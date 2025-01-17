اليابان | هل أنت من عشاق الرامن؟ هذه أفضل 5 مطاعم في طوكيو!

عشاق الرامن، استعدوا لخوض تجربة لا مثيل لها في عاصمة النكهات طوكيو. سواء كنت تفضل النكهات الغنية أو المرق الخفيف، فإن طوكيو تضم بين أزقتها أماكن سحرية تجمع أشهر مطاعم الرامن التي تأسر الحواس وتلبي جميع الأذواق. انطلق معنا في هذه الجولة واستكشف خمسة أزقة مميزة حيث يتقاطع عبق التاريخ مع إبداعات الطهاة، لتعيش تجربة طعام تأخذك إلى قلب المطبخ الياباني بكل تفاصيله.

تكتظ منطقة طوكيو الكبرى بمحلات الرامن الشهيرة لدرجة قد تشعرك بالحيرة عند اختيارك لطبقك المفضل. إذا وجدت نفسك في حيرة من أمرك، ففكر في زيارة أحد أزقة الرامن اليابانية الشهيرة (يوكوتشو)، حيث يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من النكهات الشهيرة في مكان واحد.

يُعد ”اليوكوتشو“ وجهة مثالية لمحبي الرامن، فهو عبارة عن مجمع يضم مجموعة واسعة من أشهر محلات الرامن اليابانية. يمكن للزوار التجول بين هذه المحلات وتذوق أصناف مختلفة من الرامن والاستمتاع بتجربة طعام فريدة. على الرغم من أن البعض يطلق عليها ”أزقة الرامن“، إلا أن التسمية اليابانية التقليدية ”يوكوتشو“ تحمل في طياتها تاريخًا وثقافة غنية.

رائد اليوكوتشو: متحف رامن شين يوكوهاما

سنبدأ رحلتنا بمتحف شين يوكوهاما للرامن، وهو أول مكان في العالم خصص لتجربة الرامن بطرق ممتعة ومختلفة. افتتح هذا المتحف أبوابه في عام 1994 وسرعان ما أصبح أيقونة في عالم الرامن، حيث ساهم في انتشار ثقافة تناول الرامن في أماكن تجمع العديد من المطاعم المتخصصة في هذا الطبق اللذيذ. ولا يزال المتحف يحظى بشعبية كبيرة حتى الآن.

يضم هذا المكان تشكيلة واسعة من المحلات الشهيرة من مختلف أنحاء اليابان، بالإضافة إلى مقاهي هادئة ومتاجر حلويات تقليدية، مما يخلق أجواءً يابانية عريقة. ولا يزال هذا المكان يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد. أقرب محطة للوصول إليه هي شين-يوكوهاما، والتي تبعد 25 دقيقة فقط عن محطة شيبويا أو 17 دقيقة عن محطة طوكيو بواسطة قطار الشينكانسن السريع.

تتغير محلات الرامن باستمرار، أي أن بعضها يفتح وبعضها يغلق بشكل منتظم. حتى شهر يوليو/تموز عام 2024، هناك ثمانية مطاعم تعمل، بما في ذلك مطعم ”ريوشانغهاي“ من مدينة نانْيو في محافظة ياماغاتا، المعروف بنودلز الميسو، ومطعم ”هاكاتا إيسو“ الشهير في فوكوكا.

واحد من المطاعم التي يجب زيارتها في المتحف هو مشروع إحياء رايرايكن، الذي يسعى لإعادة نكهة أساكوسا رايرايكن الأصلية، وهو مطعم رامن أسطوري تأسس عام 1910. كان رايرايكن هو أصل صناعة الرامن في طوكيو، لكنه أغلق في عام 1976. يستخدم المشروع أدلة وثائقية وشهادات تاريخية ليعيد خلق وصفات الرامن الأصلية. تم افتتاح المطعم في عام 2020. إنه المكان المناسب لتجربة نكهة الرامن الأصلية بمرقة الصويا.



