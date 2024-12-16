اليابان | أزمة متفاقمة: ارتفاع مقلق في حالات انتحار طلاب المدارس في اليابان لعام 2023

مجتمع 16/12/2024

في عام 2023، سجّلت اليابان ثاني أعلى معدل لحالات الانتحار بين طلاب المدارس، وهو رقم يسلّط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة التي يواجهها الشباب في المجتمع الياباني. هذا الوضع ينبه إلى الضغوط الهائلة التي يعاني منها الطلاب نتيجة التوقعات الأكاديمية العالية، والتوترات الاجتماعية، وأحيانًا الشعور بالعزلة. دفع هذا المعدل المقلق الحكومة اليابانية والمؤسسات التعليمية إلى تكثيف الجهود لتوفير المزيد من الدعم النفسي والإرشاد لطلاب المدارس، من أجل تعزيز الصحة العقلية لديهم وضمان بيئة آمنة وراعية لمستقبلهم.

أشار تقرير الحكومة اليابانية لعام 2024 حول منع الانتحار إلى تسجيل 513 حالة انتحار بين طلاب المدارس في عام 2023، بانخفاض حالة واحدة عن العام السابق، مما يمثل استمرارًا لأكثر من 500 حالة للسنة الثانية على التوالي. شكل طلاب المدارس الثانوية النسبة الأكبر، بواقع 347 حالة، يليهم 153 طالبًا من المدارس الإعدادية، و13 طالبًا من المدارس الابتدائية.

شهدت حالات الانتحار بين القاصرين زيادة كبيرة منذ عام 2020 مع بداية جائحة كورونا، وظلت مرتفعة حتى مع تخفيف تدابير مكافحة العدوى. وبرزت هذه الزيادة خاصة بين طلاب المدارس الثانوية، وكذلك الفتيات في المدارس الإعدادية والثانوية. ووفقًا للتقرير، كان لدى حوالي 20% من الأطفال الذين أقدموا على الانتحار في عامي 2022 و2023 سوابق في محاولات سابقة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 36.9% بين الفتيات في المدارس الثانوية، مما يبرز الحاجة لدعم مستمر من المتخصصين بعد المحاولات الانتحارية لضمان عدم تكرارها.

ولتقليل هذه الظاهرة، أكدت الحكومة على ضرورة إنشاء شبكات دعم مجتمعية شاملة تضم الأسر والمدارس، بهدف مساعدة الأطفال الذين يواجهون قضايا شخصية أو يعانون من القلق، وتجنب العزلة التي قد تؤدي إلى زيادة هذه الحالات.

تعمل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان على تعزيز تدابير شاملة للوقاية من الانتحار، تشمل مجالات الصحة والرعاية الطبية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والعمل، وغيرها من القطاعات. ومن بين الجهود المبذولة، أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيًا خاصًا يتضمن خطوط اتصال هاتفية مخصصة للدعم النفسي وخدمات تواصل عبر منصات مثل تطبيق ”لاين“. يقدم الموقع أيضًا معلومات مبسطة حول الإجراءات الحكومية الرامية للحد من حالات الانتحار، بهدف تسهيل الوصول إلى الدعم وتعزيز الوعي بخيارات المساعدة المتاحة للمجتمع، وخاصة بين الشباب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)