اليابان | نفقات الرعاية التمريضية في اليابان تصل إلى مستويات غير مسبوقة!

اقتصاد 28/12/2024

شهدت اليابان في السنة المالية 2023 زيادة ملحوظة في نفقاتها على الرعاية التمريضية والوقائية للمسنين، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% لتصل إلى 11.5 تريليون ين. تعكس هذه الزيادة الأهمية المتزايدة للرعاية الصحية في المجتمع الياباني، في ظل تزايد عدد المسنين الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية خاصة بسبب تراجع نسبة المواليد وزيادة الأعمار المتوقعة. مع تقدم اليابان في العمر، تصبح تحديات تقديم رعاية صحية فعّالة ومتكاملة للمسنين أكثر إلحاحًا، مما يتطلب استثمارات أكبر في النظام الصحي والتأميني.

تُظهِر إحصاءات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان أن تكاليف الرعاية التمريضية للمستفيدين المعتمدين في السنة المالية 2023، بما في ذلك مزايا التأمين والنفقات المباشرة، شهدت زيادة بمقدار 306.5 مليار ين مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 11.2 تريليون ين. كما ارتفعت تكاليف الرعاية الوقائية للحالات الأقل خطورة بمقدار 16.1 مليار ين، ليصل إجمالي الإنفاق في هذا المجال إلى 299.3 مليار ين. وبذلك، بلغ إجمالي الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية 322.7 مليار ين على أساس سنوي.

أما بالنسبة للتكلفة المتوسطة لكل مستفيد من الرعاية، فقد بلغت 201,300 ين للرعاية التمريضية و27,900 ين للرعاية الوقائية حتى أبريل/ نيسان 2024.

أجرت وزارة الصحة هذا المسح منذ إدخال نظام التأمين على الرعاية التمريضية في السنة المالية 2001. وفي السنة المالية 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية التمريضية أكثر من 2.6 ضعف المبلغ المسجل في السنة المالية 2001، الذي كان 4.4 تريليون ين. على مستوى المحافظات، تصدرت توتّوري القائمة بمتوسط إنفاق بلغ 223,100 ين، تلتها أوكيناوا بمتوسط 214,900 ين، ثم نييغاتا بمتوسط 214,400 ين.

وفي نفس السنة المالية، ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من الرعاية التمريضية بمقدار 74,900 شخص مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 5,666,500 شخص، بزيادة نسبتها 1.3%. كما شهد العدد الإجمالي للمستفيدين من الرعاية الوقائية زيادة بنسبة 5.1%، حيث ارتفع بمقدار 59,900 شخص ليصل إلى 1,244,600 شخص.

بلغ عدد المستفيدين المعتمدين من الرعاية التمريضية أو الدعم الآخر في أبريل/نيسان 2024 نحو 7.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 140,000 شخص مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. أما عدد المستفيدين من الخدمات فقد بلغ 5.6 مليون شخص في نفس الشهر، بزيادة قدرها 110,000 شخص عن العام السابق. كانت النساء الأكثر استفادة، حيث بلغ عددهن 3.9 مليون مقابل 1.7 مليون رجل.

وكانت أنواع الخدمات التي شهدت أكبر عدد من المستخدمين هي دعم الرعاية المنزلية (4 مليون شخص)، تأجير الأجهزة المساعدة (2.9 مليون شخص)، الرعاية النهارية الخارجية (1.7 مليون شخص)، والزيارات المنزلية (1.6 مليون شخص).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)