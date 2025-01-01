اليابان | خطوة جديدة نحو رفاهية الطلاب: وجبات غداء مجانية في المدارس اليابانية

حوالي 30% من البلديات اليابانية اتخذت خطوة لافتة بتوفير وجبات غداء مجانية بالكامل للطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية. هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التغذية السليمة بين الأطفال وضمان حصولهم على وجبة متوازنة يوميًا، مما يعكس التزام اليابان بدعم الأجيال القادمة. ولكن كيف يمكن لهذه السياسة أن تؤثر على المجتمع على المدى الطويل؟ وهل ستشهد انتشارًا أوسع في بقية المناطق؟

وفقًا لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، ارتفع عدد البلديات التي تقدم وجبات غداء مدرسية مجانية بالكامل للمدارس الابتدائية والإعدادية العامة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي لهذه البلديات، حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2023، 547 بلدية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي 1794 بلدية شملها الاستطلاع في جميع أنحاء اليابان.

هذا الرقم يعكس زيادة مذهلة بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بمسح مماثل أجري في السنة المالية 2017، مما يشير إلى توسع كبير في المبادرات الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتعزيز صحة الطلاب من خلال توفير وجبات غذائية متوازنة.

يُعزى هذا التحول إلى الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين رفاهية الأطفال في سياق الأزمات الاقتصادية والزيادة في تكاليف المعيشة. كما يأتي هذا التوسع في تقديم الوجبات المجانية ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر بين الأطفال وتعزيز المساواة في التعليم.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم النمو البدني والعقلي للطلاب، مع ضمان حصولهم على تغذية كافية تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

أظهرت نتائج المسح الأخير زيادة ملحوظة في عدد البلديات اليابانية التي تقدم وجبات غداء مدرسية مجانية. فقد بلغ العدد الإجمالي للبلديات التي تقدم هذه الخدمة 722 بلدية، مع تخطيط 40 بلدية أخرى لتبني البرنامج قريبًا. ومع ذلك، كانت هناك 13 بلدية قدمت مثل هذه البرامج في الماضي، لكنها أوقفتها بحلول وقت إجراء المسح.

من بين البلديات الـ 722 التي لديها برامج قائمة، أفادت 547 بلدية أن ”جميع الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة مؤهلون للحصول على الوجبات المجانية“. يمثل هذا الرقم زيادة هائلة مقارنة بـ 76 بلدية فقط ذكرت ذلك في المسح الذي أجري في السنة المالية 2017.

وبالرغم من ذلك، لم تكن البرامج موحدة في جميع البلديات. فبينما قدمت معظمها الدعم الكامل لجميع الطلاب، قامت بعض البلديات بتقييد الدعم حسب الفئة، مثل تقديمه فقط للطلاب في ”المدارس الابتدائية“ أو ”المدارس الإعدادية“. كما تختلف آليات التنفيذ والتمويل، حيث تقوم بعض البلديات بتحديد مقدار الدعم بناءً على ميزانياتها المحلية.

هذه النتائج تعكس توجهًا إيجابيًا نحو توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية، لكنها تسلط الضوء أيضًا على التباينات في التطبيق على مستوى البلديات، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الجهود لتحقيق التغطية الشاملة والمتساوية في جميع أنحاء البلاد.

أظهرت نتائج المسح أن تنفيذ برامج الغداء المدرسي المجاني في اليابان جاء بدوافع متعددة تهدف إلى دعم الأسر وتحسين الظروف الاجتماعية. وأفادت 652 بلدية، أي ما يعادل 90.3% من البلديات، أن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تقليل العبء المالي على الآباء وتقديم الدعم لتربية الأطفال. كما أشارت 66 بلدية، بنسبة 9.1%، إلى أن هذه الخطوة تأتي كإجراء لمكافحة انخفاض معدل المواليد من خلال توفير الدعم في انتظار زيادة عدد الأطفال. من جهة أخرى، أكدت 37 بلدية، أي 5.1%، أن الهدف هو تعزيز الانتقال والاستقرار في المنطقة على أمل زيادة عدد السكان.

وفيما يتعلق بخطط المستقبل، كشفت البلديات التي تدير حاليًا برامج الغداء المدرسي المجاني عن نواياها بشأن استمرار هذه البرامج. فقد أعلنت 525 بلدية، بنسبة 72.7%، أنها تخطط للاستمرار في تقديم الغداء المدرسي المجاني بعد السنة المالية 2024، بينما لا تزال 115 بلدية، بنسبة 15.9%، تفكر حاليًا في هذا الخيار. وفي المقابل، أكدت 82 بلدية، أي 11.4%، أنها لا تخطط لمواصلة تقديم هذه البرامج.

على صعيد آخر، ارتفعت التكلفة الشهرية لمكونات وجبات الغداء المدرسية خلال السنوات الأخيرة. ففي المدارس الابتدائية، بلغ متوسط التكلفة 4688 ينًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% خلال السنوات الخمس الماضية وبنسبة 12% خلال العقد الأخير. أما في المدارس الإعدادية، فقد وصل المتوسط إلى 5367 ينًا. ومع ذلك، تظهر مقارنة التكاليف بين المحافظات تباينًا كبيرًا. ففي المدارس الابتدائية، سجلت محافظة شيغا أدنى تكلفة بمتوسط 3933 ينًا، بينما كانت فوكوشيما الأعلى تكلفة بمتوسط 5314 ينًا. أما بالنسبة للمدارس الإعدادية، فقد كانت شيغا أيضًا الأقل تكلفة بمتوسط 4493 ينًا، في حين سجلت توياما أعلى تكلفة بمتوسط 6282 ينًا.

تعكس هذه النتائج الجهود المبذولة لتخفيف العبء المالي عن الأسر اليابانية من خلال توسيع برامج الغداء المدرسي المجاني. ومع ذلك، فإن التباينات الواضحة في تكاليف الوجبات بين المحافظات تشير إلى ضرورة تحسين العدالة في توزيع الموارد وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب من هذه المبادرات المهمة.

قدرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان أن تطوير برامج الغداء المدرسي المجاني على نطاق وطني سيتطلب تمويلاً كبيراً. بناءً على حسابات متوسط تكلفة الغداء المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة، فإن المبلغ الإجمالي المطلوب سنويًا لتنفيذ هذه البرامج في جميع أنحاء اليابان سيصل إلى 510 مليار ين. هذا يشير إلى التحديات المالية الكبيرة التي ستواجه الحكومة في حال قررت توسيع هذه المبادرات لتشمل جميع البلديات والمدارس في البلاد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)