رامن من أساكوسا رايرايكن (980 ين) داخل متحف رامن شين يوكوهاما (© ياماكاوا دايسوكى)

يُعد مرق هذه النودلز غنيًا بالنكهة المستمدة من لحم الخنزير والدجاج والخضروات المحلية، والتي يتم طهيها على نار عالية مع إضافة السردين المجفف. أما النودلز نفسها، فهي مصنوعة من قمح ”ساتو نو سُورا“، وهو نوع من القمح يزرع في اليابان منذ عصر ميجي (1868-1912). وتتميز هذه النودلز بكونها مُعدة بطريقتين تقليديتين أصليتين للمحل، مما يتيح للزبائن فرصة فريدة لمقارنة الطعم والنكهة. الطريقة الأولى تستخدم جذوع الخيزران لضغط النودلز، وهي طريقة محدودة بـ 100 وعاء يوميًا، بينما تستخدم الطريقة الثانية آلة صنعت عام 1935 للف النودلز.

يتم تحضير براعم خيزران ”المنما“ من شرائح مجففة تنقع في الماء لمدة أسبوع، ثم تتبل. أما لحم الخنزير المشوي (تشا شو) فيتم تتبيله ثم شيه على النار. الطرق التقليدية المستخدمة في كل عنصر تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، لذلك فإن الأطباق التي تجمع كل هذه المكونات تستحق التجربة بلا شك.

نوديلز في الشمال

ظهر أول ”يوكوتشو“، وهو شارع خلفي يضم مطاعم الرامن، لأول مرة عام 1951 في حي سوسوكينو الأحمر في سابورو. كان يسمى ”كوركو رامن ميتينغاي“ (شارع الرامن المبهج) وأصبح كنزًا محليًا لتناول أطباق الرامن في الصباح الباكر بعد ليلة من الشرب. في عام 1971، انتقل وأعيد افتتاحه باسم ”غانسو سابورو رامن يوكوتشو“ (زقاق سابورو الأصلي للرامن)، حيث يوجد الآن 17 مطعمًا يعمل.



خارج غانسو سابورو رامن يوكوتشو (© بيكستا)

في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه متحف الرامن في مدينة يوكوهاما، انتشرت في جميع أنحاء اليابان مناطق متخصصة في تقديم الرامن تحمل الاسم نفسه، ”يوكوتشو“. ومع ذلك، لم تكن كل هذه المناطق تحالفها الحظ والتوفيق، حيث إن العديد منها افتتح أبوابه دون تخطيط تجاري سليم، مما أدى إلى إغلاقها. ونتيجة لذلك، لم يبقَ سوى تلك المناطق التي تتميز بجودة عالية وتلبي أذواق عشاق الرامن الحقيقيين.

رامن طوكيو الشهير كوكوجيكان ماي

بعد سنوات من المنافسة، أصبح رامن كوكوجيكان ماي في أكوا سيتي أودايبا في حي ميناتو ملك طوكيو المتوج. افتتح فرع أودايبا منذ عام 2005، وقد وضعه على رادار العديد من الزوار الأجانب. توفر المقاعد الخارجية إطلالة على جسر قوس قزح الشهير للاستمتاع به مع وعاء من الرامن، مما يجعله مثاليًا لمشاهدة معالم المدينة وتناول الطعام.

اعتبارًا من يوليو/تموز عام 2024، يوجد داخل المكان ستة مطاعم، بما في ذلك مطعم ”غانجا“ الشهير بأطباق النودلز السميكة جدًا، ومتجر ”تيوتشي تشوكا جيوكو“ الذي يقدم نودلز طازجة محلية الصنع.

الجاذبية الحقيقية تكمن في ”ساندايمى هاكاتا داروما“. هذا المطعم يحمل نفس روح مطعم ”داروما“ الشهير لحساء رامن لحم الخنزير، والذي تأسس عام 1963 في فوكوكا. وبالنسبة لمن لا يعرف ماذا يطلب، فإن ”رامن كيوامي“ الاستثنائي من مطعم ”رامن كوكوغيكان ماي“ هو خيار مضمون.



رامن كيوامي (1530 ين) متوفر فقط في فرع رامن كوكوجيكان ماي في ساندايمى هاكاتا داروما (© ياماكاوا دايسوكى)

الأطباق ممتلئة حتى الحافة بالمرق، وذلك توقعًا لإضافة المزيد من النودلز - وهي عادة يابانية تسمى ”كائيداما“ - وهي غنية بالنكهة بعد 16 ساعة من سلق عظام الخنزير ببطء في المرق. النودلز رفيعة جدًا وتمتص الكثير من المرق الغني دون أن يكون ثقيلًا. يضاف إلى الطبق لحم خنزير مشوي (شار سيو) من لحم الخنزير المحلي، ولحم بطن مطبوخ من خنازير منطقة كيوشو، وصفار بيض من دجاج كيوشو.

