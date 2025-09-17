انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي لأراضي التربويين والمتضمنة 14 ألف قطعة سكنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق، اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمبادرة المطوّر العقاري لأراضي التربويين في محافظة كربلاء، وفق قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2025)، والمتضمنة إفراز 14 ألف قطعة أرض سكنية مخدومة، للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية بالمحافظة".

وأشاد السوداني "بجهود محافظ كربلاء المقدسة في تنفيذ رؤية الحكومة بخصوص توفير السكن للملاكات التربوية والتعليمية، وتقديمها نموذجاً متكاملاً في هذا المجال"، مشدداً "على ضرورة قيام الشركة المنفذة بإطلاق العمل لإنجاز الوجبة الأولى المكونة من 5000 وحدة سكنية".

وأشار إلى "حرص الحكومة على تقدير مكانة المعلم وخدمته، خصوصاً ما يتعلق بتوفير السكن اللائق"، موجها "جميع المحافظين بالمباشرة بتخصيص الأراضي المخدومة وتوزيعها للملاكات التعليمية والتربوية ولجميع المستحقين".

واكد أن "الحكومة وضعت حلولاً لأزمة السكن بشكل عام ولجميع المواطنين سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو قطاع خاص"، لافتا الى ان "الحكومة وضعت منذ بداية تشكيلها خططاً في ملف السكن، عبر توزيع أراضٍ سكنية مخدومة".

وذكرت ان "توزيع أراضٍ بلا خدمات لا ينتج حلاً لأزمة السكن، ويؤدي إلى إنشاء أحياء سكنية مشوهة على مستوى التصميم والتنفيذ وتوفير الخدمات"، موضحا انه "سيتم توفير خدمات شبكات الماء والمجاري، والكهرباء، والاتصالات، والمدارس، والدفاع المدني وغيرها من الخدمات".

وبين "اننا وفرنا خيارات أمام المواطنين والمعلمين، خصوصاً لبناء الوحدة السكنية، عبر الإقراض من صندوق الإسكان والمصرف العقاري ومبادرة البنك المركزي"، لافتا الى ان "الحلول التي وُضعت ستوفر السكن اللائق للملاكات التعليمية والتربوية في كربلاء، وهو إيفاء بالوعود التي قطعناها".

وبين ان "توفير هذه الأراضي المخدومة يأتي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وهي رسالة مهمة"، مشددا على "أن يكون التنفيذ وفق المواصفات المحددة لإنشاء أحياء سكنية مستدامة".

واكد "اصدار قرارات وتوجيهات بشأن تهيئة أراضٍ لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكل الأجهزة الأمنية، لشمولهم بخطة توزيع أراضٍ سكنية في مناطق مخدومة"، لافتا الى "اننا أطلقنا العمل بـ6 مدن سكنية جديدة في بغداد والمحافظات، بتصميم عصري حديث وتضم مساحات خضراء بنسبة كبيرة".

وذكر ان "محافظة كربلاء المقدسة لها خصوصية على صعيد التخطيط وتنفيذ المشاريع، كونها تستقبل ملايين الزائرين"، مشيرا الى انه "مع افتتاح مطار كربلاء، ستشهد المحافظة زخماً كبيراً من الزائرين، ما يتطلب المزيد من الخدمات".

