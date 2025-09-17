انت الان تتابع خبر الشمري يوجه رسالة الى السوداني: ضرورة شمول مدخل بغداد الجنوبي بالخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية عبر جسر الرستمية اهمل عمدا ايام نظام صدام ولازال الاهمال مستمرا حتى هذا اليوم، ورغم مرور اكثر من عشرين عام"، مشيرا الى ان "الطريق فاقد لكل شروط السلامة والامان فضلا عن المنظر المشوه لمدخل بغداد الجنوبي، وهو منظر موسف ان يراه المواطن كل يوم يمر من خلاله".

وذكر ان "هذا الطريق شهد حوادث خطيرة ومتعددة لعلنا جميعا نتذكر وفاة القامة الشعرية المرحوم سمير صبيح كيف توفي هو وعدد كبير من المواطنين ضحية لهذا الطريق"، لافتا الى انه "على الرغم من المناشدات لكل الجهات المعنية وخاصة رئاسة الوزراء لازال هذا الطريق هو طريق للموت المجاني لاهل الجنوب".

ولفت الشمري ان "مداخل بغداد جميعها حظيت بالاهتمام واضحت طرقاً امنة من حيث التعبيد والإنارة وشروط السلامة والامان، الا هذا الطريق الذي لا نعرف سبب اهماله طيلة هذه السنين"، مناشدا "رئيس الوزراء باسم جميع اهالي جنوب شرق بغداد والمحافظات الجنوبية بايلاء الاهمية لهذا الطريق الحيوي واكماله باسرع مايمكن اسوة بكل مداخل بغداد الأخرى".