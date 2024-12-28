اليابان | تعرّف على ثلاث من أهم البهارات اليابانية التي تضفي طابعًا خاصًا على الطعام

المطبخ الياباني 29/12/2024

تخيّل أطباقًا لا تتحدث فقط بلغة الطعم، بل تنبض بألوان ونكهات تأسر الحواس وتترك أثرًا لا يُنسى. هذا هو عالم التوابل السحري! فمن مسحوق الفلفل الحار الذي يضيف دفئًا، إلى نكهة الزنجبيل الطازج الذي ينعش الحواس، تعتبر التوابل في اليابان عنصرًا فريدًا ومميزًا يُحول الوجبات إلى مغامرات ذوقية. من خلال استطلاعات الرأي، كشفنا عن تفضيلات اليابانيين في استخدام التوابل، وسنستعرض كيف تساهم هذه المكونات الصغيرة في صنع تجارب طهي يومية تُلهب الحواس وتجعل من الطعام رحلة لا تُنسى.

تعد التوابل عنصرًا أساسيًا في تعزيز النكهات والألوان في الأطباق، مما يمنحها طعمًا أكثر عمقًا وتميزًا. وفي متاجر السوبرماركت، خاصة المتخصصة في بيع الأطعمة المستوردة، يمكن العثور على تشكيلة واسعة من التوابل المستقدمة من مختلف أنحاء العالم. على الرغم من تنوع هذه التوابل، تبقى بعض أسمائها غير مألوفة لدى الكثيرين. إلا أن توفرها يقدم للطهاة والهواة فرصة لاكتشاف نكهات جديدة وإضفاء لمسة مميزة على أطباقهم، مما يجعل التوابل عنصرًا لا غنى عنه في المطابخ العصرية.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة ”كروس ماركتينغ“ على عينة من 1,100 شخص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والستينات، جاء ”الفلفل“ كالتوابل الأكثر شعبية بنسبة 40.4%. واحتل ”الزنجبيل“ المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، تلاه ”الوسابي“ بنسبة 34.8%، ثم ”خليط توابل شيشيمي / فلفل إيتشيمي توغاراشي“ بنسبة 27.9%، مما يدل على أن التوابل اليابانية تحظى بشعبية واسعة. ومن المثير للاهتمام أن ”سانشو“ (الفلفل الياباني)، الذي يعد مكونًا أساسيًا لتتبيل أطباق الأنقليس المشوي بطريقة كاباياكي، حصل على نسبة 6.2% فقط، مما يعكس اختلاف تفضيلات التوابل بين الناس.

عند النظر إلى أعمار المستجيبين، يمكن ملاحظة وجود اتجاه عام نحو تفضيل الأشخاص الأكبر سنًا للتوابل والنكهات القوية

عند سؤال المستجيبين عن استخدامهم للتوابل، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي ”عند الرغبة في إضافة نكهة إلى الطعام“ بنسبة 39.1%، تلتها الإجابة الثانية الأكثر شعبية ”عند تناول طبق يحتوي بالفعل على التوابل“ بنسبة 27.2%. وجاءت الإجابة الثالثة الرئيسية ”كبهارات في الطعام“ بنسبة 20.8%. كانت نسبة النساء اللواتي أجابتن ”عند الرغبة في إضافة نكهة“ أعلى بأكثر من 10 نقاط من الرجال، بينما كانت نسبة المستجيبين الذين قالوا إنهم ”نادراً ما يستخدمون“ التوابل أعلى بحوالي 10 نقاط بين الرجال.

أظهر المشاركون في الاستطلاع طرقهم الفريدة والمفضلة لاستخدام التوابل، حيث سلطوا الضوء على نكهات تضفي على أطعمتهم طابعًا خاصًا. ذكر شاب في العشرينات من عمره قائلاً: ”أحب تناول غيوزا مع الخل والفلفل“، فيما أشار رجل في الأربعينات إلى أنه ”يضيف الفلفل أحيانًا إلى حساء الميسو.“ من ناحيتها، ذكرت امرأة في الخمسينات من عمرها أنها ”تضيف الزنجبيل إلى شاي الحليب الحلو لرفع درجة حرارة جسدها“. هذه التجارب تعكس كيف يمكن للتوابل أن تحول الوجبات اليومية إلى تجارب مميزة، مما يفتح آفاقًا جديدة لعشاق النكهات لاكتشاف المزيد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)