لا تفوت فرصة تجربة ”هيرجاو“ الذي يفتح فقط وقت الغداء، يديره مطعم ”سيتاغايا“ الشهير بأطباق رامن الملح في طوكيو. تشمل القائمة الكاملة أطباقاً مثل تسوكيمن (نودلز مغموسة في مرق) بالملح ورامن شيو بايتان الحار، ولكن الطبق الأبرز حقًا هو رامن (توكوسين واغيو شار سو بايتان) بايتان مع لحم واغيو المشوي الخاص، وهو طبق حصري متوفر فقط في رامن كوكوجيكان ماي.



رامن توكوسين واغيو شار سيو بايتان (2300 ين) في هيروجاو في رامن كوكوجيكان ماي (© ياماكاوا دايسوكى)

تتداخل شرائح لحم الواغيو المتشحمة المشوية على الطريقة الصينية (تشا تشاو) وتغطي الوعاء، وقد تم طهيها ببطء على نار هادئة حتى أصبحت طرية لدرجة الذوبان في الفم. أما حساء البايتان الأبيض، فهو غني، ولكنه ناعم، ومليء بنكهة الدجاج. إن فخامته تجعل توفره المحدود أكثر إغراءً.

شارع رامن طوكيو في محطة طوكيو

الأخيرة من بين أفضل خمسة شوارع للرامن لدينا تقع جميعها حول محطة طوكيو. أولها هو ”شارع رامن طوكيو“، وهو جزء من ”الجادة الأولى في محطة طوكيو“، ويرتبط بمخرج يائيسو في المحطة الرئيسية لقطارات الشينكانسن في محطة طوكيو. افتتح أقدم مطعم في عام 2009، ولا يزال الناس يصطفون للحصول على أطباق الرامن الساخنة.

اعتبارًا من يوليو/تموز عام 2024، يوجد ثمانية مطاعم في شارع الرامن، بما في ذلك مطعم إيكاروجا الحائز على الجوائز وفرع ”سُورَ نو إيرو نيّبُون“، والذي يفتخر بذكره في دليل ميشلان للمطعم الرئيسي. موقع الشارع المثالي المرتبط بالمحطة الرئيسية يعني وجود طوابير انتظار طويلة في كل مكان، ولكن أحد أشهرها هو روكورينشا، الذي بدأ الطفرة الوطنية بطبق تسوكيمن الغني بالمرق.



توكوسين تسوكيمن من روكورينشا (الحجم العادي)، 1150 ين، داخل شارع طوكيو رامن (© ياماكاوا دايسوكى)

هذا الحساء الياباني المميز يتميز بنكهته الغنية جدًا. يتم تحضيره بطريقة تقليدية من خلال طهي عظام الخنزير والدجاج والمأكولات البحرية والخضروات معًا لمدة طويلة لضمان استخلاص كل النكهات. النودلز المستخدمة في هذا الحساء يتم تصنيعها خصيصًا لهذا المطعم، وهي تتميز بقوامها المتماسك ورائحتها اللذيذة. وعند تناول هذا الحساء مع صلصة الغمس السميكة، فإن النكهة الكلية تكون قوية ومفاجئة.

ساحة المعركة مليئة بالأسماء الشهيرة

هناك أيضًا وجهة جديدة في منطقة محطة طوكيو. في عام 2019، افتتح المجمع التجاري كيتتيه مارونووتشي مع منطقة رامن جيكيسينكو، أو ساحة معركة الرامن، في الطابق السفلي.

