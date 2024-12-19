اليابان | منظمة نيهون هيدانكيو: إرث طويل في النضال العالمي لنزع السلاح النووي

تُعد منظمة ”نيهون هيدانكيو“، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2024، صوتًا شامخًا للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي. منذ تأسيسها في عام 1956، دأبت المنظمة على رفع الوعي بمآسي الأسلحة النووية، والعمل بلا كلل لتعزيز السلام ونزع السلاح النووي. وتكريمها اليوم بجائزة نوبل للسلام يمثل تقديرًا عالميًا لجهودها الحثيثة في نشر رسالة الأمل والسلام، وجعلها مصدر إلهام للأجيال لمواصلة العمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

أغسطس/ آب 1945: إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي.



”سحابة الفطر“ التي غمرت الأجواء بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما. ربما التقطت هذه الصورة بواسطة طائرة أمريكية بعد نحو ساعة من إلقاء القنبلة، في محيط جزيرة كوراهاشيجيما جنوب المدينة. (حكومة محافظة هيروشيما © جيجي برس)

مارس/ آذار 1954: الولايات المتحدة تختبر قنبلة هيدروجينية فوق شعب ”بيكيني“ المرجاني في جزر المارشال؛ و23 يابانيًا على متن سفينة صيد التونة ”رقم 5 فوكوريومارو“ يتعرضون للإشعاع.

أغسطس/ آب 1955: عقد المؤتمر العالمي الأول ضد القنابل الذرية والهيدروجينية في هيروشيما.

أغسطس/ آب 1956: عقد المؤتمر العالمي الثاني ضد القنابل الذرية والهيدروجينية في ناغازاكي. وعقد اجتماع لإنشاء منظمة ”نيهون هيدانكيو“ (الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية) في نفس الوقت.



المؤتمر العالمي الثاني ضد القنابل الذرية والهيدروجينية، في ناغازاكي. (© كيودو)

أبريل/ نيسان 1957: سن قانون العلاج الطبي للناجين من القنبلة الذرية.

أكتوبر/ تشرين الأول 1966: أعلنت منظمة ”هيدانكيو“ عن مطالبه بالاعتراف بالطبيعة الخاصة لأضرار القنبلة الذرية وقانون لدعم الناجين من القنبلة الذرية.

سبتمبر/ أيلول 1968: سن قانون التدابير الخاصة للناجين من القنبلة الذرية.

يوليو/ تموز 1981: بدأت الحركة من أجل ”محكمة شعبية“ لتوضيح مسؤولية اليابان عن الحرب من خلال المحاكم.

يونيو/ حزيران 1982: ”ياماغوتشي سينجي“ أحد الناجين من القصف يلقي الخطاب التاريخي ”لا مزيد من هيروشيما، لا مزيد من ناغازاكي“ في الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح.



ياماغوتشي سينجي يحمل صورة تظهر إصاباته أثناء إلقائه خطابه في الأمم المتحدة. (© كيودو)

يوليو/ تموز 1995: سن قانون دعم الناجين من القنبلة الذرية، والذي يجمع بين قانون العلاج الطبي للناجين من القنبلة الذرية وقانون التدابير الخاصة للناجين من القنبلة الذرية.

ديسمبر/ كانون الأول 1996: تصنيف النصب التذكاري للسلام في هيروشيما (قبة القنبلة الذرية) كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



معلم قبة القنبلة الذرية. (© بيكستا)

أبريل/ نيسان 2003: بدأت دعوى قضائية جماعية للحصول على شهادة واعتراف رسمي بمرضى القنبلة الذرية.

أبريل/ نيسان-مايو/ آيار 2005: مسيرة ”نيهون هيدانكيو“ في نيويورك (من قبل ممثلي منظمة هيدانكيو واتحاد الجمعيات الاستهلاكية).



