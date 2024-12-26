اليابان | معهد نوبوريتو للأبحاث في اليابان: من منشأة عسكرية سرية إلى مركز لتعزيز السلام والتعليم

لطالما شكلت الحرب العالمية الثانية فصلًا مليئًا بالأحداث التي غيرت مجرى التاريخ وتركت أثرها على ملايين الأرواح. ولكن، هل تخيلت أن حقائق خفية عن تلك الحقبة قد تظهر على يد باحثين صغار في السن؟ في رحلة مدهشة لاستكشاف الماضي، نجح طلاب في سن المراهقة في كشف النقاب عن أسرار منشأة كاواساكي الغامضة، التي لعبت دورًا محوريًا في إنتاج الأسلحة والعملات المزيفة خلال الحرب. هذا المقال يأخذك في رحلة مثيرة بين شغف الاكتشاف وسحر التفاصيل المنسية، حيث يتجلى التاريخ بعيون الجيل الجديد.

يقع حرم جامعة ميجي في إيكوتا، ضمن منطقة جبلية خلابة بمدينة كاواساكي بمحافظة كاناغاوا، ويتميز باحتضانه بقايا تاريخية ذات أهمية خاصة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية. تنتشر في أنحاء الحرم الجامعي معالم بارزة مثل صنبور إطفاء يحمل شعار النجمة الخماسية، الذي كان رمزًا للجيش الإمبراطوري الياباني، إلى جانب نصب تذكاري كبير مخصص للحيوانات، وعلامات حدودية منقوشة بكلمة ”جيش“.

هذه الآثار تعود إلى معهد البحوث التقنية التاسع للجيش، المعروف أيضًا باسم معهد نوبوريتو للبحوث، الذي كان يديره الجيش الإمبراطوري الياباني بين عامي 1939 و1945. وقد لعب المعهد دورًا محوريًا خلال الحرب، حيث كان مركزًا للأبحاث والتطوير في مجالات مختلفة، مما يضفي على المنطقة طابعًا تاريخيًا فريدًا يعكس حقبة مهمة من تاريخ اليابان.



علامة حدودية بالقرب من المتحف. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم استخدام الموقع لفترة وجيزة من قبل جامعة كيئو ومعهد كيتاساتو قبل أن تستحوذ عليه جامعة ميجي في عام 1950. وعلى الرغم من تغير طبيعة الاستخدام، فقد تم الحفاظ على بعض المباني الأصلية في الموقع، مما يتيح لمحة عن تاريخ تلك الحقبة.

أحد هذه المباني أصبح اليوم متحف مختبر نوبوريتو للتعليم في السلام، وهو يقع في الطرف الجنوبي من الحرم الجامعي. يهدف المتحف إلى تعزيز الوعي بتاريخ الموقع ودوره خلال الحرب. تحيط بالمبنى بقايا تاريخية مثل أحجار الحدود، وخزان حريق، ومستودع ذخيرة يعود إلى فترة الحرب.

المبنى نفسه كان في السابق مختبرًا مخصصًا للأبحاث المتعلقة بالحرب البيولوجية والكيميائية، مما يسلط الضوء على دوره المحوري في أنشطة معهد نوبوريتو للبحوث التقنية خلال الحرب. اليوم، يرمز المتحف والموقع المحيط به إلى أهمية السلام والتعلم من الماضي، مع الاحتفاظ بالمعالم التي تذكر الزوار بتاريخ اليابان المعقد.



منظر خارجي للمتحف. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

تأسس معهد نوبوريتو للأبحاث، الذي يشغل موقعًا مساحته 33 هكتارًا داخل الحرم الجامعي الأكبر في ميجي، في عام 1939. وكان الغرض منه إجراء البحوث وتصنيع الأسلحة للعمليات السرية، بدءًا من الأسلحة الكيميائية والموجات الراديوية إلى قنابل البالونات الحارقة والعملة الصينية المزيفة، والتي استُخدمت جميعها بالفعل أثناء الحرب.