اعتبارًا من يوليو 2024، يمكنك العثور على خمسة مطاعم، بما في ذلك ما يقدمه رائد رامن الميسو في طوكيو ”دو ميسو“ و”كانيدا“، اللذين يقدمان شوربة تشوكا سوبا بمساعدة طاهٍ فرنسي. ومن الأماكن الجذابة بشكل خاص مطعم ”ماتسودو توميتا منبان“، وهو أول فرع للمطعم الرئيسي في محافظة تشيبا ”توميتا“ بالمدينة. والطبق الذي شهر ”توميتا“ هو طبق تسوكيمن الغني باللحم والأسماك البحرية، والذي يتميز بصلصة الغمس الغنية بشكل لا يصدق والنودلز المصنوعة يدويًا ذات النكهة الغنية. إنه طبق سيقضي على أي شك حول لقبها ”أفضل طبق تسوكيمن في اليابان“. إن إمكانية الوصول إلى كل هذه النودلز الشهيرة هي حقًا أحد سحر اليوكوتشو.



نوكو تسوكيمن (1000 ين) في ماتسودو توميتا مينبان في رامن جيكيسنكو رامن (© ياماكاوا دايسوكى)

طوكيو رامن يوكوتشو يضفي على محطة طوكيو أجواء رائعة لعشاق الرامن

في عام 2022، شهدت محطة طوكيو افتتاح شارع جديد مخصص للرامن، أُطلق عليه اسم ”طوكيو رامن يوكوتشو“. يقع هذا الشارع الجديد تحت مخرج يائيسو، ويضم سبعة مطاعم تقدم تشكيلة متنوعة من أطباق الرامن الشهية. من بين هذه المطاعم، يبرز مطعم”رامن بوتاياما“ بتقديم أطباق رامن غنية بالخضروات، ومطعم ”ناجاؤكا شوكودو“ المتخصص في صلصة الزنجبيل والصويا، والذي يُعتبر واحدًا من أفضل خمسة مطاعم الرامن في محافظة نييغاتا. ولكن، يعتبر مطعم ”فوونجي“ هو القلب النابض لهذا الشارع، حيث يتخصص في تقديم طبق ”تسوكيمن“ الشهير، والذي غالبًا ما يُصنف جنبًا إلى جنب مع مطعمي ”روكورينشا“ و”توميتا“ الشهيرين.

أصبح اتجاه الأطباق اليابانية المعروفة باسم ”تسوكيمن“ يعتمد على مرق المأكولات البحرية ولحم الخنزير، ولكن هناك مطعم ياباني يسمى ”فوونجي“ يجذب الزبائن بمرقته البيضاء غير التقليدية المصنوعة من الدجاج. رغم شهرة طبق التسوكيمن الخاص بهذا المطعم، إلا أن طبق الرامن التقليدي هناك لذيذ أيضًا. يتم طهي المرق الابيض السميك ببطء للحصول على نكهة دجاج قوية، والتي يتم تعزيزها بأسماك السردين المجففة ورقائق كاتسوبوشي (نوع من سمك التونة المجفف والمخمر). والنتيجة هي مرق كريمي يتناسب تمامًا مع النودلز اللينة والمطاطية ومتوسطة السماكة.



رامن توكوساي من فوونجي (1150 ين) في طوكيو رامن يوكوتشو (© ياماكاوا دايسوكى)

إن ”أشهر خمسة أزقة للرامن“ التي قدمناها لكم حتى الآن هي بالتأكيد وجهتكم المثالية لتذوق أشهى أنواع الرامن. فلا عجب أن تشهد هذه الأزقة طوابير انتظار طويلة سواء في عطلات نهاية الأسبوع أو حتى في أيام الأسبوع العادية. ولكن، بما أنك قد بذلت جهدًا للوصول إلى هناك، فلماذا لا تستمتع بأكثر من طبق؟ هذا هو ما يفعله عشاق الرامن الحقيقيون، وهو ما يسمى بـ ”تناول عدة أنواع من الرامن في زيارة واحدة“، والأزقة هي المكان المثالي لمثل هذه التجربة. إذا كنت ترغب في تذوق أكبر عدد ممكن من الأنواع، فننصحك بزيارتك الأولى للمطعم فور فتحه. جرب هذا التحدي!.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: داخل متحف رامن شين يوكوهاما الذي يبعث على الحنين إلى الماضي. يقع المتحف على بعد خمس دقائق فقط سيرًا على الأقدام من محطة شين يوكوهاما، وسعر الدخول هو 450 ين للبالغين (© ياماكاوا دايسوكى)