلك الأيام أن تبقى النساء في المنزل، لكن أوسومي تقول ”شعرت برغبتي في العيش والقيام بدور ما، حتى لو لم أكن أعرف ما هو“، وبالتالي، إلى جانب الاستمرار في صقل مهاراتها، فقد عملت في وظائف مختلفة.

بعد الجامعة مباشرة، عملت كمعلمة فنية بدوام جزئي. وبعد عام، تحولت إلى العمل كفاحصة في مكتب براءات الاختراع الياباني، حيث كانت تبحث في طلبات التصميم. لكن هذا لم يستمر سوى لعام واحد حيث شعرت أن بيئة العمل لا تناسبها، بعد ذلك بفترة تنقلت بين عدة وظائف بدوام جزئي، وكانت كلها مرتبطة بالتصميم. ثم عادت إلى جامعة طوكيو للفنون للعمل كمساعدة وبعد ثماني سنوات أصبحت أستاذة مشاركة في جامعة طوكيو كاساي. كانت تبلغ من العمر 41 عامًا عندما تمكنت أخيرًا من الحصول على وظيفة دائمة.

”كانت والدتي قد تجاوزت التسعين من عمرها وكانت بحاجة إلى الدعم، لذلك عملت حتى خمس سنوات قبل التقاعد في جامعة طوكيو كاساي. أنشأت قسمًا جديدًا للفنون والتصميم، وأصبحت رئيسةً له، وقدمت دورة في صنع الأدوات المعدنية حتى أسهم في ترسيخها كحرفة أصيلة. وحتى أثناء عملي، واصلت صنع القطع الفنية وعرضها في المعارض أيضًا. كنت مشغولة للغاية وربما كان ما ساعدني على القيام بكل ذلك هو صغر سني“.

واصلت على هذا النحو، وأتقنت حرفتها، وفي عام 2015، في سن 69 عامًا، وجدت نفسها تُصنف كنزًا وطنيًا حيًا لـ tankin. كانت هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها امرأة على مثل هذا التقدير في مجال صنع الأدوات المعدنية. وقد أشاد بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الثقافية عام 2015 بعملها، جاء فيه ”خطوط القمة المتدفقة والألوان المعدنية المميزة تكمل الجمال الهائل لشكل الإناء، مما يخلق أسلوبًا فريدًا مليئًا بالجماليات المعاصرة.“

”كان هذا التكريم غير متوقع تمامًا، لقد فاجأني. لقد كان مجرد شيء حدث، لذلك لم أشعر بأي ضغط بسبب كوني امرأة. لا أزال أجد مجالات يمكنني تحسينها في أعمالي. ولكن في السنوات العشر الماضية، أصبحت قادرة على الشعور بالمعدن عندما يريد إخباري بشيء ما، مثل أنه لا يريد الانحناء أكثر من ذلك، وقد أدى ذلك إلى شعوري بمزيد من الفرح والمتعة في عملي. الآن أنا مهتمة أكثر بـ “التواصل” مع المواد، والبحث عن الأشكال التي يمكن صنعها بشكل طبيعي دون تسليط القوة.“



”المد الربيعي“، إناء زهور فضي مصنوع باستخدام تقنية التشكيل بواسطة المطرقة. عُرض في معرض كوغاي الياباني التقليدي السبعين (2023). (بإذن من جمعية كوغاي اليابانية)

كل الناس مبدعون بالفطرة

قد يبدو أن الحرفية تتطلب سمات خاصة، لكن أوسومي تقول إن هذا ليس صحيحاً.

”بنفس الطريقة التي تبني بها الطيور أعشاشها، فإن البشر أيضًا مبدعون بالفطرة. أعتقد أن الناس بشكل خاص موهوبون بشكل طبيعي في خلق أشياء جميلة بوعي تام. في هذه الأيام، يمكننا شراء أي شيء نريده، وقد يبدو الأمر في البداية وكأننا نعيش في وفرة، لكن الشاي يأتي الآن عادة في زجاجة بلاستيكية، وأشعر أن الحياة بدون إبريق شاي لصنع الشاي هي حياة فقيرة وأن هذا النوع من نمط الحياة الاستهلاكية فارغ.

”إن فعل خلق الأشياء هو جزء أساسي من الطبيعة البشرية، لكن المشكلة هي أننا نسينا ذلك. لقد واصلت صنع الأشياء فقط لأنني أحب القيام بذلك، لكنني سأشعر بالامتنان الشديد إذا كان هناك تأثير متموج بحيث يرى الناس هذه الأعمال الحرفية ويستخدمونها بالفعل، ثم يدركون مدى طبيعية الخلق والابتكار. أعتقد أن هذه هي قوة الحرف التقليدية.“

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إجراء المقابلة وكتابة النص بواسطة سوغيهارا يوكا وباور نيوز. صورة العنوان: كاواكامي تيرواكي، صور المقابلة: © يوكوزيكي كازوهيرو).