صنع المعهد ما يقرب من 10000 قنبلة بالون، يبلغ عرض كل منها 10 أمتار. تم إطلاق البالونات من ساحل المحيط الهادئ الياباني إلى الولايات المتحدة؛ وصل 1000 منها إلى أمريكا الشمالية. تم إنتاج عملة مزيفة بمبلغ يعادل 4 مليارات ين، بهدف زعزعة استقرار اقتصادات الدول المعادية وتم تداولها بالفعل في الصين.



نموذج لقنبلة بالون. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

بالإضافة إلى نموذج قنبلة البالون، يعرض المتحف شهادة تقدير من رئيس الوزراء في زمن الحرب توجو هيديكي يهنئ فيها أعضاء المعهد على عملهم في تطوير السموم.



شهادة من رئيس الوزراء توجو هيديكي. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

إن كل المعروضات موصوفة بعناية، ولكن المتحف يعاني من صعوبات. وكما يوضح يامادا أكيرا، أستاذ جامعة ميجي ومدير المتحف: ”إن أحد نقاط ضعف متحفنا هو ندرة المواد الأصلية. وبما أن معهد نوبوريتو كان منخرطًا في أنشطة حربية سرية، فقد تم تدمير أو حرق جميع الأدلة بعد الحرب، لذلك لدينا عدد قليل من القطع الأثرية أو الأوراق الأصلية لعرضها“.

”تدمير كل الأدلة“

في المعهد، كان يعمل ما يصل إلى 1000 من السكان المحليين كمساعدين تحت إشراف نحو 100 ضابط فني. ومع اقتراب نهاية الحرب في عام 1945، ومع تزايد احتمالية غزو البر الرئيسي لليابان، قام الجيش بنقل وظائف المعهد إلى مناطق أخرى في اليابان مثل محافظتي ناغانو وفوكوي. وفي صباح يوم 15 أغسطس/ آب، اليوم الذي أعلنت فيه اليابان استسلامها غير المشروط، أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش أمرًا بتدمير جميع الأدلة المتعلقة بالأبحاث السرية للمنشأة لمنع وقوعها في أيدي قوات الحلفاء. تم تنفيذ هذا الأمر على عجل، ومات العديد من العمال دون أن يتحدثوا أبدًا عن طبيعة عملهم.

ظل الغموض محيطًا بالمعهد لنحو 40 عامًا، حتى منتصف الثمانينيات، عندما بدأ الكشف عن تاريخه بفضل جهود طلاب المدارس الثانوية. وفي عام 1988، قامت مجموعة من المواطنين المحليين المشاركين في البحث التاريخي، تُعرف باسم أكاديمية ”كاواساكي ناكاهارا هيوا جاكيو“ (أكاديمية السلام)، بقيادة المعلم السابق واتانابي كينجي، بنشر إعلان في الصحف ودعوة من لديهم معرفة بتاريخ المعهد للتحدث. نظّم الفريق أيضًا عدة زيارات لموقع المعهد على أمل جمع شهادات ومعلومات تكشف أسرار الماضي.

هذه الجهود لم تسلط الضوء فقط على التاريخ الغامض للمعهد، بل أكدت أهمية المشاركة المجتمعية في البحث التاريخي، مما جعل الأكاديمية منصة للوعي العام والتعلم من دروس الماضي.



واتانابي كينجي، المحرض على البحث في معهد نوبوريتو. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

في الزيارة الخامسة للموقع، قدم رجل مسن قائمة بأسماء زملائه السابقين في معهد نوبوريتو، والتي كان قد أعدها على أمل أن يجتمع بهم مجددًا ويسترجع ذكريات شبابه. تجاوب طلاب المدرسة الثانوية في مجموعة البحث مع هذه المبادرة بإعداد استبيان أرسلوه إلى حوالي 90 شخصًا وردت أسماؤهم في القائمة، حيث تلقوا حوالي 20 ردًا. من بين هؤلاء، برزت مشاركة امرأة كانت تعمل كآلة كاتبة في المعهد، حيث قدمت للمجموعة حزمة من الوثائق التي كانت قد أخذتها سراً إلى منزلها للتدرب على الكتابة.

