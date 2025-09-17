انت الان تتابع خبر السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان ازمة المياه العالمية وصلت الى عراقنا الحبيب ودق ناقوس الخطر لا سيما مع بدء نفاد المخزون المائي".وأكد على ضرورة "الإسراع بالحوار مع تركيا وزيادة الحصص المائية وتشديد السدود ومخازن المياه في المناطق المناسبة، ومعاقبة المسرفين باستخدام المياه وتحلية المياه والاعتماد على الابار في السقي والزراعة".

وأكد ان "أي تأخير سيؤدي لاضرار صحية وزراعية وسيتضرر الشعب العراقي المظلوم من ازمة المياه كما تضرر من ازمة الكهرباء".