مسيرة من أجل نزع السلاح النووي في شوارع نيويورك. (© رويترز)

أبريل/ نيسان 2009: الرئيس الأميركي باراك أوباما يلقي كلمة في براغ، جمهورية التشيك، ويحث على التحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية. وفي نفس العام، حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام.



باراك أوباما خلال كلمته في براغ. (© رويترز)

أبريل/ نيسان 2010: سن قانون بشأن إغاثة الناجين من القنبلة الذرية، والذي ينشئ صندوق إغاثة ردًا على رفض دعوى المدعين للاعتراف بهم كضحايا.

مايو/ أيار 2010: تانيغوتشي سوميتيرو يتحدث، ويعرض صورة للحروق التي أصيب بها نتيجة للقنبلة الذرية، في مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



تانيجوتشي سوميتيرو (على اليسار) متحدثًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. (© جيجي برس)

أغسطس/ آب 2015: إعلان هيروشيما وناغازاكي في الذكرى السبعين للقصف الذري

أبريل/ نيسان 2016: بدء حركة عريضة عالمية للمطالبة بإصدار معاهدة حظر الأسلحة النووية.

مايو/ أيار 2016: رئيس منظمة هيدانكيو المشارك ”تسوبوي سوناو“ يلتقي باراك أوباما خلال زيارة الأخير لهيروشيما.



تسوبوي سوناو (الثاني من اليمين) أحد الناجين من القنبلة الذرية يصافح الرئيس أوباما ويتحدث معه في حديقة السلام التذكارية في هيروشيما، في 27 مايو/ أيار 2016. (© جيجي برس)

يوليو/ تموز 2017: الأمم المتحدة تعتمد معاهدة حظر الأسلحة النووية.

أكتوبر/ تشرين الأول 2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسلام.



سيتسوكو ثورلو، الناجية من القنبلة الذرية (على اليمين)، والتي تعيش الآن في كندا، في حفل توزيع جائزة نوبل في ديسمبر/ كانون الأول 2017. (© نايغل والدرون/واير إيماج/ غيتي إيماجيس)



ممثل منظمة ”هيدانكيو“ تاناكا تيرومي (الصف الأمامي، الثالث من اليمين) و”فوجيموري توشيكي“ (الصف الأمامي، الثاني من اليمين) على خشبة المسرح مع بياتريس فين (في الوسط) المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) خلال حفل توزيع جائزة نوبل للسلام في أوسلو في ديسمبر/ تشرين الأول 2017. (© رويترز)

أكتوبر/ تشرين الأول 2019: الأمين العام المساعد لمنظمة نيهون هيدانكيو، فوجيموري توشيكي، يقدم قائمة عريضة دولية من الـ هيباكوشا (مصطلح يطلق على الأشخاص الذين تأثروا بفعل القصف الذري علي هيروشيما وناغازاكي) تدعو إلى إلغاء الأسلحة النووية، والتي وقع عليها 10,517,872 شخصًا في مقر الأمم المتحدة.



سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة ساتشا لورينتي (على اليسار)، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ناكاميتسو إيزومي، وفوجيموري توشيكي. (© جيجي برس)

يناير/ كانون الثاني 2021: دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ.

أكتوبر/ تشرين الأول 2021: وفاة تسوبوي سوناو.

مايو/ آيار 2023: انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في هيروشيما، وزيارة القادة لمتحف السلام التذكاري.



بعد زيارة المتحف، وضع الزعماء أكاليل الزهور على النصب التذكاري. (© ستيفان روسو، دابليو بي إيه بول/ غيتي إيماجيس)

أكتوبر/ تشرين الأول 2024: منظمة ”نيهون هيدانكيو“ تحصل على جائزة نوبل للسلام.



يورغن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام، يعرض شعار منظمة نيهون هيدانكيو في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائز بالجائزة. (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ملصق لتهنئة منظمة نيهون هيدانكيو على فوزها بجائزة نوبل للسلام، معروض في مركز نوبل للسلام في أوسلو. © ستيفن ترامب/ بكتشر آلاينز عبر غيتي إيماجيس)