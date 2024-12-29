اليابان | عالم الأرواح: طقوس شعبية لجلب الحظ في اليابان

شياطين ناماهاغي الشهيرة في محافظة أكيتا تعد من أبرز الشخصيات التقليدية التي تُحيي الروح الثقافية في اليابان. بمظهرها المخيف وأقنعتها المميزة، تجسد هذه الشياطين جانبًا من المعتقدات الشعبية اليابانية، حيث تزور الناس خلال المهرجانات السنوية. وبينما قد تبدو مرعبة، فإن لهذه الأرواح دورًا رمزيًا في تعزيز الروابط الاجتماعية والتذكير بالقيم التقليدية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الياباني.

زيارة الأرواح في نهاية العام

لطالما اعتقد الناس في اليابان أن أرواح الكامي الحامية للناس موجودة في كل مكان، في الطبيعة والمنازل والمعابد وأماكن أخرى. تأتي بعض الأرواح لزيارة الناس عند تغير الفصول. فعلى سبيل المثال، قد يتم استدعاؤهم للخروج من عالم الأرواح عبر كادوماتسو، وهي زينة تقليدية توضع خارج المنازل أو الشركات مع بداية العام الجديد.

وعلى الرغم من أن جميع الكامي غير مرئيين، إلا أن الكثير منهم يسكنون البشر ليتمكنوا من زيارة العالم المادي. ومن بين هؤلاء الأرواح ما يُعرف بـ ”رايهوشين (الأرواح التي تأتي للزيارة)“. ونستعرض في هذه المقالة طقوسا تقليدية من 3 مناطق في اليابان، حيث يظهر الكامي بأقنعة وأزياء مميزة.

أوغا نو ناماهاغي

(31 ديسمبر/كانون الأول، أوغا، محافظة أكيتا)



قناع شيطاني ذو أنياب، تختلف تصاميم هذه الأقنعة من منطقة إلى أخرى (© مكتبة هاغا).

في ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول، يتجول شياطين يطلق عليهم اسم ناماهاغي في شبه جزيرة أوغا بمحافظة أكيتا. يصدرون أصواتا مخيفة عند دخولهم إلى المنازل في الحي، ويضربون بأقدامهم على ألواح الأرضية ويلوحون بسكاكين كبيرة. ويزمجرون قائلين ”ناكو كو وا إيني غا؟ (هل يوجد أطفال يبكون في هذا المنزل؟)“، حيث يتعقبون الأطفال الذين يصرخون من الخوف ويلتقطونهم بين أذرعهم.

يقول أحد السكان المحليين مستذكرا زيارة لشياطين ناماهاغي عندما كان صبيا صغيرا ”لقد كان الأمر مخيفا للغاية. كنت أسمعهم يزمجرون من بعيد، ويقتربون شيئا فشيئا. وعندما دخلوا منزلي، شعرت بالرعب. كانوا على علم بأفعالي السيئة، وسألوني ”هل كنت تدرس بجد؟“ و ”هل اعتذرت لأمك عن كسر طبقها المفضل؟“. ولكن في السنوات الأولى من مراهقته، أدرك أخيرا حقيقة أن ناماهاغي كانوا في الواقع شبان الحي الذين أطلعهم والديه مسبقا على سلوكه. وعندما بلغ سن المدرسة الثانوية، جاء دوره للعب دور ناماهاغي وتخويف جيرانه الصغار.



يرتدي ناماهاغي عباءات من القش تسمى ”كيدي“ مصنوعة من قش الأرز الذي يخلفه حصاد ذلك العام. وتعتبر أي قشة تسقط في المنزل أثناء زيارتهم بمثابة تعويذة تجلب الحظ السعيد (© مكتبة هاغا).

”السكاكين“ التي يلوح بها ناماهاغي هي في الواقع أداة تسمى نامومي، وهي تستخدم لعلاج بثور الحرارة. وهذه البثور تنجم عن قضاء وقت طويل بالقرب من موقد النار الغائر في الأرض ”إيروري“ أو المدفأة تحت طاولة كوتاتسو المنخفضة، وهذه البثور تعد مرادفة للكسل. كلمة ناماهاغي مشتقة من ناموميهاغي، التي تعني ”تقشير بثور الحرارة“.

يقدم رب الأسرة في المنازل التي يزورها ناماهاغي، وجبة رسمية ويؤكد لهم أن ”جميع أطفالي يدرسون جيدا، ولا يوجد بينهم من يبكي كثيرا“. بعد الانتقال من منزل إلى آخر، ينهي ناماهاغي جولاتهم مع حلول أول صياح للديك في العام الجديد.



