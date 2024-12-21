اليابان | ارتفاع عدد المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون رواتب ضخمة في اليابان إلى أكثر من 1000

اقتصاد 22/12/2024

في وقتٍ تشهد فيه اليابان تحولات اقتصادية حاسمة، قفز عدد المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون رواتب ضخمة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز الألف لأول مرة. هذه القفزة لم تقتصر على النخبة، بل ترافقت أيضًا مع ارتفاع ملحوظ في متوسط الأجور للموظفين العاديين، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2010. تعكس هذه التغيرات توجهات جديدة في السياسات الاقتصادية اليابانية ودعماً حكومياً يسعى لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. فهل تشير هذه التحولات إلى بداية عهد اقتصادي جديد في اليابان حيث تتسع دائرة الرخاء؟

في تطور يعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز المكافآت والحوافز المالية للمديرين التنفيذيين في الشركات اليابانية، سجلت السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2024 رقمًا قياسيًا في عدد المديرين الذين حصلوا على رواتب سنوية تتجاوز 100 مليون ين ياباني. وارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة التي منحت مكافآت تفوق هذا المبلغ لمديريها التنفيذيين من 475 شركة في العام الماضي إلى 509 شركات هذا العام.

ولأول مرة، تجاوز عدد المديرين التنفيذيين الذين حصلوا على مكافآت سنوية تزيد عن 100 مليون ين لكل منهم حاجز الألف، حيث وصل العدد إلى 1120 مديرًا مقارنةً بـ995 في العام السابق. هذا النمو الملحوظ يثير تساؤلات حول سياسة المكافآت والحوافز في الشركات اليابانية، ويعكس التحولات الجارية في هيكل الرواتب والحوافز، وسط تصاعد الاهتمام بمواكبة معايير السوق العالمية والاحتفاظ بالكفاءات التنفيذية المميزة.

وقد أجرت شركة ”طوكيو شوكو للأبحاث“ تحليلًا شاملاً للتقارير السنوية لـ 3874 شركة مدرجة في جميع البورصات اليابانية خلال السنة المالية 2023 (من أبريل/ نيسان 2023 حتى مارس/ آذار 2024)، وحددت الشركات التي أفصحت عن مكافآت وحوافز فردية تتجاوز 100 مليون ين للمديرين التنفيذيين. وأشارت نتائج التحليل إلى أن الارتفاع في إجمالي المكافآت والحوافز يعزى إلى زيادة المكافآت المرتبطة بأداء الأعمال، فضلًا عن المكافآت والحوافز المعتمدة على الأسهم، مما يعكس اعتماد سياسة تركز على ربط المكافآت بالأداء لتعزيز استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

في الوقت نفسه، ساهم الدعم السياسي في تعزيز الاتجاه المتزايد لزيادة الأجور، حيث ارتفع متوسط الراتب السنوي للموظفين في 3229 شركة مدرجة (باستثناء الشركات القابضة) إلى 6.34 مليون ين (بمتوسط 6.1 مليون ين)، وهو أعلى مستوى مسجل منذ السنة المالية 2010.

أعلى مبلغ للمكافآت الفردية بلغ 7.7 مليار ين، حصل عليه المدير والرئيس التنفيذي لشركة ”سيفن آند آي هولدينغز“ جوزيف مايكل دي بينتو. وكان هذا المبلغ أعلى بـ 944 مرة من متوسط الراتب السنوي البالغ 8.2 مليون ين للموظفين في نفس الشركة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)