أثارت هذه الجهود اهتمامًا واسعًا، مما دفع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى بث فيلم وثائقي تناول تحرك مواطني كاواساكي لكشف أسرار هذا التاريخ الغامض. ألهم البرنامج طلاب مدرسة أكاهو الثانوية في كوماغاني بمحافظة ناغانو للانخراط في مشروع خاص بجمع روايات شهود العيان حول المعهد، خاصة وأن جزءًا من عملياته قد نُقل إلى مدينتهم خلال الحرب. أثناء زيارتهم لموقع المعهد، التقى الطلاب رجلاً مسنًا اعترف بأنه عمل هناك. وبعد عدة زيارات قاموا بها إلى منزله، قرر أخيرًا أن يروي قصته لهم.

كان هذا الرجل هو بان شيغيو، الذي شغل منصب مدير قسم الأبحاث والتطوير في المعهد والمتخصص في العمليات السرية. بان، الذي عمل بجانب شينودا ريو، الرئيس السابق لمعهد أبحاث العلوم التابع للجيش والمدير الأخير لمعهد نوبوريتو، كان شخصية محورية في الأنشطة السرية للمؤسسة. وفي عام 1989، بدأ بان بسرد تفاصيل عمل المعهد للطلاب، كاشفًا عن جانب خفي من تاريخ الحرب، لم يكن يعرفه سوى قلة ممن عاشوا تلك الحقبة.

ساهمت هذه الجهود المشتركة بين طلاب المدارس ومواطني المنطقة في توثيق تاريخ المعهد، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا لحقبة مليئة بالغموض والأحداث المأساوية.

الكشف عن موضوع محظور

لم يكن بان مستعدًا للحديث عن ماضيه في البداية، لكنه عندما زاره الطلاب في منزله الصيفي في محافظة ناغانو، أدرك أن اللحظة قد حانت لكشف أسراره. ويقول في كتابه ”الحقيقة حول معهد أبحاث الجيش نوبوريتو“:

”يسأل بعض الشباب، بلا مبالاة، ’هل خاضت اليابان حقًا حربًا مع الولايات المتحدة؟‘ قبل أن نضحك على جهلهم، يتعين علينا أن ندرك أن هذا الجيل، أحفاد أولئك الذين عاشوا الحرب، لا يمكنهم تصور الحرب إلا كشيء يحدث في مكان آخر، في بلد آخر بعيد“.

هذا التفاعل مع الجيل الجديد، الذي لا يستطيع تصور الحرب إلا كمفهوم بعيد، كان له تأثير عميق في قلب بان، بحسب يامادا. يشعر يامادا أن هذا التواصل مع الشباب الذين لم يعيشوا الحرب ساهم في تغيير مشاعر أولئك الذين ظلوا صامتين لسنوات طويلة. إذا لم يتحدث بان الآن، فسيظل جزء من التاريخ مدفونًا إلى الأبد، ولذلك كان حديثه عن الماضي وسيلة حيوية لنقل التاريخ إلى الأجيال القادمة.



يعتقد مدير المتحف يامادا أكيرا أنه من المهم التحدث بصراحة عن الحرب من أجل نقل دروس التاريخ. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

كتب بان كتابه بعد أربع سنوات من مقابلته مع الطلاب. وفي هذا الكتاب، وصف التجارب التي أجراها باستخدام السموم والأسلحة التي تعمل بالموجات الراديوية وتصنيع العملات المزيفة بالتفصيل، كما روى للطلاب. لكن الكتاب يصف أيضًا سرًا شعر بأنه غير قادر على الكشف عنه لهم.



أنابيب الترشيح من النوع المستخدم فعليًا في ساحات المعارك في الحرب العالمية الثانية في حوزة بان، مختومة بـ ”سر عسكري“. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

لقد أُجريت تجارب على البشر في الصين باستخدام السم الذي طوره بان في المعهد، وقد شهد بان بنفسه التجارب التي أجرتها وحدة Ei 1644 التابعة للوحدة 731، التي تعتبر واحدة من أكثر الوحدات العسكرية سيئة السمعة في التاريخ الياباني. يصف بان في كتابه بالتفصيل كيفية إعطاء السم لأسرى الحرب الصينيين والمجرمين المحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى الأبحاث التي أجريت حول الجرعات القاتلة وطريقة الموت التي كان يتم دراستها. الكتابة في مذكراته خالية من المشاعر، لكنها مليئة بالحقائق التي تروي جانبًا مظلمًا من الحرب.