تقدم الأطعمة والأشربة إلى ناماهاغي لإضفاء السعادة على الأسرة (© مكتبة هاغا).

ولكن يتزايد عدد الأسر الرافضة لزيارة ناماهاغي لأسباب مختلفة، ما يجعل هذه الطقوس المألوفة في نهاية العام معرضة لخطر الانقراض. فبعض المنازل الحديثة لا تملك غرفة مفروشة بحصير التاتامي لاستقبال ناماهاغي، ويخشى أصحاب المنازل من اتساخ الأرضيات عندما تطأ الشياطين المنزل دون خلع أحذيتهم، أو يشعر الآباء أنه من غير الجيد تخويف أطفالهم بشكل مفرط. كما يعترض بعض الأشخاص حتى على الزيارة لأنهم لا يحبون أن تُقاطع مشاهدتهم لبرنامج الغناء في ليلة رأس السنة على قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK. يقع العبء حاليا على ناماهاغي ليكونوا أكثر ”قبولا اجتماعيا“، على سبيل المثال حصر زمجرتهم في مدخل المنزل أو ترديد الأغاني مع الأطفال بعد توبيخهم بلطف. ومن المحزن القول إن قلة فقط من الأسر لا تزال تحافظ على هذا التقليد القديم.



درجت العادة على أن يقوم الشباب العازبون بلعب دور ناماهاغي. ولكن مع تقدم السكان في السن، تواجه بعض المناطق ندرة في الشباب المؤهلين للقيام بهذا الدور (© مكتبة هاغا).

هانا ماتسوري، أوكو ميكاوا

(من نوفمبر/تشرين الأول إلى يناير/كانون الثاني حسب المنطقة، في توي وتويوني وشيتارا، محافظة آيتشي)



لحظة استيطان الكامي جسد أحد الأشخاص. يمنح ارتداء القناع الشخص المشارك في الطقوس قوة غامضة (© مكتبة هاغا).

مع قلة عدد الغرباء الذين يغامرون بالدخول إلى القرى الجبلية المعزولة الممتدة عبر محافظات آيتشي وناغانو وشيزوؤكا، لا يزال الترفيه الشعبي الذي ينقله ممارسو الشوغيندو (تدريب زهدي يشتمل على عبادة الجبال الشينتوية)، يحتفظ بشكله الكلاسيكي. أحد هذه الأنشطة الترفيهية مهرجان هانا ماتسوري الذي يقام في 14 منطقة من منطقة أوكو ميكاوا شرقي محافظة آيتشي.

لا علاقة لمهرجان هانا ماتسوري في محافظة آيتشي بالاحتفالات البوذية التي تحمل نفس الاسم والتي تحتفل بميلاد ساكياموني. ويضم المهرجان أغاني كاغورا المقدسة وعروض رقص مميزة للمنطقة. كان من المعتقد في الماضي أن الروح البشرية تضعف عند الانقلاب الشتوي وأن أنفاس الكامي تساعد في تقوية سكان المنطقة. في الوقت الحاضر، يقام مهرجان هانا ماتسوري في أرجاء المنطقة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني من كل عام، وهو ما يمثل تحولا عن التقويم القمري الشمسي القديم عندما كان الانقلاب الشتوي يوافق الشهر الحادي عشر.



يعتقد اليابانيون أن كل الكامي في الأرض يتجمعون في البخار المتصاعد من القدر. تمنح قوة الماء حيوية متجددة لأولئك الذين يُرشون به (© مكتبة هاغا).

يغلى الماء في المهرجان في قدر موضوع في منطقة الأداء ذات الأرضية الترابية، ويرقص الجميع حوله طوال الليل على صوت المزامير والطبول.

يتباطأ إيقاع الموسيقى وتُعزف بنبرة منخفضة في الساعة الرابعة صباحا، ما يخلق جوا غامضا. يظهر بشكل درامي عفريت ساكاكي أوني مرتديا ملابس حمراء ويحمل فأسا كبيرا، ويرافقه عدة عفاريت صغيرة. ويُقال إن ساكاكي أوني يجسد إله الجبل ويُطلق عليه في المنطقة توقيرا اسم ”أوني ساما“.



