اليابان | وسائل التواصل الاجتماعي تغير قواعد اللعبة في الانتخابات اليابانية

شهد عام 2024 تحولات غير متوقعة في الانتخابات المحلية والوطنية في اليابان، حيث لعبت شبكة الإنترنت دورًا بارزًا في دعم المرشحين. ومع تزايد اعتماد الناخبين على الإنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات بدلاً من وسائل الإعلام التقليدية، بدأت الانتخابات تشهد تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتفاعل بها المواطنون مع العملية السياسية. هذا التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة في الحياة السياسية اليابانية، مما يعكس التغيرات الكبيرة في سلوك الناخبين وتوجهاتهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

تحول رئيسي في المشهد الانتخابي

قد يُعتبر عام 2024 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الانتخابات اليابانية، حيث شهدت الانتخابات تحولًا كبيرًا بفعل النشاط المتزايد عبر الإنترنت. منذ رفع القيود على الحملات الانتخابية عبر الإنترنت في عام 2013، أصبح بإمكان الساسة تحديث مواقعهم الإلكترونية أثناء فترات الحملات ودعوة الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل من الممكن اعتبار عام 2013 بداية تأثير الإنترنت في العملية الانتخابية.

لكن لم يكن تأثير الإنترنت قويًا على الفور. ففي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2019، على سبيل المثال، استطاع يامادا تارو، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن يجذب أكثر من 530 ألف صوت من خلال منصات الإنترنت، كما فاز حزب حماية الشعب من هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بمقعد. ورغم أن هذه النجاحات كانت مدعومة بالإنترنت، إلا أن تأثيرها كان محدودًا على مجموعة صغيرة من الناخبين ولم يكن له تأثير كبير على الانتخابات بشكل عام.

لكن عام 2024 شهد تغيرًا ملحوظًا. الأداء القوي الذي حققه إيشيمارو شينجي في انتخابات محافظ طوكيو في السابع من يوليو/تموز، والانتصارات الكبيرة التي حققها الحزب الديمقراطي من أجل الشعب في انتخابات مجلس النواب في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى إعادة انتخاب سايتو موتو هيكو حاكمًا لمحافظة هيوغو في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، كانت بمثابة نقطة تحول حاسمة. هذه التغيرات كانت مدعومة بنشاط انتخابي على الإنترنت جذب أعدادًا كبيرة من الناخبين، مما أظهر بوضوح كيف أصبح الإنترنت جزءًا أساسيًا في تشكيل نتائج الانتخابات في اليابان.



إيشيمارو شينجي، عمدة أكيتاكاتا السابق، هيروشيما، يحيي أنصاره في غينزا، طوكيو، في 30 يونيو/حزيران 2024. (© جيجي برس)

في عام 2024، امتد تأثير الإنترنت من نطاقه المحدود السابق ليصبح قوة مؤثرة بشكل كبير على الناخبين. جاء هذا التحول نتيجة للتغيرات في وسائل الإعلام، حيث تراجع الاعتماد على المنافذ التقليدية مثل الصحف والتلفزيون لصالح وسائل التواصل الاجتماعي. كما ساهم التحول الجيلي بين الناخبين في تعزيز هذا التأثير، إذ أصبح الإنترنت يشكل الوسيلة الرئيسية للتفاعل والتواصل مع الجمهور، مما مكنه من الوصول إلى أعداد كبيرة من الناخبين وتوجيه آرائهم بشكل مؤثر.

الوصول إلى نقطة التحول

أظهر مسح سنوي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن الوقت الذي يقضيه الأشخاص على الإنترنت قد تجاوز الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون منذ عام 2021، ويستمر هذا الاتجاه في الزيادة. في عام 2023، كان الأشخاص في سن المراهقة حتى الخمسينيات يقضون وقتًا أطول على الإنترنت مقارنة بمشاهدتهم للتلفزيون المباشر. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات السابقة للانتخابات الوطنية أن الفئات العمرية من أواخر الأربعينيات إلى السبعينيات هم الأكثر احتمالية للتصويت مقارنة بالمتوسط العام. هذا يعني أنه في عام 2024، بدأت اليابان تشهد تداخلًا كبيرًا بين الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت والأفراد الأكثر احتمالية للتصويت.

بعد هذه النقطة التحولية، برز سياسيون نجحوا في نقل أفكارهم ومعتقداتهم إلى الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توسع سريع في تأثير الإنترنت. هذا التحول جعل انتخابات 2024 مختلفة تمامًا عن سابقاتها.

عند النظر إلى الوراء، كانت انتخابات محافظ طوكيو في يوليو/ تموز 2024 ليست البداية، بل كانت الانتخابات التكميلية في أبريل/ نيسان 2024 في الدائرة 15 بطوكيو هي النقطة الفارقة. في هذه الانتخابات، كان من المتوقع أن تفوز إياما أكاري من حزب المحافظين الياباني بنسبة صغيرة من الأصوات. ورغم ذلك، بفضل شعبيتها على موقع يوتيوب، حصلت على 14.2% من الأصوات، متفوقة بفارق 3 نقاط مئوية عن المرشحة التي حلت في المركز الثاني، وهو أداء استثنائي لمرشحة كانت تُعتبر بعيدة عن المنافسة.

