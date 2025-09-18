انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات بحق "سلام عادل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "التوجيه جاء نظراً لما تضمنته التصريحات من مضامين تمس الأمن الوطني"، مؤكدًا أن "الشخص المشار إليه لا يشغل أي منصب رسمي في مكتب رئيس الوزراء ولا تربطه صلة بأي جهة حكومية" .



وأضاف المصدر، أن "الحكومة ماضية في التعامل بحزم مع أي محاولة لبث الفوضى أو المساس باستقرار الدولة من خلال التصريحات غير المسؤولة"، مشددًا على "ضرورة احترام مؤسسات الدولة ودورها في حفظ الأمن والنظام العام".