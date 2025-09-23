انت الان تتابع خبر بغداد وأثينا تبحثان ملفات عدة بينها سمات الدخول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأكد الجانبان خلال اللقاء "عمق العلاقات الثنائية بين العراق واليونان، وما يربط البلدين من وشائج تاريخية وحضارية مشتركة". وأشار حسين إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول، وتسهيل منح التأشيرات، فضلاً عن عودة الخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها إلى أثينا، بما يعزز التواصل والتعاون بين الشعبين". كما بحث الجانبان نتائج الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عام 2020، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع جديد في المستقبل القريب.

وفي مجال التعاون الثقافي، تم التطرق إلى تبادل الزمالات الدراسية بين البلدين، مع تأكيد الجانب اليوناني رغبته في تقديم منح مجانية للطلبة العراقيين. من جانبه، أوضح وزير الخارجية اليوناني أن وفداً من رجال الأعمال سيزور العراق خلال الفترة من 19 إلى 20 تشرين الأول المقبل، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، داعياً إلى تكثيف التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وفي هذا السياق، أشار فؤاد حسين إلى دعوة رئيس الوزراء العراقي لنظيره اليوناني لزيارة بغداد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مقترحاً عقد لقاء بين رجال الأعمال من كلا البلدين لبحث آفاق التعاون المشترك. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحرب على قطاع غزة.