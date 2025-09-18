انت الان تتابع خبر السوداني لوزير لبناني: العراق حريص على توطيد التعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط".وجرى، خلال اللقاء وفق البيان "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها وتنميتها عبر آليات عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة، حيث يزور الوزير اللبناني العراق لحضور اجتماعات اللجنة، وقد جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف القطاعات بين البلدين الشقيقين".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده "حرص العراق على توطيد التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم استقرار لبنان وحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عن تقديره لمواقف السيد رئيس مجلس الوزراء إزاء لبنان، وما يبديه من حرص على تنمية مسارات العلاقات الثنائية، مشيداً بجهود العراق ومساندته ودعمه للشعب اللبناني.