وفي ختام كتابه، يكتب بان كلمات مليئة بالندم:

”لقد تم دفن الجانب المظلم للحرب حتى الآن... ولكن حان الوقت لملء الفجوات في التاريخ، والصلاة من أجل أرواح أولئك الذين أجريت عليهم التجارب، والأمل في السلام من أعماق قلبي.“

توفي بان فجأة في نوفمبر/تشرين الثاني 1993، بعد فترة قصيرة من إتمام مخطوطته. نُشرت هذه المخطوطة بعد وفاته، لتكشف الحقائق التي كانت قد طُمست لسنوات طويلة، وتمنعها من أن تضيع إلى الأبد.

يقول يامادا، ”لقد قام الشباب الذين لم يختبروا الحرب أبدًا بعمل رائع في استخراج الذكريات. لولا البيانات التي جمعوها في مقابلاتهم، لم نكن لنتمكن أبدًا من إنشاء المتحف“.

القطع الأثرية تظهر بالصدفة

ينتهز يامادا كل فرصة لتذكير الآخرين بأهمية أن يستكشف الأشخاص الذين لم يختبروا الحرب ذكرياتهم، ويؤكد باستمرار أن الكثير من المعلومات التي كانت مخفية سابقًا قد تظهر بالصدفة. إحدى هذه الفرص كانت عندما اتصل موظفو المتحف، الذين كانوا يستعدون لإقامة معرض حول موضوع الحرب، بشركة صناعة الورق ”تومويغاوا كوربوريشن“ للسؤال عن وجود سجلات من حقبة الحرب. وفي مفاجأة غير متوقعة، ذكر أحد الموظفين أنهم عثروا على حزمة من الورق كانت تستخدم لصنع الأوراق النقدية الاحتياطية في أحد مخازنهم، وأشار إلى أنه قد يكون لها علاقة بالمعهد.

تُعتبر الأوراق النقدية الاحتياطية عملة أصدرتها دولة دمية تابعة لإمبراطورية اليابان في الصين، تحت قيادة وانغ جينغوي (1883-1944). ولأن هذه الأوراق النقدية كانت عديمة القيمة في أي مكان آخر خارج الأراضي التي كانت تحتلها اليابان، كان المعهد يقوم بصنع عملات مزيفة تحاكي العملة القانونية الصينية من أجل تسهيل العمليات الاقتصادية في الأراضي الخاضعة للسيطرة اليابانية في الصين.

كان الملف الذي تم العثور عليه في مخزن تومويغاوا يحتوي على أبحاث تتعلق بإنشاء العلامات المائية وإدخال خيوط حريرية رفيعة في الأوراق النقدية، وهي تقنيات أساسية لصنع نسخ مقنعة من العملة القانونية.



مواد العملة المزيفة التي تبرعت بها شركة تومويغاوا. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

”لقد أوضحت الوثائق التي تم العثور عليها حديثًا كيف أن تومويغاوا أمضى عامًا أثناء الحرب في تطوير علامة مائية للأوراق النقدية تحمل صورة صن يات صن [1866-1925]. كما احتوت على أمثلة حقيقية للأوراق النقدية، مما سمح بملاحظة التقدم الذي أُحرز في إتقان هذه التكنولوجيا. كانت هذه الوثائق في غاية السرية، ومن المرجح أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة هو الشخص الوحيد الذي كان يعرف عنها.“

كان من الممكن تدمير هذه المواد بسهولة إذا عثر عليها شخص مطلع، لكن لحسن الحظ تم اكتشافها على يد شخص لم يعش الحرب، ولكنه حدس أنها قد تكون وثائق قيمة. يأمل يامادا أن تظهر المزيد من هذه المواد بطريقة مشابهة، مما يساعد على كشف المزيد من التفاصيل المخبأة في صفحات التاريخ.



لوحات في مساحة العرض بالمتحف. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

(نُشر في الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. إعداد وكتابة هامادا نامي من وباور نيوز. صورة العنوان الرئيسي: المدير يامادا أكيرا يقف في المتحف. © يوكوزيكي كازوهيرو)