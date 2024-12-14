اليابان | هوكايدو تتصدر قائمة المحافظات الأكثر جاذبية في اليابان للعام السادس عشر على التوالي

سياحة وسفر 15/12/2024

احتفظت هوكايدو بتصنيفها كأكثر المحافظات جاذبية في اليابان في إصدار 2024 من استطلاع المعالم المحلية، مما يبرز سحرها الفريد وطبيعتها الخلابة. وفي مفاجأة مميزة، صعدت محافظة كاناغاوا مرتبتين لتدخل ضمن المراكز الخمسة الأولى، مما يعكس تزايد اهتمام الزوار بما تقدمه من معالم ثقافية وطبيعية رائعة.

حافظت هوكايدو بسهولة على مكانتها كأكثر المحافظات جاذبية في اليابان للعام السادس عشر على التوالي، وفقًا لنسخة 2024 من ”استطلاع العلامات المحلية“ الذي يجريه معهد أبحاث العلامات التجارية. وتصدرت هوكايدو كل عام منذ إطلاق النسخة الخاصة بالمحافظات في عام 2009. كما تفوقت هذه المحافظة الواقعة في أقصى شمال اليابان في فئات تتعلق بالسياحة وتذكر العلامات التجارية للمنتجات الغذائية الإقليمية.

تقدمت كاناغاوا مرتبتين لتصل إلى المركز الخامس في التصنيف، حيث ارتفعت شعبية وجهات سياحية داخل المحافظة مثل يوكوهاما، وهاكونه، ويوكوسوكا، وشيغاساكي في قائمة البلديات. كما دخلت محافظتا ناغانو وشيزوكا قائمة العشر الأوائل في تصنيف المحافظات، حيث احتلتا المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

في المراتب الأدنى من القائمة، ساهم افتتاح خط الشينكانسن بين كانازاوا وتسوروغا في شهر مارس/آذار في تعزيز السياحة في محافظة فوكوي، مما رفعها سبع مراتب لتصل إلى المركز الحادي والثلاثين.

أكثر 10 محافظات جاذبية في اليابان في (2024)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات استطلاع العلامات التجارية 2024.

احتلت محافظة ساغا إلى أسفل قائمة الاستطلاع في عام 2024، بينما صعدت إيباريكي مرتبتين بعد أن كانت في المركز الأخير في عام 2023

المحافظات السبع التي تقبع في أسفل الترتيب

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات استطلاع العلامات التجارية 2024.

احتلت هاكوداتى المرتبة الأولى في قائمة البلديات الأكثر جاذبية لأول مرة منذ خمس سنوات، وللمرة السابعة بشكل عام. ومع وجود سابورو في المركز الثاني، وأوتارو في المركز الخامس، وفورانو في المركز العاشر، ضمت قائمة العشر الأوائل أربع مدن من هوكايدو.

أكثر البلديات جاذبية لعام (2024)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات استطلاع العلامات التجارية 2024.تم تمييز البلديات في هوكايدو بعلامة نجمة.

يجري معهد أبحاث العلامات التجارية ”استطلاع العلامات المحلية“ سنويًا منذ عام 2006. ويجمع ويقيس ردود حوالي 35,000 شخص على أسئلة تتعلق بـ 1,000 بلدية و47 محافظة في اليابان، لقياس وعي المستجيبين بالأماكن، بالإضافة إلى جوانب مثل رغبتهم في زيارتها أو الإقامة فيها وتقييمهم للموارد الإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شجرتان من شجر الكاشيوا في الشتاء في بيراتوري، هوكايدو. © بيكستا)