يزن قناع العملاق الضخم أكثر من 5 كيلوغرامات. هذا هو القناع المستخدم في منطقة تسوكي في توي، ولكل قناع منطقة تعبير مختلف (© مكتبة هاغا).

يتحرك ساكاكي أوني ببطء وبتأنٍ، ويدوس الأرض أمام القدر لطرد الأرواح الشريرة من الأرض. يبتعد العفريت ملوحا بفأسه بجنون ولكنه يهدأ بعد فشله في الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي يطرحها عليه رئيس المراسم. ثم ينطلق ساكاكي أوني بجولات في الحي. تطرد هذه العفاريت الأرواح الشريرة في المنازل التي يوجد بها مرض، وتجلب الصحة الجيدة قبل أن تتراجع إلى الجبل من حيث جاءت.



يساعد ساكاكي أوني على تخليص الجسم من الآلام والأوجاع عن طريق الدوس على المنطقة المتضررة (© مكتبة هاغا).

سوناي نو شيتشي

(مهرجان يستمر لثلاثة أيام ويبدأ في يوم ”خنزير الغابة“، حوالي شهر أكتوبر/تشرين الأول وفقا للتقويم القمري الشمسي، في تاكيتومي وإيريوموتيجيما، محافظة أوكيناوا)



الإله ميريكو يقود موكبا بمحاذاة الشاطئ (© مكتبة هاغا)

بفضل المناخ الدافئ لجزيرة إيريوموتيجيما شبه الاستوائية، فإن شهر فبراير/شباط هو وقت زراعة الأرز، وهو أبكر موعد في البلاد. وبمجرد حصاد الأرز، في الشهر العاشر من التقويم القمري الشمسي القديم، يأتي العام الجديد لأسر مزارعي الأرز. وفي سوناي في الزاوية الشمالية الغربية من الجزيرة، يقام مهرجان شيتشي الذي يعود تاريخه لأكثر من 500 عام، بهدف تقديم الشكر على الحصاد والصلاة من أجل وفرة المحاصيل في العام التالي.

يظهر الإله ميريكو من المحيط في اليوم الثاني من المهرجان، جالبا السعادة للجميع. ومن المعتقد أن ميريكو هو تعبير عن مزيج متناغم من الإيمان بالبوديساتفا مايتريا ونيراي كاناي، وهي الجنة التي يقيم فيها إله البحر وفقا للمعتقدات الأصلية في أوكيناوا.



المراسم في القاعة العامة، حيث يرتدي رجل قناعا ويتحول إلى ميريكو (© مكتبة هاغا).

ينزل ميريكو إلى الجزيرة، ليتجسد في أحد السكان المحليين الذي يتم اختياره للعب دور الإله. يرتدي ميريكو ثوبا أصفر وقناع وجه مبتسم ويتجه إلى الشاطئ، حيث يقود موكبا يضم امرأتين بحجاب أسود يُطلق عليهما اسم فوداتشيمي وأنغا، وهما امرأتان ترتديان زي عروس. ويصحبهن موسيقيون يعزفون على الناي والطبول والسانشين.

يلوح ميريكو بمروحة يدوية على وقع إيقاع الموسيقى الشعبية الهادئة لأوكيناوا، ويتوجه إلى منصة الاحتفالات غوزا المقامة على الشاطئ. يؤدي المشاركون في المهرجان رقصات تقليدية ويقدمون عروض قتال بالعصي. يسود الهدوء، ويقدم ميريكو رقصة لجلب السعادة تعبيرا عن شكره للمؤدين.



فوداتشيمي وأنغا تتبعان ميريكو في الموكب (© مكتبة هاغا).

في غضون ذلك، يتسابق قاربا صيد في الماء. ومن المعتقد أن القاربين يحملان السعادة للعام الجديد، ويعودان إلى الشاطئ، في ظل هتاف النساء لهما للوصول إلى الهدف. وتستمر عروض الموسيقى والرقص الشعبي طوال اليوم حتى الغسق، وبعد ذلك يعود ميريكو إلى القاعة العامة. يُختتم المهرجان عندما يُزال قناع ميريكو ويعود الشخص الذي يجسد الإله إلى شكله البشري.



السباق بين القاربين هو أبرز ما يميز المهرجان (© مكتبة هاغا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول عام 2023. الترجمة من الإنكليزية. التواريخ المذكورة هي المواعد المعتادة لتلك المهرجانات. صورة العنوان: ناماهاغي في أوغا، محافظة أكيتا. © مكتبة هاغا)