أجرى استطلاع رأي عبر الإنترنت من قبل شركة JX Press، سأل الناخبين عن وسائل الإعلام المفضلة لديهم. أظهرت النتائج أن 25% من إجمالي المستجيبين قضوا وقتًا طويلاً في مشاهدة يوتيوب، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 59% بين مؤيدي إيياما. كما استخدم 52% من مؤيديها موقع X (تويتر سابقًا) لفترة طويلة، مقارنة بـ 28% من إجمالي المستجيبين. هذه الأرقام توضح كيف ساهم التأثير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في أداء إيياما، مشيرًا إلى أن الحملات السياسية عبر الإنترنت أصبحت جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية في اليابان.

قواعد القوة على الإنترنت

تُظهر الانتخابات في اليابان عام 2024 تأثيرًا متزايدًا للموجات الداعمة عبر الإنترنت على انتخابات المحافظين والانتخابات الوطنية. في محافظة هيوغو، على سبيل المثال، أدت هذه الموجات إلى عودة مذهلة لسايتو موتو هيكو كمحافظ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أن تم التصويت بالإجماع من الجمعية الإقليمية لحجب الثقة عنه بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، واستقالته في وقت سابق من العام نفسه.

في اليابان، كان يُعتقد أن الفوز في الانتخابات يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: جيبان (قاعدة دعم محلية أو قوة محلية)، وكانبان (اسم معروف، سواء من خلال عائلة أو حزب سياسي)، وكابان (الدعم المالي). ومع ذلك، في عام 2024، أصبح الإنترنت يشكل جزءًا أساسيًا من قاعدة القوة السياسية. في السابق، كان السياسيون يبنون دعمهم من خلال الأنشطة المجتمعية المحلية، ولكن اليوم، وخاصة في المدن الكبرى، لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الناخبين إلا من خلال تعزيز وجودهم على الإنترنت، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم المؤثرين.

لكن من هم الأشخاص الذين يشكلون مجموعات الدعم السياسي عبر الإنترنت؟ يكشف تحليل انتخابات هذا العام عن صورة مثيرة للاهتمام. بدلاً من أن تكون روابطهم الاجتماعية قوية في مجتمعاتهم المحلية، يبدو أن هؤلاء الأفراد يقضون وقتًا أطول في التواصل وجمع المعلومات عبر الإنترنت، متجاوزين الحدود الإقليمية. في طوكيو، على وجه الخصوص، كانت هناك نسب عالية من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو مع أزواجهم فقط بين الناخبين الذين صوتوا لصالح إيشيمارو شينجي وحزب الشعب الديمقراطي. وتدعم هذه الصورة أيضًا الاختلافات الإقليمية في التصويت لصالح إيشيمارو ورينهو، التي تصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع. حيث حقق إيشيمارو أداءً جيدًا في البلديات المركزية في وسط طوكيو، مثل تشيودا، وتشوؤ، ميناتو، شيبويا، وشيناغاوا، بينما كانت رينهو قريبة من معادلته في غرب طوكيو. وفي البلديات المركزية، لا ينتمي العديد من السكان إلى مجتمعاتهم المحلية، حيث يعرف عدد قليل منهم جيرانهم أو يشاركون في جمعيات الأحياء.

من جهة أخرى، حصل حزب الشعب الديمقراطي على دعم مشابه في المناطق الحضرية، وهو ما يعكس تحولًا في الأنماط التقليدية للانتخابات التي كانت تعتمد على الشبكات الاجتماعية والمجتمعية. في المقابل، حصل سايتو موتو هيكو على أكثر من 50% من الدعم في حي تشوؤ المركزي بمدينة كوبي فقط في انتخابات محافظ هيوغو، مما يبرز الفروق الواضحة بين أنماط الدعم في المناطق الحضرية والريفية.

تعزيز القوة

إذا كان مؤيدو الإنترنت يميلون إلى أن يكونوا أشخاصًا يعيشون حياتهم بشكل أساسي على الإنترنت ويقضون وقتًا محدودًا في المجتمعات المحلية، فمن المرجح أن يزداد عددهم مع انخفاض عدد السكان في اليابان وتقلص مجموعات الدعم التقليدية غير المتصلة بالإنترنت. من المتوقع أيضًا أن تمتد موجات الدعم عبر الإنترنت في المراكز الحضرية لتصل إلى بقية البلاد، مع استمرار التحول الإعلامي إلى هذه المناطق.

لطالما نجحت الأحزاب الكبرى مثل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب كوميتو، والحزب الشيوعي الياباني في بناء قواعد دعم متجذرة في المجتمعات المحلية. ولكن في عام 2024، أصبح من الواضح أن الحفاظ على نفس القوة باستخدام الأساليب القديمة قد لا يكون ممكنًا. فقد ظهرت قواعد الدعم عبر الإنترنت كقوة رئيسية، لتتجاوز أهمية القواعد المحلية التقليدية، مما يبشر ببداية عصر جديد من الانتخابات في اليابان، حيث سيشكل الإنترنت الجزء الأكبر من الحملات السياسية والانتخابية.

(نُشر في الأصل باللغة اليابانية في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024. صورة العنوان الرئيسي: سايتو موتو هيكو يثبت ملصقه في مكانه في 31 أكتوبر 2024، في بداية حملته لإعادة تعيينه حاكمًا لمحافظة هيوغو. © جيجي برس)