انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: هدفنا تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال احتفالية إطلاق رؤية العراق 2050، "نقف اليوم أمام لحظة وطنية كبرى تجسد إرادة الدولة لإعادة مكانتها في المنطقة والعالم، وعلى الدول وقادتها إطلاق الأفكار الخلاقة لنزع فتيل الأزمات والكوارث".وأضاف السوداني، أن "التحديات الأمنية والسياسية والبيئية الإقليمية والدولية قد جعلت العراق في قلب العاصفة، والمسؤولية الوطنية تقتضي المكاشفة والصراحة بأن هذه التحديات تستهدف استقرار الدولة".

وتابع السوداني، أن "الكوارث المناخية والبيئية بدأت تدك أركان الأمن المائي والغذائي بالدول، ويحتم على الدول ومنها العراق القيام بمعالجات تخفف من الأزمة إن وقعت".

ولفت رئيس الوزراء الى "المبادرة بتكوين التصورات الأولى لرؤية العراق 2050 منذ العام 2023"، مبينا ان "هدفنا تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام".

وأكد رئيس الوزراء، "وقعنا العقد الاستشاري بين وزارة التخطيط وكي بي آر وفق رؤية العراق 2050، والحكومة بادرت لأول مرة بتأريخ الدولة العراقية بإطلاق وثيقة السياسيات التنفيذية لحوكمة الاستراتيجيات".

وشدد رئيس الوزراء على "الاتجاه العام حرص لرؤية العراق 2050 أن يغطي القطاعات الشاملة والواعدة، ونتطلع لأن يكون العراق بالعقود القادمة متحرراً من الريع النفطي".

